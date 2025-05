Aproveite o feriado em Belo Horizonte (Jângal (Foto: Bruno Werneck))

O brasileiro já está ficando mal acostumado com a ideia de uma semana completa com todos os dia úteis, mas isso não quer dizer que ele não saiba aproveitar muito bem cada oportunidade. Para o belorizontino que resolver ficar na capital e para o turista que está procurando eventos ou restaurantes para aproveitar nesse feriado, há diversas atrações na cidade. Evento gastronômico, festa para toda família e até micareta preenchem a programação festeira de Belo Horizonte. Para os que procuram mais tranquilidade, a cidade está com novidades para todos os gostos no setor gastronômico, dá para aproveitar cada dia em um lugar diferente!

Eventos

Micareta no Jângal

Jângal (Foto: Bruno Werneck)

No dia 30 de abril, véspera de feriado, o Jângal recebe uma noite especial dedicada ao axé, à animação e à energia contagiante da folia com a Micareta. A programação tem início às 18h, com entrada gratuita para quem garantir o ingresso antecipado pelo Sympla até as 19h30. Após esse horário, os ingressos custam R$30, disponíveis tanto na plataforma quanto na portaria.

A trilha sonora será comandada por Rafa & Banda, com um repertório repleto de clássicos do axé e grandes sucessos do Carnaval, além do DJ Adãozin, que assume a música para manter a pista sempre animada.

Quando: 30 de abril – a partir de 18h

Endereço: Rua Outono, 523, Bairro Carmo – Belo Horizonte

Ingressos gratuitos até 19h30 pelo link, a partir desse horário R$ 30,00

MACAPÊ

MACAPÊ (Foto: Júlio Oliveira)

O MACAPÊ será uma reunião das mais belas raças de cavalo brasileiras e com o julgamento simultâneo de sete raças diferentes: Mangalarga, Mangalarga Marchador, Campolina, Pêga, Muares, Pônei e Piquira. Além dos julgamentos o evento vai contar com espaço kids, mini fazendinha, gastronomia variada, leilão de animais, palco Liberdade FM com música sertaneja todos os dias. Pela primeira vez na história da Gameleira, o evento traz o primeiro Poeirão no dia 04 de maio. É um concurso de marcha onde todas as raças concorrem entre elas.

A Cervejaria Läut confirmou a parceria e será patrocinadora da Exposição Nacional MACAPÊ. “Para nós, da Cervejaria Läut, é muito gratificante estar presente em um evento dessa magnitude, repleto de história e diversão, reunindo criadores e entusiastas de todo o Brasil”, afirma Henrique Miranda.

Programação MACAPÊ

30 de Abril (Quarta feira) – 08h às 23h

01 de Maio (Quinta feira) – 08h às 23h

02 de Maio (Sexta feira) – 08h às 23h

03 de Maio (Sábado) – 08h às 23h

04 de Maio (Domingo) – POEIRÃO DA MACAPÊ – 08h às 23h

Endereço: Parque de Exposição da Gameleira – Belo Horizonte

Ingressos gratuitos pelo link.

Butequeiros

Festival Butequeiros (Foto: Tulio Barros fotografia)

No próximo dia 3 de maio, sábado, entre meio dia e 22h, a praça José Mendes Jr., ao lado do Palácio da Liberdade, vai receber o maior evento que vai reunir mais de trinta estações com comidas típicas de buteco de BH com opções a partir de R$ 20. É o festival Butequeiros, que confirma sua segunda edição, com lotes de ingressos com entrada gratuita, por ordem de chegada e com controle de entrada, já disponíveis no Sympla. A proposta é proporcionar ao público uma tarde de sabores dos melhores bares da capital dos botecos. No palco, shows de Trem das Onze, com o melhor do samba de raiz, Saideira com seu repertório em homenagem ao Skank, e Ronanzera, com as mais tocadas do sertanejo.

