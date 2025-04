De pipoca a coentro: chocolateria curitibana aposta em receitas sofisticadas e inusitadas para a Páscoa 2025 (Chocolates com receitas sofisticadas e inusitadas que surpreendem no paladar. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Chocolateria “bean to bar”, ou seja, com domínio da produção desde a colheita do cacau até a barra de chocolate, a Cuore di Cacao é referência em chocolates de alto padrão em qualidade, em design de embalagens e principalmente em novas receitas que chamam atenção do público exigente e repleto de referencial que busca a casa para presentear, em especial, em momentos como a páscoa.

Chocolates premiados no Internacional Chocolate Wards (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Com mais de 30 premiações entre nacionais e internacionais, é uma das marcas brasileiras na pequena e seleta lista dos melhores do mundo, em prêmios como o International Chocolate Awards. Em 2023, a Cuore di Cacao ganhou medalhas de prata na premiação internacional (Etapa Américas) com a receita que leva cupuaçu, a fruta amazônica que é também uma das mais emblemáticas e genuínas da culinária brasileira.

Bibiana Schneider transformou uma oportunidade em negócio premiado e referência nacional (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A chocolateria curitibana, que tem no DNA das irmãs Bibiana e Carolina Schneider a paixão da família pela gastronomia, é referência na cidade e nas receitas inusitadas como chocolate com queijo gorgonzola, ou quem sabe, com coentro. Para a Páscoa 2025 não podia ser diferente. Que tal uma deliciosa barra de chocolate com o croc croc da pipoca?

Chocolates clássicos se misturam a receitas criativas e inusitadas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Fui provar as novidades da Cuore di Cacao e saí da loja boutique encantado com os Ovos Paglia Cuore, inspirados na palha italiana, também com os de creme de manga, maracujá e coco queimado (absurdamente delicioso), além, claro, do chocolate com milhos de pipoca, de textura crocante e completamente surpreendente. As embalagens são um verdadeiro presente de sofisticação.

A empresa investe em embalagens sofisticadas assinadas por designers (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A linha Ovos Puros traz versões premiadas, como o chocolate ao leite 46% e o intenso 70% (vegano). A linha Criações, conhecida por suas combinações ousadas e sofisticadas, traz três sabores que exploram diferentes culturas. O Ovo Pistache Crocante é inspirado no “chocolate de Dubai”. Já o Ovo Gorgonzola, Doce de Leite e Nozes surpreende pelo contraste equilibrado entre o doce e o salgado, enquanto o Ovo Maracujá, Manga e Coco Queimado complementa a linha com um toque tropical e uma combinação de texturas – uma camada de recheio cremoso e outra crocante (os ovos vão de R$99, a R$ 339,90).

Chocolate com coentro (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Cestas especiais combinando ovos recheados, lascas crocantes, bombons, biscoitos e muito sabor brasileiro. O Brasil, que é o 7º maior produtor e exportador de cacau no mundo, com produtos espalhados por 135 países, começa a ver nas últimas décadas os nomes de nossas chocolaterias premiadas no exterior. A combinação do melhor chocolate com os ingredientes típicos brasileiros de certo merece ganhar o mundo. O Brazil quer conhecer o Brasil, e nada melhor de que um bom e lindo chocolate para presentear em grande estilo. Bravo, Cuore. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV. E está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

