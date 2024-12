5 experiências de turismo comunitário na Amazônia (Nessas vivências, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e seringueiras assumem o protagonismo, oferecendo aos viajantes a oportunidade de conhecer sua cultura e história de forma autêntica. (Foto: Gui Gomes))

Nos mais diversos cantos da Amazônia brasileira, comunidades tradicionais indígenas, ribeirinhas, quilombolas e seringueiras vêm desenvolvendo experiências e atividades para receber viajantes, apresentando de perto sua cultura e história. Por meio do turismo comunitário, em um modelo onde as comunidades assumem o protagonismo, os turistas têm a oportunidade não só de viver experiências transformadoras e únicas, mas também de apoiar a preservação dessas culturas e da própria floresta.

De acordo com Solange Barbosa, vice-presidente do MUDA! Coletivo Brasileiro pelo Turismo Responsável, o turismo de base comunitária realizado de forma responsável possui um enorme potencial para fortalecer as tradições locais e a identidade das comunidades. “Particularmente na Amazônia, o turismo comunitário sempre esteve presente e é muito importante para gerar renda para as comunidades, oferecendo uma alternativa sustentável às atividades predatórias, como o desmatamento e a mineração”, destaca Solange. “Mas é imprescindível que ele aconteça com o consenso e protagonismo da comunidade, sem interferir em suas atividades diárias”.

Ao participar de atividades como oficinas de artesanato, trilhas, experiências gastronômicas, navegações em igarapés e rodas de conversa, os visitantes têm a oportunidade de conhecer a Amazônia pelos olhos de seus habitantes, compreendendo melhor sua relação íntima com a floresta e seus recursos. Essa troca cultural não apenas promove um turismo mais consciente, mas também ajuda a manter a Amazônia de pé.

Conheça algumas experiências incríveis para realizar conexões autênticas com as comunidades na Amazônia:

Baixo Rio Negro – Amazonas

O novo roteiro Amazônia Fantástica, desenhado pela agência Poranduba Amazônia, oferece uma experiência imersiva de quatro dias no coração da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, a duas horas de Manaus. A proposta é reunir algumas das melhores experiências amazônicas, com saídas todo mês em pequenos grupos. Os viajantes ficam hospedados dentro da comunidade ribeirinha do Tumbira, para vivenciar experiências de trilhas, passeios de barco no Parque Nacional de Anavilhanas, visitas a malocas indígenas e praias de rio, além de saborearem a gastronomia típica e terem oportunidades de conversas com os anfitriões.

O roteiro equilibra momentos de adrenalina, contemplação e imersão na cultura local, convidando os visitantes a se conectarem com o cotidiano da comunidade e vivenciarem o tempo e o ritmo amazônicos. O roteiro oferece todas as facilidades de um pacote completo, com todos os serviços incluídos.

Poranduba Amazônica (Foto: Divulgação)

Mais informações:

https://www.poranduba-amazonia.com/

info@poranduba-amazonia.com

Tel/WhatsApp: (92) 99262-5284

Tefé – Amazonas

Essa incrível pousada flutuante localizada no coração da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, na Amazônia, é um exemplo pioneiro de turismo sustentável e de base comunitária no Brasil. Desde a sua fundação, em 1998, o Uakari Lodge é um projeto sem fins lucrativos, administrado por meio de uma gestão compartilhada entre o Instituto Mamirauá e as comunidades locais.

Ao se hospedar no Uakari Lodge, os visitantes não apenas contribuem diretamente para a geração de renda das comunidades, mas também têm a chance de conhecer a extraordinária biodiversidade da floresta amazônica e apoiar sua conservação. Isto porque a pousada e a Reserva são também referências em pesquisa. Turistas podem desvendar trilhas, fazer passeios de canoa e observação de fauna e flora, em busca de espécies icônicas como o boto-cor-de-rosa, a onça-pintada e o macaco uacari. Além disso, têm a oportunidade de aprender sobre os desafios de conservação da Amazônia por meio de atividades guiadas por pesquisadores.

