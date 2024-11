23º Encontro da Hotelaria em Araxá foi um sucesso! (23º Encontro da Hotelaria em Araxá (Foto: Maarten Van Sluys))

Nos últimos dias 1 e 2 de novembro realizou-se o 23º ENCONTRO DA HOTELARIA no majestoso Grande Hotel Termas de Araxá, que este ano completa seus 80 anos de existência, sendo atualmente administrado pelo Grupo Tauá Hotéis & Resorts que investiu cerca de R$10 milhões em modernizações e infraestrutura do hotel e no amplo e bem estruturado Centro Cultural do SESC Araxá.

Para o gerente geral do Grande Hotel, Renan Dias, “O evento foi um marco para o hotel e para a cidade, que, por sua vocação hospitaleira recebeu um dos maiores eventos do setor”. Já a gestora do SESC Araxá, Aline Castro, revelou sua satisfação em igualmente sediar o ENCONTRO em sua edição 2024. “O Sistema S sempre será parceiro de primeira hora de iniciativas como essa que propõe integrar em um só lugar todos os participantes da cadeia virtuosa do turismo”.

23º Encontro da Hotelaria: 2 dias intensos

Foram dois dias intensos e de muita interatividade entre os mais de 250 participantes presentes vindos de diversas regiões do país além de renomados fornecedores de serviços e produtos para a hotelaria e ampla cobertura da imprensa local e de jornalistas especializados em turismo como Revista Hotéis (Edgar Oliveira e Helena Ota), Guia GRPH (Renato Hazan) e do Diário do Turismo (Paulo Atzingen).

Durante a abertura um depoimento virtual especialmente gravado pelo Governador de MG, Romeu Zema, exaltou a iniciativa do evento realizado este ano em sua querida cidade-natal. Enfatizou a importância do turismo e hotelaria para a atividade econômica do Estado e colocou toda sua estrutura governamental para apoiar medidas que possibilitem o avanço do segmento em Minas Gerais que, conforme ele pontuou, cresceu 8% entre maio 2023 e maio deste ano. Índices muito superiores a média nacional.

Absorção de conhecimento, realização de negócios e trocas de experiências foram a tônica destes animados dias na aprazível cidade de Araxá que acolheu todos os visitantes de maneira carinhosa. O icônico salão Minas Gerais esteve lotado para a abertura do ENCONTRO no qual o presidente da FHBA, Alexandre Sampaio deu as boas-vindas a todos incluindo o prefeito da cidade, Róbson Magela e seu vice, Bosco Júnior. Alexandre destacou também a especial presença da Subsecretária de Turismo de MG, Patrícia Moreira.

1º dia de evento

As palestras do período da manhã foram ministradas por Magnho José, jornalista e presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Legal. No seu conteúdo ele elencou aspectos da tramitação em curso da regulamentação da atividade de cassinos em complexos turísticos extintos desde 1946 no Brasil. Um cenário dos impactos positivos para a extensa cadeia produtiva do turismo em âmbito global foram exemplificados deixando claro o quanto este tema se torna relevante no momento. “A expectativa é que a aprovação do Projeto de Lei 2.234/2022 gerem 658 mil empregos diretos e outros milhares indiretos proporcionando uma acentuada curva de crescimento da relevância do turismo nacional na economia”, pontuou Magnho. Em seguida o Vice-Presidente de Desenvolvimento do Grupo Accor para Américas e Caribe, Abel Castro, apresentou um promissor cenário para a expansão hoteleira em cidades secundárias não só em Minas Gerais, mas em todo país. “No momento, através do avanço do modelo de franquia de marcas no qual o próprio dono administra seu hotel sob a chancela de uma marca de relevância, está sendo possível expandir com sucesso a presença da hotelaria qualificada por todas as regiões do Brasil” destacou Abel.

Após o almoço os participantes do evento, gestores hoteleiros de toda região de Araxá e outros vindos de várias cidades incluindo uma numerosa delegação de Belo Horizonte assistiram ao meu painel que levou a todos uma visão conceitual sobre aspectos importantes da gestão hoteleira nos tempos atuais e futuros considerando os notórios desafios do segmento como um todo. O aparentemente interminável apagão de mão-de-obra, baixa atratividade, necessidade de retenção de talentos entre diversos outros quesitos que necessariamente deverão ser aprimorados pelos gestores atuantes na área. “Acima de tudo o gestor atual precisa ser visto como um influenciador ante suas equipes laborais. Seus conhecimentos técnicos, capacidade de gerir pessoas e de gerar estímulos permanentes para transformar a árdua rotina de trabalho nesta área serão a linha divisória entre o sucesso e fracasso na obtenção dos resultados almejados” enfatizo.

