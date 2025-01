Atração turística: Bar do Alemão faz 45 anos em Curitiba (Cleber Simão e Jorge Tonatto (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Um lugar que vibra a culinária de imigração por 45 anos. E não somente a culinária! O Bar do Alemão é ponto de encontro para torcedores de futebol, de artistas após espetáculos na cidade e principalmente uma atração turística, bem no meio de centro histórico de Curitiba.

O nome que mudou ao longo dos anos por influência de antigo chef de cozinha, o Alemão, ganhou fama na cidade entre locais e turistas e tornou-se ponto de encontro certo aos domingos pela manhã durante a Feira do Largo da Ordem, e também durante a semana entre chopes e comemorações, isso quando não é dia de jogo do Brasil ou da Alemanha, quando o lugar fica difícil de entrar.

Pratos alemães servidos a qualquer hora do dia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Desde 1979 o ambiente rústico lembra tradicionais tabernas alemãs onde são servidos principalmente enormes canecos de chopes. Por aqui, muitos petiscos como as salsichas (vermelha e branca), o FRIKADELLEN (bolinho de carne), o CURRYWURST (salsicha branca ao curry) ou simplesmente bolinhos de mandioca com queijo ou ainda a tradicional “Carne de Onça de Curitiba”.

Submarino

Submarino – o chope com Steinhaeger do Bar do Alemão (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre tantas histórias nesses 45 anos, talvez a mais recontada pelos garçons aos turistas é de como surgiu o “Submarino”. Um caneco de chope com um mini caneco dentro com uma bebida destilada que pode ser inclusive Steinhaeger, a mais pedida. A história conta que foi sem querer, mas que no mesmo instante a bebida se tornou um sucesso. Tanto pela mistura que vai acontecendo de gole em gole quanto o fato de os clientes levarem para casa o mini caneco para colecionar. São muitos os temas comemorativos, inclusive os de 45 anos de existência, com as cores da bandeira alemã.

Tradição

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

“O bar do alemão é aqui, seria difícil levar essa ideia para outro lugar. Veja que o acesso é igual ao da rua, é uma continuação dela. Por aqui passaram Caetano Veloso, Ari Toledo, Elke Maravilha. Desde nosso primeiro cardápio já tínhamos a “carne de onça”, o que sempre atraiu as pessoas para o bar.” Lembra Jorge Tonatto, sócio. “A feirinha tem mais de 1km, estamos aqui antes de tudo, vimos tudo surgir. Domingo tem apresentações culturais de muitos países. O nosso centro histórico é muito bem preservado”, completa.

Entre bandeiras e coleção de camisas de jogador de futebol (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A culinária de imigração em Curitiba é o grande “prato típico da cidade”. A diversidade étnica vai se apresentando aos poucos, por exemplo num tour gastronômico por novos e tradicionais bares e restaurantes da capital. Ucranianos, poloneses, italianos, libaneses, espanhóis, japoneses e claro alemães deixaram suas marcas de imigração em parques, em ruas, em receitas típicas, tornando a cidade um panelão cultural de referencias culinárias.

