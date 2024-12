Dólar e viagens em 2025: novo produto de fintech, oferece a melhor cotação ((Foto: Freepik))

Como equacionar o dólar e as viagens em 2025? A Nomad, fintech brasileira conhecida por romper barreiras e oferecer soluções completas para a vida financeira internacional dos brasileiros, apresenta ao mercado o Dólar Nomad, idealizado em parceria com o Ouribank. O novo produto, exclusivo e inédito na categoria, garante a melhor cotação em moeda americana para quem planeja viagens e compras com antecedência e pode receber os dólares após o prazo de um ano.

Desde o dia 4 de dezembro, os clientes da fintech com recursos em conta poderão fazer a cotação para a compra da moeda americana e optar se a conversão será imediata ou via Dólar Nomad, que considera o câmbio comercial e ainda proporciona economia de até R$ 0,15 para cada US$ 1 adquirido. O valor mínimo para a conversão por meio dessa modalidade é de R$ 5 mil.

O objetivo da fintech, que já possui um portfólio repleto de soluções para os brasileiros que já viajam e investem no exterior, é incentivar um novo comportamento de compra no qual os clientes podem se organizar com antecedência e garantir mais vantagens na compra do dólar. “Com o novo produto, o Dólar Nomad, os clientes economizam no momento do planejamento de suas viagens e planos futuros, sem se preocuparem com a variação do câmbio, pois sabem exatamente a quantia que receberão em um ano”, explica Lucas Vargas, CEO da Nomad.

Para quem é este produto que equaciona dólar e viagens em 2025

Casais que vão passar a lua de mel no exterior, estudantes que estão prevendo fazer intercâmbio e até quem apenas vai viajar de férias e gostaria de garantir a cotação com mais economia e de forma planejada: esses são alguns dos perfis de quem pode se beneficiar com o Dólar Nomad.

“Queremos sempre oferecer as melhores experiências aos nossos clientes, com economia, praticidade e inovação. Somos a primeira marca da categoria a oferecer parcelamento de dólar, uma sala VIP exclusiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos e uma plataforma de compra de viagens a preços competitivos, o Nomad Trips. Com o lançamento do Dólar Nomad, reforçamos nosso compromisso de descomplicar as finanças internacionais, por meio de soluções inovadoras e criativas que ninguém tinha pensado antes”, reforça Vargas.

Entenda como funciona

O Dólar Nomad é um novo produto que permite a contratação do câmbio para liquidação futura, recebendo o valor depois de um ano. A taxa de câmbio aplicada será a fixada no momento da contratação, com economia de até R$ 0,15 por U$ 1 comprado. Caso o cliente queira utilizar o valor antes desse prazo, ele receberá seus dólares sem a economia oferecida pelo Dólar Nomad, com a cotação do câmbio da data de contratação original.

A Nomad possui mais de 2,3 milhões de clientes ativos e, nos últimos meses, viu seus ativos sob custódia da empresa crescerem mais de 40 vezes — já são mais de R$ 4 bilhões. Parte dessa evolução é decorrente da confiança na marca e da expansão do portfólio em produtos para investir nos EUA e com foco nos viajantes internacionais, além da oferta de benefícios exclusivos.

Os fundos na conta Nomad são assegurados em até US$ 250 mil pelo Community Federal Savings Bank, membro do fundo garantidor dos EUA (FDIC), para cada tipo de conta por titular. O SIPC protege contas de clientes de até US$ 500.000 (quinhentos mil dólares americanos), incluindo US$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos) em solicitações de pagamento em dinheiro.

A Nomad é uma empresa de tecnologia financeira, não um banco. Determinados serviços bancários são oferecidos pelo Community Federal Savings Bank, membro do FDIC. O cartão de débito da Nomad com a bandeira Visa é emitido pelo Community Federal Savings Bank sob uma licença da Visa U.S.A. Inc.

Os viajantes e interessados em construir um patrimônio em moeda forte, podem adquirir a moeda americana por meio de conversão imediata, parcelada ou com recebimento programado com o Dólar Nomad. Toda conversão gera pontos no programa de fidelidade da companhia, o Nomad Pass, que garante mais recompensas de acordo com a pontuação.

Com ampla cobertura, Nomad oferece um cartão de débito internacional físico e virtual que é aceito em mais de 180 países e territórios, sem cobrança de taxa ou limite de saques para a rede de caixas eletrônicos (ATMs) da MoneyPass. Também é possível conseguir descontos exclusivos no Nomad Shop, plataforma de benefícios da fintech, que oferece vantagens imperdíveis para todo o checklist de viagem, com até 60% de desconto em serviços como seguro viagem, aluguel de veículos, reserva de hospedagem, passagens aéreas, chips internacionais e ingressos para as melhores atrações em diversos países.

Mais comodidade

Para dar mais comodidade e conforto, a Nomad oferece uma sala vip no terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, o Nomad Lounge, e um espaço exclusivo para clientes dentro do Nomad Coffee, localizado em frente ao Consulado Americano em São Paulo, com lockers, balcão para impressão, entre outras vantagens.

Recentemente, a fintech apresentou ao mercado o Nomad Trips, nova plataforma que ajuda os clientes a fazerem as melhores escolhas na hora de viajar, potencializando ainda mais a conveniência e economia. A plataforma de viagens é pioneira no Brasil, com funcionalidade baseada em inteligência artificial, exclusiva para clientes da Nomad. O Trips combina a compra de passagens aéreas e pacotes de hospedagem por preços competitivos com esse componente inédito: por meio de inteligência artificial, o cliente pode ter a criação de um roteiro exclusivo de viagem com base em suas preferências e pedidos.