Painel com grandes mulheres

Da esquerda para a direita: Maarten Van Sluys, Rosana Ferraz, Ana Paula Rennó, Ariadne Silva, Flávia Araujo, Manoela Lutke e Patrícia Caixeta (Foto: Maarten Van Sluys)

Em seguida um grande momento. Me foi concedida a grata missão de moderar um painel reunindo seis proeminentes mulheres que fazem a diferença na nossa hotelaria. Durante uma hora e meia todos os presentes puderam conhecer as histórias pessoais e visões sobre a atividade hoteleira das gestoras especialmente convidadas, foram elas: Ana Paula Rennó (Diretora da Rede Class Hotel sediada em Guaxupé que detém 8 hotéis no eixo MG e SP), Rosana Ferraz (Diretora do Hotel Ferraz em Pouso Alegre e outros 2 empreendimentos em Cambuí também no sul de Minas), Flávia Araújo (Diretora da San Diego Hotéis igualmente com 8 hotéis em seu portfólio e presidente da ABIH em Minas Gerais), Ariadne Silva (Consultora da AS Consultoria que atua por todo país como seu inovador programa de capacitação Gov Expert), Manuela Lutke (Gerente de Hospitalidade do SESC MG) e Patrícia Caixeta (Diretora do Hotel Araxá representando a hotelaria da cidade anfitriã do evento).

Foram momentos de muitas demonstrações de como a importância da atuação feminina foi determinante pelo sucesso de cada uma de suas empresas. Diferentes perguntas à cada uma das convidadas ilustraram aspectos essenciais de suas trajetórias pessoais na hotelaria destacando suas visões sobre o momento atual, seus desafios e projeções de crescimento da atividade. Com absoluta certeza foram colocações inspiradoras para o grande número de atentos ouvintes durante este painel.

Para encerrar o primeiro dia do evento uma palestra motivacional de impacto do sempre excelente, Cristiano Lopes. Durante sua apresentação ele exemplificou “cases” de sucesso de renomadas empresas de varejo americanas destacando ainda a aplicação de conceitos advindos do esporte e seus ex-atletas de incontestável êxito em suas carreiras pós-esporte. “Para atingir o sucesso é preciso determinação, tenacidade, foco nos objetivos e sempre preservar a obsessão pela vitória trazendo para seus times aqueles que realmente podem fazer a diferença” deixou claro Cristiano.

2º dia de evento

Na agradabilíssima manhã e tarde de sábado no SESC Araxá o Chef Edson Puiati, Diretor de Hospitalidade e Gastronomia do SENAC MG além de Coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, e seus talentosos alunos, especialmente selecionados para a ocasião, ofereceram um maravilhoso evento gastronômico emoldurado pela palestra: “Gastronomia: Uma receita para o desenvolvimento do turismo”. Em sua explanação Puiati lembrou da força motriz de alimentação e bebidas no fomento de destinos. “É de suma importância aprimorar os serviços e certificar os produtos típicos de cada uma das regiões mineiras como elemento-chave na promoção dos destinos e valorização da mão de obra propiciando mais empregos e renda” destacou o renomado professor e Chef Puiati.

O “Gran Finale” da edição 2024 do ENCONTRO DA HOTELARIA foi um delicioso almoço oferecido pelos patrocinadores aos presentes acompanhado por maravilhosa performance musical de membros do Clube da Esquina que está celebrando seus 50 anos de existência. Rodrigo e Marílton Borges (respectivamente, sobrinho e irmão de Lô Borges) encantaram todos com um repertório recheado das músicas mais conhecidas e que encantam a todos até hoje entre elas uma das músicas que melhor simboliza o mote do ENCONTRO DA HOTELARIA, “Nos Bailes da Vida” de Mílton Nascimento que diz em uma de suas estrofes: “Todo artista tem que ir aonde o povo está”.

“O 23º. ENCONTRO DA HOTELARIA foi um evento inspirador, marcado por trocas enriquecedoras, muito networking e que destacou tendências e inovações essenciais para nosso setor (Flávia Araújo Badaró – Presidente da ABIH-MG)”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria) Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

