Dia das crianças no Porto, em Portugal (Foto: Feel Porto)

A região do Porto, em Portugal, é um destino repleto de atrações que prometem dias cheios de alegria e aprendizado para toda a família. Com uma rica oferta de espaços interativos, ao ar livre e culturais, há opções para crianças de todas as idades. De museus a parques, a região oferece experiências únicas que estimulam a curiosidade e a criatividade dos pequenos. Confira os melhores lugares e passeios para fazer em família:

Experiência panorâmica no Teleférico de Gaia

O teleférico de Gaia é uma atração que combina diversão e vistas espetaculares. Ao subir, você pode apreciar a vista do icônico skyline do Porto e das margens do Rio Douro. É um ótimo momento para tirar fotos e admirar a beleza natural da região. A experiência é especialmente mágica ao pôr do sol, quando as luzes da cidade começam a brilhar.

Foto: Teleférico de Gaia

Aventura em família pelo Rio Douro

Navegar pelo Rio Douro a bordo de um barco rabelo (embarcação portuguesa, típica do Rio Douro) é uma experiência emocionante e educativa para toda a família. Durante o passeio, as crianças podem observar as belíssimas paisagens das vinhas, das pontes e das margens, enquanto aprendem sobre a história da região.

Foto: Cruzeiros Douro

Descobrir o Porto em um ônibus turístico

Por terra, os ônibus turísticos são uma forma conveniente e divertida de explorar a cidade sem o desgaste de caminhadas longas. As rotas cobrem os principais pontos turísticos, permitindo que as crianças vejam muito em pouco tempo. Além disso, a possibilidade de subir e descer à vontade proporciona flexibilidade para personalizar o passeio. É uma ótima oportunidade para descansar e ainda assim apreciar a arquitetura e a cultura do Porto.

Foto: City Sightseeing

Diversão e delícias no complexo cultural WOW

No coração de Vila Nova de Gaia, na margem oposta do Rio Douro, o WOW é um complexo cultural que abriga 7 museus, 12 restaurantes, uma escola de vinho e uma fábrica de chocolates, servindo como um refúgio para famílias em busca de diversão. O Museu do Chocolate é um destaque, permitindo que as crianças explorem a história do chocolate e participem de atividades práticas, como degustações e workshops. Essa experiência lúdica e envolvente incentiva a curiosidade infantil, promovendo aprendizado e interação. A visita termina na fábrica onde os chocolates da marca 20/20, criados no WOW, são produzidos.

Foto: WOW

A magia da Livraria Lello

A Livraria Lello é considerada uma das mais belas do mundo e é uma verdadeira joia para os amantes de literatura. Com sua arquitetura impressionante e escadarias ornamentadas, parece saída de um conto de fadas. As crianças podem explorar as prateleiras repletas de livros e sentir a mágica contida em tantas histórias espalhadas pela belíssima livraria.

Foto: Unsplash

Futebol e história no Museu do FC Porto

Conheça a casa da equipe da Primeira Liga de Portugal, o Futebol Clube do Porto. O museu é um destino imperdível para os fãs de futebol e uma ótima maneira de introduzir as crianças ao esporte. Ele exibe troféus e memórias da história do clube, permitindo que os pequenos conheçam grandes jogadores e momentos memoráveis.

Foto: Museu FC Porto

Explore a história marítima no World of Discoveries

O Museu World of Discoveries oferece uma jornada interativa pelos grandes navegadores portugueses e suas descobertas. Com cenários recriados, as crianças podem se sentir como exploradoras em alto-mar. As atividades interativas tornam a visita educativa e divertida. Uma visita ao museu é uma maneira envolvente de aprender sobre a rica história marítima de Portugal.

Foto: World of Discoveries Porto

Maravilhas subaquáticas no Sea Life Porto

O Sea Life Porto é um aquário que abriga mais de 100 espécies marinhas, garantindo que cada visita seja única. Através do túnel transparente, as crianças podem observar tubarões, cavalos-marinhos e peixes de cores vibrantes nadando acima delas, o que é verdadeiramente impressionante. O espaço também oferece exposições educativas sobre a vida marinha, promovendo a conscientização ambiental. As atividades interativas garantem que todos se divirtam enquanto aprendem.

Foto: Sea Life Porto

Relaxamento e lazer no Parque da Cidade

O Parque da Cidade, o maior parque urbano de Portugal, é ideal para momentos de tranquilidade em família. Com gramados, lagos e trilhas, oferece o cenário perfeito para piqueniques, passeios de bicicleta e lazer. As crianças podem brincar nos playgrounds e áreas esportivas. Nos fins de semana, eventos culturais e atividades ao ar livre atraem visitantes de todas as idades.

Foto: TripAdvisor

Conexão com os animais no Zoo da Maia

O Zoo da Maia é um refúgio para amantes da natureza, destacando-se pela diversidade de espécies e esforços em conservação. Oferece trilhas que interagem com os habitats dos animais, proporcionando uma experiência imersiva. As crianças podem participar de atividades interativas, como alimentar animais e assistir a apresentações educativas. O zoológico também enfatiza a importância da preservação de espécies ameaçadas. Com áreas bem cuidadas, recria os habitats naturais, garantindo conforto para os animais.

Foto: Zoo da Maia

Com um cenário vibrante, a região do Porto e Gaia é o local ideal para a próxima viagem dos pequenos. Viva momentos de descontração e conexão em família.

