5 atrações imperdíveis em Punta Gorda, no sudoeste da Flórida (Punta Gorda traz um ar de cidade pequena e litorânea, mas garante estrutura excelente (Foto: Uai Turismo))

Se você já se apaixonou por Punta Gorda na Flórida: cultura e passeios tipicamente americanos, que tal agora se planejar com uma lista do que ver e fazer por lá? Às margens do Rio Peace e do Golfo do México, este destino oferece opções que agradam todos os perfis de visitantes. A seguir, confira 5 atrações imperdíveis e dicas sobre o que fazer em cada uma delas para aproveitar ao máximo sua visita.

Fishermen’s Village

Localizado à beira do Charlotte Harbor, o Fishermen’s Village é um destino completo com lojas, restaurantes, marinas e eventos ao ar livre. O local é perfeito para um passeio relaxante e para quem deseja explorar o comércio local e a gastronomia regional.

(Foto: Uai Turismo)

O que fazer: Visite as lojas de artesanato e souvenirs, experimente frutos do mar frescos em um dos restaurantes com vista para a água e aproveite apresentações ao vivo. Para quem gosta de aventuras náuticas, há passeios de barco e aluguel de caiaques.

Funcionamento: De segunda-feira a sábado, de 10h às 20h e aos domingos de meio-dias às 18h.

Peace River Botanical & Sculpture Gardens

Esse jardim botânico combina a beleza da natureza com arte em grande escala, criando um ambiente único à beira do rio Peace. O espaço é conhecido por suas paisagens cuidadosamente projetadas e esculturas contemporâneas impressionantes.

(Foto: Uai Turismo)

O que fazer: Caminhe pelos jardins temáticos, aprecie as esculturas ao ar livre de artistas renomados e aproveite os pontos de descanso para relaxar e contemplar o cenário. É um ótimo lugar para tirar fotos ou apenas desfrutar de um momento tranquilo em contato com a natureza e a arte.

Funcionamento: De outubro a maio, aberto de terça a domingo das 9h às 16h. De junho a setembro, aberto de terça a domingo das 9h às 14h. Fecha apenas nos feriados de 4 de julho, Ação de Graças e Natal.

Babcock Ranch Eco Tours

Para os amantes da natureza, os Babcock Ranch Eco Tours oferecem uma experiência autêntica no coração do interior da Flórida. Durante o passeio, os visitantes aprendem sobre a vida selvagem local e a história do rancho, enquanto exploram paisagens preservadas de pântanos e florestas.

(Foto: Uai Turismo)

O que fazer: Suba a bordo de um “swamp buggy” para um tour guiado por guias experientes. Fique atento para avistar jacarés, aves raras e até panteras da Flórida. É uma oportunidade de aprender sobre a ecologia local e o manejo sustentável da terra.

Funcionamento: os passeios acontecem em horários diferentes dependendo da época do ano. De outubro a abril, os passeios acontecem 7 dias por semana, das 9h às 15h. De maio a setembro, também 7 dias por semana, das 9h30 às 14h. Durante a alta temporada, as reservas são recomendadas.

Visual Arts Center

Uma iniciativa que começou nos anos 60 foi amadurecendo e evoluindo e com a participação da comunidade abriu suas portas oficialmente em 1988. O local é um centro cultural da população de Punta Gorda e apresenta exposições de aristas locais e convidados ao mesmo tempo em que oferece aulas para crianças, adultos e idosos. Hoje, o Visual Arts Center oferece aulas de arte, instrutores e oportunidades de exposição para os membros e visitantes.

(Foto: Uai Turismo)

O que fazer: O turista que visita o local, além de conhecer toda a estrutura física e as obras lá expostas e algumas à venda pode perceber a importância do movimento local em prol da sustentabilidade da cultura e artes.

Funcionamento: Aberto às segundas e sextas-feiras de 10h às 16h, às terças, quartas e quintas-feiras de 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h.

Sunset & Karaoke Tiki Cruise with Red Tiki Tours

Nada é mais relaxante do que terminar o dia navegando pelo Charlotte Harbor durante um cruzeiro ao pôr do sol. Com a Red Tiki Tours, você pode desfrutar de vistas deslumbrantes enquanto canta suas músicas favoritas em uma experiência de karaokê flutuante.

(Foto: Uai Turismo)

O que fazer: Reserve um cruzeiro ao entardecer para apreciar as cores do céu sobre o mar e, ao mesmo tempo, se divertir com o karaokê a bordo. Os cruzeiros são privativos e personalizados, perfeitos para grupos que desejam uma experiência única e descontraída.

Funcionamento: Necessário agendamento prévio.

Bônus: Confira as melhores hospedagens em Punta Gorda – Flórida, de acordo com o seu perfil

The Wyvern Hotel: Se você prefere uma hospedagem charmosa e requintada no melhor estilo hotel boutique, sua hospedagem é no The Wyvern Hotel. Os funcionários já te recebem com sorriso e a localização e estrutura vão te acomodar com o máximo conforto. Quartos e banheiros grandes, camas confortáveis e uma chaise na janela com vista para a cidade completam sua área privada. O hotel conta ainda com um rooftop com vista, drinks e música e o restaurante 88 Keys Florida oferece cardápio contemporâneo com produtos locais e frescos.

(Foto: Uai Turismo)

Sunseeker Resort: Mas se você prefere se hospedar em resorts com diversas opções de restaurante, piscinas, academia, spa e compras, a sua opção é o Sunseeker Resort. São 7 espaços de alimentação entre bares descolados a restaurantes requintados. As piscinas se destacam por todo o resort, mas o destaque é a área do terraço, com piscinas enormes com vista para toda a cidade. O resort ainda oferece campo de golf e lojas para compra de souvenirs, acessórios, roupas e necessidades diárias.

(Foto: Uai Turismo)

The Suites Fishermen’s Village: Outra opção muito charmosa e para quem prefere um estilo mais “casa”, o The Suites que instalado no The Fishermen’s Village é o melhor local. A hospedagem ocupa todo o segundo piso da vila de compras e entretenimento e os apartamentos são equipados com quarto, sala de estar e cozinha. E ainda possui varanda e vista!

(Foto: Uai Turismo)

Essas atrações refletem o espírito de Punta Gorda, uma cidade que combina cultura, natureza e lazer de maneira única. Seja você um amante de aventuras, um apreciador de arte ou alguém que busca relaxar, há algo especial esperando por você.

