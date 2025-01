Atividade turística no Brasil cresce quase 10%, impulsionada pela alta no transporte de passageiros - (crédito: Uai Turismo)

O índice de atividade turística segue com números positivos para o ano de 2024 no Brasil, com um notável crescimento de 9,2% na atividade turística em novembro do ano passado, em comparação ao mesmo mês de 2023. É o sexto mês consecutivo de resultados positivos, apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este avanço foi impulsionado, principalmente, pelos setores de transporte aéreo de passageiros, restaurantes, hotéis, agências de viagens, serviços de reservas e espetáculos teatrais e musicais.

Entre as unidades federativas analisadas pelo Instituto, 15 apresentaram crescimento nos serviços relacionados ao turismo. Os destaques incluíram Santa Catarina, com um aumento de 15,9%, seguido por Bahia com 14,2%, Paraná com 13,6%, Rio de Janeiro com 10,5% e São Paulo com 7,9%. Este último, apesar de um crescimento mais moderado, continua sendo um centro vital para o turismo nacional, contribuindo consistentemente para o aumento geral do setor.

Ainda no acumulado de 2024, a atividade turística no Brasil cresceram 2,9% em comparação ao ano anterior. Este crescimento anual foi liderado pelos mesmos setores que impulsionaram os resultados mensais, com contribuições também de serviços de bufê e espetáculos. Importante destacar, ainda, que São Paulo e Rio de Janeiro mantiveram um crescimento considerável, com taxas de 2,9% e 5,9%, respectivamente. Outros estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina também apresentaram aumentos significativos.

Transporte de passageiros

O transporte de passageiros, importante agente do crescimento no turismo, sentiu um aumento de 16% em novembro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023. Este foi o terceiro mês consecutivo de crescimento positivo. No acumulado do ano, o transporte de passageiros registrou um crescimento de 2,1% comparado ao mesmo período do ano anterior.

Aumentos na frequência de voos, melhorias na conectividade entre cidades menores e grandes centros turísticos, e a modernização de frotas de ônibus e trens podem ter contribuído significativamente para esse crescimento. Essas iniciativas são cruciais para apoiar o aumento contínuo do turismo, gerando viagens mais eficiente e confortáveis para passageiros domésticos e internacionais.

Transporte aéreo

Recentemente, o Ministério do Turismo lançou a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”, que revela as preferências dos turistas brasileiros para o verão de 2025. Um dos resultados do estudo revelou um aumento na preferência dos brasileiros por viagens de avião nesta época do ano.

De acordo com o levantamento, o número de brasileiros que optaram por viagens de avião cresceu e será o meio de transporte de cerca de 16 milhões de pessoas na época mais quente do ano. Isso representa 27% dos viajantes do verão, um aumento de 4 pontos percentuais em comparação a 2023, quando 23% escolheram o modal aéreo.

Além disso, mais de um terço (35%) dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Isso corresponde a 59 milhões de pessoas com planos para aproveitar o verão. A expectativa é que o turismo movimente R$ 148,3 bilhões nesse período, considerando o gasto médio de R$ 2.514,00 declarado pelos entrevistados. O valor representa um aumento de 34% em relação ao verão anterior, quando a média de gasto foi de R$ 1.877,00.

Confira AQUI os dados completos da pesquisa.

