5 tradições natalinas pelo mundo para conhecer (No Natal brasileiro não falta panetone, farofa e arroz com passas (há controvérsias!), mas outros países do mundo têm maneiras diferentes de celebrar esta época. (Foto: klebercordeiro/Getty Images))

O Natal é uma época mágica, cheia de tradições e encanto, mas nem todos os lugares do mundo celebram esta data da mesma maneira. Desde rituais seculares até costumes modernos, cada país possui sua própria forma de experienciar esta época tão especial.

LEIA TAMBÉM: 5 atrações imperdíveis em Punta Gorda, no sudoeste da Flórida

A Civitatis , a plataforma líder na venda online de atividades e passeios em português, preparou uma lista com cinco tradições natalinas únicas. Essas experiências não apenas refletem a riqueza cultural de cada destino, mas também servem como um convite para viver o Natal de um jeito completamente novo.

Véspera de Natal no Japão

Fukuoka, Japão (Foto: Divulgação)

Um dos destinos mais em alta atualmente é o Japão. Este país fascinante encanta o mundo com suas tradições, história e gastronomia. No entanto, ele se torna ainda mais atrativo durante esta época, pois, embora o Natal não seja tradicionalmente celebrado, os japoneses adotaram alguns costumes bastante curiosos.

O mais surpreendente deles é jantar em uma famosa rede de fast food de frango frito. Essa tradição começou porque era um dos poucos lugares abertos no dia 24 de dezembro, atraindo turistas e, posteriormente, os próprios locais. Mas, para quem quer experimentar a autêntica gastronomia japonesa, uma opção é fazer um tour gastronômico em cidades como Osaka. Além disso, o espírito romântico aflora nesta época, e é comum ver casais jovens celebrando a data com jantares especiais, transformando a véspera de Natal em uma espécie de “Dia dos Namorados japonês“.

As Posadas no México

Cidade do México, México (Foto: Divulgação)

Outro destino que sempre conquista corações durante o Natal é o México. Para os mexicanos, as celebrações começam em 16 de dezembro com as chamadas Posadas, que se estendem até a véspera de Natal. Durante nove dias, as famílias recriam a peregrinação de José e Maria em busca de abrigo, visitando nove casas com velas, cantos e músicas até serem finalmente recebidos em uma delas. Cada dia simboliza valores como humildade, justiça e caridade. No fim da celebração, quebra-se uma piñata de sete pontas, representando os sete pecados capitais. Uma tradição colorida e significativa que reflete a riqueza cultural do país.

LEIA TAMBÉM: 5 benefícios de passar o verão em resorts all-inclusive

Uma bruxa na Itália

Befana, bruxa da tradição italiana (Foto: Divulgação)

Na Itália, o Natal transforma o país em um verdadeiro cenário de cartão postal, com ruas iluminadas e aromas doces pelo ar. Desde a árvore de Natal na Praça de São Pedro até o irresistível panetone milanês, o espírito natalino italiano encanta visitantes do mundo todo. Porém, o momento mais peculiar acontece em 6 de janeiro, com a figura da Befana, uma bruxa simpática que entrega doces e presentes às crianças que se comportaram bem, enquanto aos travessos ela deixa carvão. Segundo a lenda, a Befana recusou acompanhar os Reis Magos até Belém e, arrependida, voa pelas casas em busca do Menino Jesus, deixando presentes pelo caminho.

A Cavalgada dos Reis Magos na Espanha

Madri, Espanha (Foto: Divulgação)

Na Espanha, o Natal não termina até 6 de janeiro, dia em que os Reis Magos chegam. Na véspera, em 5 de janeiro, celebra-se a tradicional Cavalgada dos Reis Magos, com desfiles cheios de música, luzes e cor pelas ruas. Melquior, Gaspar e Baltazar percorrem as cidades e vilarejos em carros alegóricos, lançando doces para as crianças, que aguardam ansiosamente a chegada dos presentes durante a noite. E, claro, não pode faltar o famoso roscón de Reyes, um doce redondo com uma surpresa escondida, que reúne famílias inteiras em torno da mesa.

LEIA TAMBÉM: Feliz Natal e Ano Novo nos Parques da Universal, em Orlando

O Festival das Lanternas nas Filipinas

Lipa, Fílipinas (Foto: Divulgação)

As Filipinas destacam-se por ter uma das tradições natalinas mais longas do mundo, começando em setembro e terminando em janeiro. Um dos eventos mais espetaculares é o Festival das Lanternas Gigantes, realizado na cidade de San Fernando no sábado anterior à véspera de Natal. Este festival transforma a cidade em um mar de luz e cor, com lanternas natalinas que podem medir até seis metros de diâmetro e são adornadas com milhares de luzes piscantes. As lanternas simbolizam a estrela de Belém e refletem a fé e a esperança dos filipinos durante o Natal. Uma celebração única que transporta os visitantes para um conto repleto de luz e tradição.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo