Mercado de Origem em BH apresenta: 1ª Oktoberfest com ingressos gratuitos (Sábado no Mercado de Origem (Foto: Thiago Souza/ BS Fotografias))

Outubro está repleto de ações no Mercado de Origem. Entre os dias 16 e 27 de outubro será a vez da 1ª Oktoberfest do Mercado, com ingressos totalmente gratuitos durante todo o tempo para toda a família, amigos. É um evento a prova de chuva por ser em local fechado e o Mercado é hoje um polo cervejeiro, tendo mais de 50 rótulos de cerveja a disposição.

Serão 18 atrações incríveis, olimpíadas alcoólicas e um festival de gastronomia alemã com alma mineira com mais de 15 pratos selecionados, para que a pessoa tenha uma experiência incrível dessa festa alemã que se tornou tradição no Brasil. E quem quiser ainda pode ir com trajes típicos!

As olimpíadas caracterizam muito a Oktoberfest. “Quisemos fazer uma Oktoberfest a altura, trazendo bem coisas que a caracterizam de verdade, como as cervejas, os jogos cervejeiros, e lembrando que é um evento de duas semanas, totalmente gratuito”, fala Bela Grecco, diretora de marketing do Circuito de Mercados de Origem.

Os jogos vão acontecer no 1º piso e no rooftop, nos dias 19, sábado, 20, domingo, 26, sábado, e 27, domingo. As provas serão Beer Pong, onde os participantes arremessam bolas de pingue-pongue em copos de cerveja, e o adversário deve beber do copo onde a bola caiu. Teste Cego de Cerveja, onde os competidores tentam identificar diferentes tipos de cerveja apenas pelo sabor. Virada Rápida, ganha quem conseguir virar (beber) um litro de cerveja no tempo determinado e por último, segurando a Caneca, cujo vencedor é quem conseguir segurar uma caneca de um litro, cheia de cerveja, com o braço esticado, no tempo determinado.

Como não poderia faltar, terá também o Festival Gastronômico de Comida Alemã, entre os restaurantes.

Retire os ingressos pelo Sympla.

Participantes da 1ª Oktoberfest do Mercado

Néctar Mineiro

Nome do drink: Chopp de Hidromel.

Descrição: Bebida fermentada à base de mel.

Valor: (300ml) R$22,00 / (500ml) R$32,00

Confeitaria d’Leau

Nome do prato: Torta Alemã

Descrição: Camadas de mousse ninho intercalados com biscoito maizena de chocolate, finalizada com ganache de chocolate meio amargo.

Valor: R$18,00

Happy Fudge

Nome do prato: Floresta Negra

Descrição do prato: Uma camada do fudge de chocolate meio amargo e uma camada do fudge de chocolate branco, e nas duas camadas muitas cerejas!

Valor: R$6,00

Estância

Nome do prato: Trio Salsicha Alemã

Descrição: Três salsichas Frankfurt e Weisswurst.

Valor: R$59,00

3 Orelhas

Nome do prato: Schnitzel com salada e batatas fritas

Valor: R$52,00

Vida Leve

Nome do prato: Cerveja sem açúcar e sem carboidrato (600ml)

Valor: R$10,80

Tudo de Minas

Nome do prato: Schnitzel

Descrição: Carne suína empanada com batata rústica e chucrute.

Valor: R$39,90

Caraméllese – Pipocas Gourmet

Nome do prato: Pipoca Gourmet Flor de Sal com Mostarda

Descrição: São pipocas artesanais, caramelizadas e saborizadas. Em especial, temos um sabor agridoce, caramelo com flor de sal com a opção de mostarda.

Valor: R$22,00

Donna/Ulisses

Nome do drink: Jagermeister Punch

Descrição: 30ml de Jagermeister, 50ml de suco de morango, 15ml de suco de limão, uma rodela de pepino, 100ml de ginger ale.

Valor: R$26,00

Nome do drink: Deer and Beer

Descrição: Seu chopp favorito acompanhado de um shot de Jagermeister.

Valor: R$29,00

Nome do drink: Karamel

Descrição: 50ml de Schnapps, 100ml de preparado de caramelinho, 50ml de cerveja IPA (espuma). Servido na caneca de chopp.

Valor: R$26,00

Butiquim de Origem

Nome do prato: Croquete de Eisbein

Descrição: Joelho de porco servido ao molho de mostardas.

Valor: R$38,90

Cantina Renata Castro

Nome do prato: Schnitzel Metido à Italiano

Descrição: Focaccia recheada com escalope de lombo de porco empanado (SCHNITZEL) com nossos molhos alemães. Combinação incrível.

Valor: R$48,00

Donna/Ulisses

Nome do prato: Schnitzel mit Kartoffelsalat

Descrição: Escalopes de picanha nobre suína defumada e empanada na panko (200gr). Acompanha salada de batatas com toque crítico (300gr).

Valor: R$47,20

Würst Sandwich

Descrição: Suculenta salsicha de costela bovina “Cara Preta”, abraçada por um delicioso e macio pão estilo panhoca. Finalizado com um toque generoso de mostarda do chef.

Valor: R$23,70

Cava Zé Ribeiro

Nome do prato: Eisbein

Descrição: Batata recheada com joelho de porco na cachaça.

Valor: R$39,00

Tio Chico

Nome do prato: Maçã de Peito

Descrição: Maçã de peito marinada na cerveja.

Valor: R$59,90

Indian Gourmet

Nome do prato: Risoto de Camarão

Descrição: Risoto de Camarão Indiano

Valor: R$75,00

Colt Grill

Nome do prato: Batata Gourmet

Descrição: Batata Gourmet com molho azedo e salsichão Frankfurt.

Valor: R$73,00 (serve duas pessoas)

Origem Caipira

Nome do prato: Eisbein

Descrição: Joelho de porco assado (Eisbein). Acompanhamentos: chucrute – repolho alemão (Sauerkraut), batata assada (Ofenkartoffel), arroz branco (Reis).

Valor: Individual: R$ 49,00 – Para 4 pessoas R$ 150,00

Programação Musical

16/10 – Quarta – das 20H30 ÀS 22H30

Bárbara Goes – 1º PISO

17/10 – Quinta – das 20H30 ÀS 22H30

Mixtape

18/10 – Sexta – das 20H30 ÀS 22H30

Harley Queen

19/10 – Sábado – das 15H ÀS 17H

Maria República

19/10 – Sábado – das 18H ÀS 20H

M8

19/10 – Sábado – das 21H ÀS 23H

Banda Maoe

19/10 – Sábado – das 00H ÀS 02H

Odete Roitman

20/10 – Domingo – das 15H ÀS 17H

School of Rock

20/10 – Domingo – das 18H ÀS 20H

Mosh Lab

23/10 – Quarta – das 20H30 ÀS 22H30

Ricardo Rodrigues – 1º PISO

24/10 – Quinta – das 20H30 ÀS 22H30

Putz Grilla

25/10 – Sexta – das 20H30 ÀS 22H30

Lurex

26 /10 – Sábado – das 15H ÀS 17H

Kicko Campos

26/10 – Sábado – das 18H ÀS 20H

Dona Odeteh

26/10 – Sábado – das 21H ÀS 23H

Toma Rock

26/10 – Sábado – das 00H ÀS 02H

Cash

27/10 – Domingo – das 15H ÀS 17H

Duo Mister Magic

27/10 – Domingo – das 18H ÀS 20H

Dannier Cooper – Deck

