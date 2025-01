Centro financeiro de Miami, Brickell é um dos bairros mais “cool” da cidade (Conheça Brickell, em Miami (Foto: Divulgação))

Conhecido como a “Manhattan do Sul”, Brickell Miami vai além dos bancos, escritórios, grandes negócios e se tornou o local favorito para aproveitar a vida noturna e fazer boas compras. Quem busca passeios culturais também encontra ótimas opções, como o Museum of Art and Design (MOAD), espaço dedicado a exposições contemporâneas e arte moderna. Nos meses de dezembro, por exemplo, o bairro ainda abriga diversas exposições paralelas ao Art Basel Miami, evento que apresenta o que há de mais relevante na arte moderna e contemporânea global.

É em Brickell que se localiza um dos hotéis queridinhos da cidade, atualmente, o EAST Miami. Com 352 quartos, incluindo 89 suítes residenciais, com um a três quartos, totalmente equipadas com cozinha e lavanderia, além de um grande deque de piscina ao ar livre e uma área fitness 24 horas, abarca o conceito de “alternative luxury” (Alt Luxury), que se baseia em autenticidade, comunidade e propósito e reflete as aspirações dos viajantes antenados, indivíduos com mentalidade global, mais focados na vida consciente e na criatividade.

O hotel oferece aos hóspedes o delicioso restaurante Quinto, um bar e lounge à beira da piscina; um salão de chá em estilo speakeasy, inspirado em Hong Kong; o café e bar Domain, no saguão; e o Sugar, na cobertura, um dos bares mais “hypados” e procurados, tanto por turistas quanto por locais. Com vista de 360° do horizonte de Miami, o bar é ideal para observar o pôr-do-sol saboreando drinques e pratos originais da culinária asiática, além de uma seleção de tapas, satays e sobremesas exclusivas.

EAST Miami (Foto: Divulgação)

Para completar a experiência, o Brickell City Centre, maior shopping da área, inaugurado em 2016 e anexo ao hotel, oferece a possibilidade de compras de alto padrão, com marcas de luxo, ótimos restaurantes e um ambiente moderno e sofisticado.

