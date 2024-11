Brasil será palco de etapa mundial do maior campeonato de Breaking do planeta - (crédito: Uai Turismo)

Brasil será palco de etapa mundial do maior campeonato de Breaking do planeta (Em 7 de dezembro, a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, será palco de uma competição de alta performance que celebra e reúne cultura, dança, esporte e música. (Foto: Fabio Piva/Red Bull Content Pool))

Falta exatamente um mês para a maior celebração à cultura hip hop desembarcar no Brasil. Unindo cultura, esporte, música e dança, o Rio de Janeiro se prepara para receber mais de 30 países durante a etapa mundial do Red Bull BC One, a maior disputa de Breaking 1×1 do planeta. O evento acontece em 7 de dezembro, na Farmasi Arena, e reunirá os melhores B-Boys e B-Girls do mundo inteiro pela disputa do título de campeão mundial. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$30,00 no site e diversas categorias já estão esgotadas. Além de disputas de alto nível e performance, o Red Bull BC One apresenta mais um espetáculo: um show exclusivo e inédito do ícone do Hip Hop Marcelo D2.

“Estou fazendo um projeto especialíssimo para o Red Bull BC One, que esse ano acontece na minha cidade, Rio de Janeiro. Estou revisitando algumas músicas, coisa que eu gosto muito, do hip-hop ao samba. Feliz demais de participar desse que é o maior campeonato de Breaking do mundo”, celebrou D2, que está preparando uma apresentação especial durante a final mundial.

Marcelo D2 participou de gravação especial para a Final Mundial do Red Bull BC One, evento que celebra duas décadas de história neste ano (Crédito: Tato Vilela)

Além da final mundial, entre os dias 04, 05 e 06 de dezembro, o país ainda recebe o Red Bull BC One Camp, uma programação especial que celebra a cultura do Breaking com toques de brasilidade por meio de atividades que envolvem Passinho, Capoeira, Samba, além de workshops, oficinas de danças, batalhas de exibição e muito mais. Essa programação cultural irá dominar a Fundição Progresso, no Centro do Rio de Janeiro, de maneira totalmente gratuita e aberta ao público.

A primeira passagem do campeonato pelo Brasil para uma final global foi em 2006, em São Paulo. Já o Rio de Janeiro recebeu o torneio em 2012 e, portanto, essa será a segunda vez que a capital carioca irá sediar a etapa decisiva do evento.

Final Mundial: como funciona a disputa

A competição de breaking acontece em duas categorias (feminina e masculina), e é formada por 16 B-Boys e 16 B-Girls. A grande decisão funciona no formato mata-mata, no qual os participantes dançam em frente a um painel formado por cinco jurados e têm suas habilidades avaliadas. Vale tudo para impressionar: técnica, criatividade e performance. Quem for melhor em todos os requisitos e conquistar os juízes, vence.

Antes da decisão global, a competição passou por mais de 30 países com etapas regionais e nacionais que garantem vagas na Last Chance Cypher, última etapa classificatória que reúne os ganhadores de todas as Cyphers Nacionais que aconteceram pelo mundo. No Brasil, a Final Nacional aconteceu em agosto, em São Paulo, e classificou o B-Boy paraense Kley e a B-Girl brasiliense Maia como campeões brasileiros do evento.

Final brasileira do Red Bull BC One aconteceu em agosto em São Paulo e classificou B-Boy Kley e a B-Girl Maia para buscarem vagas na decisão mundial (Crédito: Fábio Piva / Red Bull Content Pool)

Para deixar a competição ainda mais aquecida e elevar o nível, a World Final do Red Bull BC One terá como convidados alguns dos melhores e já estabelecidos B-Boys e B-Girls do mundo como wildcards. E o Brasil será bem representado por um time de peso que vai competir em casa na briga pelo título: Leony, Samuka, Toquinha e Mini Japa.

Os outros wildcards com presença já confirmada são:

B-BOYS: Khalil (França); Hiro10 (Japão); Dias (Cazaquistão); Quake (Taiwan); Victor (Estados Unidos); Robb (Bélgica); Alvin (Venezuela); Klash (Egito); Zooty Zoot (Coreia do Sul); Menno (Holanda)

B-GIRLS: Yasmin (Japão); Lola (Espanha); Nicka (Lituânia); Luma (Colômbia); Syssy (França); Kate (Estados Unidos); Logistx (Estados Unidos); India (Holanda), Royal (China); Yingzi (China)

Red Bull BC One Camp Brasil 2024

Data: 04, 05 e 06 de dezembro

Local: Fundição Progresso – R. dos Arcos, 24 – a 50 – Centro, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: Gratuita – mais informações em breve

Red Bull BC One World Final

Data: 07 de dezembro de 2024

Local: Farmasi Arena, Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-040

Horário: A partir das 16h

Ingressos: A partir de R$30,00 em redbull.com/bcone

