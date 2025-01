Clara Arte: hospedagem com acesso direto ao Inhotim (Além do acesso direto ao Instituto Inhotim – com dias e horários exclusivos –, os hóspedes poderão vivenciar atividades relacionadas às manifestações artísticas dentro do próprio hotel. (Foto: Divulgação))

A tão esperada terceira unidade do Clara Resorts, em Brumadinho (MG), acaba de abrir as suas portas a hóspedes de todo o Brasil e do mundo. Localizado dentro do Instituto Inhotim, com acesso livre a um dos maiores museus abertos de arte contemporânea da América Latina, o Clara Arte foi inaugurando oficialmente. O primeiro hotel mineiro da rede junta-se a Dourado e Ibiúna, ambos em São Paulo, com a mesma qualidade em infraestrutura e atendimento que são marcas registradas do Grupo.

LEIA TAMBÉM: Atração turística: Bar do Alemão faz 45 anos em Curitiba

“O Clara Resorts tem como missão promover experiências únicas e memórias inesquecíveis. Imagine, então, se hospedar e acordar em meio a Inhotim, com seu inigualável acervo de arte e o deslumbrante paisagismo de seus jardins? O Clara Arte representa a realização de um sonho. Ele não somente amplia a atuação de nosso grupo hoteleiro, como também celebra a união perfeita entre arte, natureza e hospitalidade, reforçando nosso compromisso com a inovação, a excelência e a sustentabilidade”, afirma a CEO Taiza Krueder.

Segundo a executiva, cada pequeno detalhe, do check-in ao checkout, é pensado a fim de garantir o cuidado, conforto e satisfação dos hóspedes. E isso não é diferente no Clara Arte. A primeira etapa do hotel em Inhotim conta com 46 bangalôs, piscina climatizada, sauna, spa, dois restaurantes, brinquedoteca, academia e espaço para eventos. “Depois, em uma segunda etapa, serão construídas mais acomodações, um spa cinematográfico no meio da floresta e a expansão do centro de eventos. Para 2029, a expectativa é inaugurar um resort completo com 150 acomodações, em uma área a 700 metros do Instituto”, detalha Taiza.

Cada um dos bangalôs foi projetado para refletir a essência artística do local. Todas as acomodações são equipadas com as comodidades oferecidas nos quartos das demais unidades do Clara Resorts, com cama de casal, sofá e a prática “Copa Baby”, que inclui máquinas Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar. Em uma exclusividade do Clara Arte, a novidade fica por conta da banheira esculpidas em pedra-sabão e varanda com lareira em todos os bangalôs.

LEIA TAMBÉM: Possibilidades culturais no Brasil em 2025

Além do acesso direto ao Instituto Inhotim – com dias e horários exclusivos –, os hóspedes poderão vivenciar atividades relacionadas às manifestações artísticas dentro do próprio hotel. “No Clara Arte, nossos hóspedes têm a oportunidade de viver a arte, por meio da pintura e música, por exemplo, em seu estado mais puro e interagir com ela de maneira única e significativa. Essa experiência não apenas amplia o background deles, mas também cria conexão e inspiração. Queremos que cada estadia seja plena de bem-estar”, diz Taiza.

Com uma infraestrutura completa e atividades diversificadas, os pais podem ficar tranquilos com os filhos no Clara Arte: treinados para serem responsáveis, atenciosos e sempre prontos para ajudar, os monitores são responsáveis por garantir as atividades de lazer e aventura, separando as crianças por faixa etária.

Clara Arte (Foto: Divulgação)

A brinquedoteca conta com brinquedos assinados pelo artista plástico Artur Lescher, que leva a arte para um espaço de brincar lúdico e interativo. Lescher também está presente nos demais hotéis do Grupo com o programa “O Pequeno Colecionador”, que oferece oficinas de atividades artísticas, idealizadas em parceria com o artista plástico. Novidade da temporada nos três hotéis, a iniciativa inclui um carrinho móvel que se transforma em uma mesa baixa com banquinhos para atividades como pinturas e desenhos, e que abriga uma caixa com papéis, pincéis, lápis e outros materiais para que montem seus próprios cataventos.

Na construção do Clara Arte foi priorizada a contratação de fornecedores e prestadores de serviços de Minas Gerais, em todas as etapas da obra, abrangendo o escritório de arquitetura, marceneiros, paisagistas e demais profissionais, todos eles talentos e empresas referência do estado. “Além de incentivar a sustentabilidade e a preservação ambiental, investimos nas comunidades dos entornos de nossos empreendimentos. E, com isso, contribuímos para o fortalecimento econômico e a qualidade de vida da população local, promovendo uma relação de parceria e respeito mútuo”, ressalta a CEO.

LEIA TAMBÉM: Experiências presenteáveis: a tendência de oferecer momentos inesquecíveis

Em mais uma demonstração deste compromisso com a comunidade mineira, o Clara Resorts firmou uma parceria exclusiva com o renomado chef Leo Paixão, conhecido por sua forte presença na cena culinária de Belo Horizonte e dono de restaurantes premiados da cidade. “A gastronomia mineira tem um encanto especial e queremos trazer essa riqueza de sabores e tradições para os hóspedes do Clara, oferecendo uma experiência que mescla autenticidade e inovação”, comenta Paixão.

A parceria do chef mineiro com o Clara Arte teve início desde a inauguração do hotel, com um cardápio de petiscos exclusivos para o food hall e pratos assinados no buffet. Para 2025, Paixão expandirá sua atuação no restaurante à la carte, oferecendo um menu sofisticado e imersivo. O chef Gabriel Sodré, que já integrou a equipe de Paixão, foi escolhido para comandar o dia a dia no hotel, reforçando a conexão com a cultura mineira e as características dos pratos oferecidos.

Para reservas e mais informações a respeito do Clara Arte, clique aqui.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo