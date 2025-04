Podcast Gestores da Hotelaria recebe Chieko Aoki em Belo Horizonte (Foto: Divulgação/ Grupo Gestores da Hotelaria )

Na 44ª edição do Podcast Gestores da Hotelaria, realizado na última sexta-feira encerrando as programações especiais alusivas ao Mês das Mulheres, recebemos Chieko Aoki – Presidente da Blue Tree Hotéis, uma lenda viva da hoteleira brasileira. Ela veio a Belo Horizonte especialmente para participar do nosso Podcast que ao longo dos últimos quase 2 anos conversou com 52 gestores do mais alto gabarito da hotelaria nacional.

Um cenário especial foi montado e pela primeira vez tivemos uma pequena porém qualificada platéia composta por: Patrícia Moreira (Subsecretária de Estado de Turismo Secult-MG), Marina Pacheco Simião (Diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur), Flávia Araújo Badaró (Presidente da ABIH-MG), Rosana Ferraz (Diretora da Abih-MG), Patrícia Dias (Influenciadora Digital), Luciana Atheniense (Diretora da AC Minas), Ariadne Silva (Consultora Hoteleira), Ana Carolina Cabral e Danielle Veloso (gestoras do San Diego Pampulha) Ruy Barbosa Araújo Filho (Diretor da San Diego Hotéis), Jessé Resende (Diretor da Saga Systems) e João Américo Filho e Geovana (Schipper do Brasil).

Foto: ( Maarten Van Sluys)

A Sra. Aoki com sua peculiar sensibilidade e altivez, compartilhou seu profundo conhecimento sobre gestão hoteleira. Ressaltou a importância das relações humanas alicerçadas no respeito, na cordialidade, no comprometimento, na busca da excelência e no compromisso com os objetivos econômicos e sociais que devem acompanhar as atividades corporativas. Entre o muitos momentos brilhantes de suas abordagens ela disse, “Não pedi para entrar na hotelaria, fui convocada. A partir daquele momento busquei aprendizagens, percebi o quanto a hotelaria tinha diferenças e particularidades nos diferentes países e entre um continente e outro”.

Aoki observou, comparou e inovou, criando um modelo próprio de gestão de pessoas e de negócios. Sem sectarismo, implantou, incentivou e inspirou a inserção feminina nos cargos de liderança de suas empresas e no setor de hospitalidade como um todo. Escalando a atuação das mulheres em novo patamar ao longo da trajetória.

Em pouco mais de uma hora fomos brindados com um super intensivo de gestão e operação hoteleira. Que privilégio!

Após o Podcast, transmitido ao vivo por nosso canal no YouTube, Chieko Aoki e seu Diretor de Desenvolvimento Vinícius Clímaco foram recebidos por Erica Drumond, proprietária do Ouro Minas Palace Hotel Dolce by Wyndham em almoço no restaurante Quinto do Ouro situado em seu hotel.

Foto: Maarten Van Sluys

Todos os convidados para assistir o Podcast também estiveram no almoço especial registrado através de inúmeras fotos com todos os presentes. O Mercado Central de Belo Horizonte gentilmente presenteou nossa convidada com uma cesta de produtos premium contendo iguarias e especialidades mineiras, todas comercializadas na principal atração turística da capital mineira, nosso aclamado Mercado Central, marco da região central da cidade.

Chieko Aoki

Chieko Aoki segue sendo uma das empresárias mais influentes do país. Ela é o nome por trás do sucesso da Blue Tree Hotels, rede que fundou em 1997 após algumas décadas de retumbante sucesso a frente dos hotéis Caesar Park nas principais capitais do país além de um charmosíssimo hotel na Recoleta em Buenos Aires.

Ainda hoje, pesquisas apontam a rede Caesar Park como uma das marcas mais lembradas (Top of Mind) pelos brasileiros quando o assunto é hotelaria. Pioneira em um setor historicamente dominado por homens, a Sra. Aoki, como é chamada por colaboradores e parceiros de negócios, transformou a Blue Tree em uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, hoje com 21 hotéis que primam por sua excelência em hospitalidade e gestão hoteleira em mais de 4 mil apartamentos e espaços de eventos de norte a sul do Brasil.

Foto: Maarten Van Sluys

Formada em Direito pela USP, com especializações no Japão e nos Estados Unidos, Aoki é reconhecida pelo método próprio em hospitalidade, a “Alma Blue Tree”, cujo foco é cuidar e conectar clientes, colaboradores, investidores e todas as demais pessoas, visando promover uma convivência mais harmônica no mundo. Além de sua atuação na hotelaria, Chieko Aoki é muito ativa no “Grupo Mulheres”, confraria que congrega cerca de 50 mulheres influentes em suas áreas de atuação empresarial.

Assista o Podcast com Chieko Aoki acessando aqui.

Grupo Gestores da Hotelaria

O Grupo Gestores da Hotelaria (GGH) tem como objetivo reunir o maior número possível de profissionais atuantes na hotelaria em todo o Brasil, criando um espaço permanente para troca de experiências e informações valiosas para o setor. A expansão é permanente com a entrada de novos participantes nos grupos de WhatsApp e Telegram, que já ultrapassam 1.550 gestores hoteleiros. A interação tem promovido excelente conexão entre os membros participantes na divulgação de benchmarks, informações, alertas gerais e indicação de fornecedores.

O GGH foi criado em 2016 por mim, executivo e consultor estratégico atuante no mercado hoteleiro desde 1987 no Brasil e outros países. Estive a frente de renomados hotéis corporativos e resorts tanto de rede como independentes. No início de 2024, em parceria com o Marcos Valério Rocha, profissional atuante no setor a mais de 30 anos, idealizador e realizador do “Encontro da Hotelaria”, com 23 edições realizadas em Minas Gerais e prestes a organizar a 24a edição em Olímpia (SP), foi criado o PODCAST GESTORES DA HOTELARIA.

O Podcast é um programa relacional que oferece conteúdos técnicos, análises de mercado e conversas com os principais profissionais da área, incluindo gestores, consultores, professores e fornecedores da hotelaria brasileira.

Nosso objetivo é contribuir positivamente para o setor, ajudando a melhorar a performance das empresas por meio do conhecimento compartilhado, tanto de processos técnicos quanto de experiências prática, com 44 edições realizadas e com a participação de 52 convidados, todos os programas que totalizam 54 horas de gravações estão disponíveis através do canal Gestores da Hotelaria no YouTube. Inscreva-se no canal, em nossas redes sociais e venha fazer parte do Grupo Gestores da Hotelaria.

“As características principais do brasileiro são plenamente compatíveis com a essência genuína da hospitalidade: cordial, acolhedor, flexível, alegre e relacional ” afirma Betânia Tanure (consultora empresarial da Blue Tree Hotéis).

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

