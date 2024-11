Green Friday: FlixBus lança mega promoção e oferece descontos com até 80% em todos os seus destinos (Em resposta à tradicional Black Friday, a FlixBus apresenta sua própria versão da mega promoção, com descontos ainda maiores que os da concorrência, reforçando sua identidade de marca na campanha (Foto: Divulgação))

A FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, lança a campanha “Green Friday”, com descontos de até 80% no preço das passagens ofertadas para destinos brasileiros, disponíveis em seu site ou aplicativo.

Em resposta à tradicional Black Friday, a FlixBus apresenta sua própria versão da mega promoção, com descontos ainda maiores que os da concorrência, reforçando sua identidade de marca na campanha. De 22 a 27 de novembro, viajantes de todo o Brasil poderão adquirir passagens com tarifas a partir de R$ 14,99, para viagens até o fim de janeiro, cobrindo mais de 100 cidades no país.

“A sexta-feira mais famosa do ano agora é verde e chegou antes da concorrência! Com a Green Friday, queremos que mais pessoas possam viajar por preços acessíveis, mesmo na época de maior demanda, quando os preços do transporte aéreo e de algumas empresas de ônibus se tornam impraticáveis para boa parte da população”, destaca Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Para aproveitar ao máximo os descontos, a dica da FlixBus é pesquisar bem as datas da viagem. “Os maiores descontos ofertados, de até 80%, estão disponíveis para viagens no meio da semana, especialmente às terças e quartas. Mas também haverá ótimas oportunidades em outros dias”, explica Lopes.

Os descontos da Green Friday são aplicados automaticamente no momento da compra pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível para Android e iOS, sem necessidade de aplicar códigos promocionais. As tarifas promocionais são válidas para um número limitado de assentos por horário, válidas para datas selecionadas no período promocional, além da aplicação de taxas e impostos.

Regras da promoção

Período para comprar com desconto: de 22 a 27 de novembro de 2024.

Período para viajar: partidas com desconto disponíveis em várias datas e horários até 31 de janeiro de 2025.

Tarifas: Descontos de até 80%, com preços a partir de R$ 14,99 em trajetos selecionados.

Onde comprar: no site ou aplicativo da FlixBus.