2025: o ano do turismo gastronômico no Brasil

A gastronomia brasileira é uma das mais ricas e diversificadas do mundo, reunindo tradições regionais, influências culturais e ingredientes nativos que encantam diferentes paladares. Em um momento em que o turismo busca experiências autênticas e inesquecíveis, é possível afirmar que a gastronomia do Brasil tem o potencial de se tornar o grande diferencial internacional do país?

Tempura de Milho. Cozinha Tupis. Belo Horizonte (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Influências Indígenas, africanas, europeias

O Brasil é um país cuja diversidade cultural reflete diretamente na gastronomia. Do acarajé baiano à feijoada carioca, do churrasco gaúcho à tapioca nordestina, a culinária brasileira oferece uma experiência única na diversidade original de suas receitas, na história e trajetória de cada uma delas. Quando o turista percebe e valoriza vivências que conectam comida e cultura, a gastronomia brasileira pode ser um atrativo irresistível.

Pescoço de Peru. Comida de Boteco em Belo Horizonte. Bar da Lora (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Ainda que chamemos de regional, na minha opinião muito mais por uma questão pedagógica do que cultural, a comida do Brasil é alimentada por influências indígenas, africanas e europeias que resultam em pratos que são verdadeiras expressões nacionais, às quais reverberam a nossa unicidade na miscigenação. Essa mistura formou um país lindo em suas cores, jeitos e receitas, as quais precisam se encontrar para melhor se apresentar para o mundo.

Vinicius da “O Bistrô Cake” e Felipe Martins da loja “Made in Beagá”. Loja inspirada na cidade de Belo Horizonte (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Sabores brasileiros

Nos últimos anos, os sabores brasileiros têm ganhado cada vez mais espaço no cenário internacional. Publicações como o The New York Times e a Forbes, destacaram regiões como Minas Gerais e Bahia por suas experiências culinárias únicas. A participação da Embratur em eventos internacionais com cozinhas-show também tem contribuído para essa projeção da autêntica culinária brasileira. Os produtos brasileiros na Casa Brasil durante os Jogos Olímpicos em Paris, onde o artesanato e a gastronomia local foram exaltados, é um exemplo, além das feiras de turismo internacional como a WTM Londres onde num palco a cozinha brasileira dividia espaço com expressões artísticas ao vivo e projeções em grandes telas de led.

Camarão Alagoano restaurante Grand Cru Maceió (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Além disso, a crescente exportação de produtos como a cachaça, o açaí, o chocolate e o café especial têm permitido que um pedaço do Brasil seja saboreado em diferentes partes do mundo, despertando o interesse em conhecer as origens desses produtos, as regiões onde são fabricados, comumente consumidos.

Moqueca de frutos do mangue do restaurante Casa de Caboclo no Delta do Parnaíba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Gastronomia brasileira e sustentabilidade

Outro fator que torna a gastronomia brasileira um diferencial é seu potencial para ser sustentável. O uso de ingredientes locais e nativos, como mandioca, peixes da Amazônia, do Pantanal e frutas do Cerrado, não só valoriza a biodiversidade brasileira, mas também contribui para a preservação do meio ambiente. Essa tendência está alinhada com o interesse global por práticas sustentáveis, que atraem turistas conscientes e comprometidos com o consumo responsável.

Aula sobre cachaças brasileiras na cava Zé Ribeiro, em Belo Horizonte (Foto Thiago Paes @paespelomundo)

O turismo gastronômico é um segmento em ascensão no Brasil. Regiões como Belo Horizonte, reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia, têm investido em experiências que vão além do simples ato de comer. A combinação de pratos típicos com visitas a feiras, espaços culturais, mercados e roteiros temáticos, como o recém lançado “Menuuh” propõe, oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na cultura local por meio dos sabores, saberes, da própria arte.

Degustação de cachaças brasileiras no Templo da Cachaça em Curitiba. (Foto: @paespelomundo)

O futuro da gastronomia brasileira no turismo internacional

Em 2025, a gastronomia brasileira tem tudo para se consolidar como um dos maiores diferenciais internacionais do país. O foco em sustentabilidade, a valorização da cultura local e a crescente exposição global dos sabores brasileiros criam as bases para que o país seja visto como um destino de belas paisagens, referência em meio ambiente e suas práticas, mas também de experiências sensoriais únicas. Investir na gastronomia como eixo central do turismo não é apenas uma estratégia econômica, mas também uma forma de contar a história do Brasil ao mundo.

Feira Livre em Londres (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A minha torcida é para que o Brasil saia vitorioso em 2025, pela primeira vez, no Travel Tourism Awards na categoria “Destino Gastronômico”, onde o Peru lidera por 13 anos. Sim, eu tenho inveja da projeção que a gastronomia peruana ganhou pelo mundo. Adoro ceviche, lomitos saltados, patacones, quinoa, papas rellenas, suspiros limeños… mas vamos confessar: quem há 20 anos sabia o que era isso? O mundo agora sabe, os menus turísticos estão repletos dessas delícias andinas.

Outro dia, em Londres, passando por uma feira livre um quiosque me chamou atenção por vender açaí. Ao me aproximar, a vendedora me ofereceu uma prova numa pequena colher. Eu agradeci e falei que estava delicioso. A simpática vendedora respondeu: – é uma fruta brasileira, exótica, da Amazônia, muito consumida em todo o país. Eu apenas correspondi o seu sorriso e saí feliz com meu copo de açaí brasileiro na mão. É isso. That’s it. Feliz 2025, o ano do Turismo Gastronômico no Brasil.

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia, apresentador tv Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo. Press contato@paespelomundo.com.br