Uakari Lodge (Foto: Gui Gomes)

Mais informações:

https://www.uakarilodge.com.br/

info@uakarilodge.com.br

Tel/WhatsApp: (97)3343-4160 / (97)98423 1625 / (97)3343-9751

Alter do Chão – Pará

A Vivejar Experiências convida os viajantes para uma imersão de cinco dias na Amazônia paraense, pelos encantos da charmosa vila de Alter do Chão. Propondo uma viagem transformadora, sob novos olhares, o roteiro Alter do Chão a Bordo navega pelos rios Tapajós e Arapiuns, apresentando não só as belezas naturais, mas também a história, a cultura, as pessoas e tradições que dão vida ao lugar. Os viajantes conhecem praias de águas cristalinas, visitam comunidades ribeirinhas, conhecem projetos de produção de farinha e conservação de tartarugas, além de apreciar o artesanato e a gastronomia locais.

A experiência inclui passeios por igarapés, observação da fauna e flora e degustação da culinária amazônica, proporcionando uma conexão profunda com os moradores da região. A Vivejar é uma agência, operadora e empresa social que trabalha exclusivamente com roteiros que fortalecem positivamente os destinos visitados.

Alter do Chão (Foto: Divulgação)

Mais informações:

https://grupovivejar.com.br/roteiro/alter-do-chao-a-bordo/

contato@vivejar.com.br

Tel/WhatsApp: (11) 98328-3034

Rio Branco e Xapuri – Acre

Mergulhe na rica cultura e natureza da Amazônia acreana em um dia inesquecível na Reserva Extrativista Chico Mendes, uma das primeiras áreas protegidas criadas no país e a segunda maior do Brasil, com 931,3 mil hectares. Acompanhados pela família do Seu Raimundão Mendes, renomada liderança seringueira, os viajantes têm a oportunidade de vivenciar a rotina de uma comunidade tradicional, explorando trilhas interpretativas e aprendendo sobre a flora local. Após uma caminhada leve e relaxante, é servido um almoço regional preparado com ingredientes frescos da região. Os turistas são convidados ainda a conhecer o artesanato produzido no Ateliê da Floresta, na área da Associação dos Moradores da Colocação Rio Branco, onde artesãos locais produzem peças de decoração e bijuterias reaproveitando a madeira que cai naturalmente na floresta.

Essa experiência única desenhada pela agência Destino Acre leva o visitante para o coração da maior Reserva Extrativista do Brasil, proporcionando um contato direto com a natureza exuberante e a história da luta pela preservação da floresta. A experiência também inclui um city tour por Xapuri, permitindo uma imersão completa na história e no cotidiano dessa encantadora cidade.

Destino Acre (Foto: Divulgação)

Mais informações:

Destino Acre

destinoacre@gmail.com

Tel/WhatsApp: (68) 99203-0358

Ilha de Cotijuba – Pará

Batizada pelos índios tupinambás como a “ilha dourada”, a Ilha de Cotijuba é a terceira maior do arquipélago de Belém e reserva um rico patrimônio histórico e cultural, além de lindas paisagens e praias tranquilas cercadas pela floresta amazônica. No roteiro Viva Cotibuba, elaborado pela agência Vivenciar em parceria com o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), o viajante é convidado a conhecer o cotidiano das populações locais e os projetos desenvolvidos pela associação para o desenvolvimento socioeconômico das mulheres da região.

A experiência inclui visita ao MMIB com café da manhã regional e oficina de artesanato, visita ao ponto de cultura que incentiva o carimbó raiz, percussão e danças regionais, almoço na praia do Vai Quem Quer, jantar em restaurante típico, trilha ecológica e tardes livres para curtir as incríveis praias locais.

Ilha de Cotijuba (Foto: Divulgação)

Mais informações:

https://vivenciarpa.com.br

vivenviarviagenstur@gmail.com

Tel/WhatsApp: (91) 98530-9414

