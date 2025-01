Chocolateria em Curitiba permite que você leve uma lembrança diferente da cidade (A D’Fuhrmann Chocolates criou uma linha temática em que as delícias da chocolateria mais tradicional de Curitiba vêm estampadas com os ícones do município. (Foto: Divulgação | D’Fuhrmann Chocolates))

Curitiba está entre os melhores destinos de tendências de viagens do Best in Travel 2025 da Lonely Planet, um dos maiores e mais tradicionais guias de turismo do mundo. A capital paranaense é a única brasileira em um ranking com outras 29 cidades ao redor do mundo.

Segundo a publicação, o município de Curitiba se sobressai pela beleza natural e arquitetônica e tem três grandes destaques: a arte e uma exposição sobre o arquiteto Niemeyer no Museu Oscar Niemeyer; o Jardim Botânico e o passeio de trem entre Curitiba e Morretes.

O reconhecimento dá ainda mais visibilidade ao destino – que é um dos mais procurados pelos turistas estrangeiros que visitam o Brasil – e também por aqueles que residem no país. De acordo com a prefeitura de Curitiba, a extensa programação de Natal 2024 foi vista por mais de 2 milhões de pessoas, e a cidade recebeu mais de 7,4 milhões de turistas em 2023.

Linha turismo

De olho nesse público que costuma levar alguma lembrança da cidade, a D’Fuhrmann Chocolates criou uma linha temática em que as delícias da chocolateria mais tradicional de Curitiba vêm estampadas com os ícones do município.

“Neste período do ano a venda dos chocolates temáticos cresce 60% e representam parte significativa no faturamento do trimestre”, explica a chocolatier Selma Maria Fuhrmann Dembiski.

Os turistas que mais compram chocolates estampados são de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. “A maior procura é na loja do Mercado Municipal. Os visitantes ficam encantados ao degustar a guloseima, ao experimentar a variedade de sabores e com os formatos e as embalagens que remetem aos cartões postais”, conta Selma.

Delícias em forma de cartão postal

Há 24 anos no segmento e conhecida como ‘o melhor chocolate artesanal de Curitiba’, a executiva responsável pela D’Fuhrmann Chocolates se orgulha em elaborar iguarias em formatos de pontos turísticos, com impressões ilustrativas que foram repaginadas, valorizam as belezas de Curitiba e ajudam a difundir as lindas imagens da capital paranaense no Brasil e exterior.

Entre as iguarias nos moldes turísticos estão as barras de chocolate ao leite com 100g com a embalagem do Jardim Botânico a R$ 21 [são as mais vendidas], bombons unitários em formato de pinhão R$ 5 e a caixa com 09 unidades temáticas a R$ 39,90.

Chocolates e cartões postais (Foto: Divulgação | D’Fuhrmann Chocolates)

Nos bombons da D’Fuhrmann Chocolates há estampas do Parque Tanguá, Jardim Botânico, Ópera de Arame, Largo da Ordem e Palácio Avenida. Nas barras, as embalagens funcionam como um tipo de cartão postal e trazem fotos do MON, Ópera de Arame, Mercado Municipal, Jardim Botânico e outros pontos urbanos que se destacam na capital paranaense.

Memória afetiva

Com blends exclusivos desenvolvidos pela chocolatier, os produtos agradam aos mais diversos paladares e ajudam a construir um delicado imaginário afetivo quando o tema é visita à Curitiba.

Outra curiosidade é que o aumento das vendas online observada nos últimos anos fez com que a linha temática também virasse uma opção de presente a quem deseja aplacar a saudade.

“Funcionam como um estímulo para quem pretende refazer um passeio ou reunir a família num local especial para comentar como foi a viagem à capital paranaense. Por isso, não entregamos apenas chocolate; entregamos também sentimentos”, ressalta Selma Maria Fuhrmann Dembiski.

