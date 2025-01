Vai viajar? Fique atento para não cair em ciladas ao contratar serviços turísticos (Antes de planejar suas férias, é crucial tomar precauções para garantir uma experiência segura e agradável. (Foto: Freepik))

O verão chegou e muitos brasileiros ainda vão viajar para aproveitar a estação mais quente do ano. Com o aumento contínuo das transações digitais no setor de turismo, é preciso ficar atento ao crescimento das práticas fraudulentas que podem afetar consumidores desavisados. Antes de planejar suas férias, é crucial tomar precauções para garantir uma experiência segura e agradável. Veja algumas dicas que a Agência de Notícias do MTur preparou.

Um passo fundamental antes de contratar qualquer serviço turístico, como agências de viagem, meios de hospedagem ou guias de turismo, é verificar se estão registrados no Cadastur. Esse sistema oficial do MTur garante que o prestador está legalmente habilitado a operar, minimizando riscos de fraudes e serviços irregulares. Os consumidores podem acessar o Cadastur através do site e fazer uma rápida pesquisa para confirmar a regularidade dos serviços.

Ao encontrar ofertas de viagem, é recomendável entrar em contato direto com o prestador para verificar a autenticidade das informações. Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois podem ser um indicativo de golpe. É importante também verificar a reputação da empresa em sites de avaliação e redes sociais.

Ao fechar qualquer negócio, exija um contrato detalhado que especifique claramente os serviços incluídos, as condições de cancelamento e as penalidades possíveis. Revise todas as cláusulas com atenção e guarde comprovantes e recibos, que podem ser úteis em caso de reclamações futuras.

Além disso, o Ministério do Turismo em parceria com o Ministério da Justiça, disponibiliza cartilhas intituladas “Consumidor Turista”, que oferecem informações valiosas sobre os direitos e deveres dos consumidores na preparação de quem vai viajar. Estas cartilhas são uma excelente fonte de informação para evitar armadilhas e estão disponíveis para consulta. Acesse AQUI.

Prevenção

Ministério do Turismo também realiza campanhas de conscientização para ensinar os consumidores sobre como evitar fraudes digitais, especialmente em compras de serviços turísticos online. Estas iniciativas visam criar um ambiente mais seguro para quem deseja viajar, tanto em âmbito nacional quanto internacional.

Ao seguir essas orientações e utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo MTur, os turistas podem se proteger de golpes e garantir que suas viagens sejam seguras e sem contratempos. Lembre-se sempre de planejar com antecedência e estar atento às recomendações das autoridades turísticas.