Na área gastronômica, serão 30 estações com diversos pratos clássicos. Haverá estufas para o delírio dos fãs. Não pode faltar torresmo, mandioca, fritas, linguiça, moela, bolinhos, dadinho de tapioca, pernil e tropeiro. Haverá ainda pastéis diversos, pastel de angu, hambúrguer e espetinhos. Tudo será servido em porções e feito na hora. Pra matar a sede, cervejas especiais da Krug.

Quando: 03 de maio – a partir de 12h

Endereço: Praça José Mendes Jr

Ingressos gratuitos pelo link

Novidades

Amy Wine Bar

Amy Wine Bar (Foto: Bruno Werneck)

O Espaço 356 ganhou uma nova casa dedicada às artes, à música e ao vinho. O Amy Wine Bar apresenta uma proposta que abraça uma carta de vinhos exclusiva, gastronomia de diversos países com um toque especial e música.

Inspirado em Amy Winehouse, que marcou a música com sua autenticidade, o bar herdou toda a estrutura do Cabernet Butiquim, mas aplicou uma nova roupagem com seus conceitos e o DNA de ter uma alma mais descontraída, onde são servidos vinhos clássicos, espumantes, champanhes em garrafas, ou taças, no exclusivo método on tap em barril com biqueiras especiais. A carta de vinhos traz opções exclusivas da linha da Famiglia Valduga. Uma carta completa com rótulos de vinhos e espumantes nacionais importados. Para completar, produtos exclusivos da Casa Madeira, que inclui chás, azeite, antepastos e uma infinidade de produtos para degustar e levar para casa.

Endereço: Rua Adriano Chaves e Matos, 100 – Olhos D’Água, Belo Horizonte

Bebedouro

Bebedouro 356 (Foto: Reprodução Instagram)

O Espaço 356 está com mais uma novidade gastronômica: a segunda unidade do Bebedouro acaba de inaugurar em BH. No 356, o bar foi construído sobre uma estrutura feita de contêineres, com teto retrátil e lareiras espalhadas pelo ambiente, bem rústico e aconchegante. O letreiro Belori Hills, que na Pampulha tem como cenário de fundo a igrejinha São Francisco, na nova casa tem as montanhas e o bairro Belvedere e Vila da Serra e seu imponente Sky Line.

O conceito de bar e fogo veio com cada detalhe. Uma caminhonete antiga será adaptada como uma churrasqueira para costelas, num carrossel que vai girar e assar as carnes no estilo fogo de chão. No cardápio, entre as opções bovinas, tem picanha, fraldinha com mostarda, mignon com gorgonzola, T-Bone, tomahawk com manteiga de ervas são as opções feitas neste equipamento. Há ainda ostras, trazidas de Santa Catarina, gratinadas clássicas e também com bacon. Uma mistura exótica. Outro destaque é o pernil de cordeiro e a tulipa de frango a moda italiana. Nas grelhas ainda é preparado o salmão. A linguiça artesanal é servida em formato caracol e tem e a clássica panceta também é uma aposta. O Bacon é destaque. Ele é preparado com açúcar mascavo, que deixa ele crocante e realça o sabor.

Endereço: Rua Adriano Chaves e Matos, 100 – Olhos D’Água, Belo Horizonte

Mandacaru

Restaurante Mandacaru (Foto: Ampla Digital)

A chef Simone Caldas lançou em abril o Mandacaru, um restaurante de comida brasileira, sonhado e planejado há mais de 10 anos, que agora é um dos destaques do rooftop do Mercado de Origem no bairro Olhos D’água. Segundo a chef, o local respira brasilidade e gastronomia, perfeito para casar com os conceitos da nova casa. O restaurante carrega como lema “Cozinha de Origem”, o que significa que, embora o Nordeste tenha papel de destaque, a proposta é apresentar, aos poucos, cada pedaço do nosso Brasil com técnicas da culinária francesa.

O cardápio que aposta em clássicos nordestinos, como acarajé e moqueca de arraia. Mas também inova com pratos como costela prensada no creme de cabotiá, carne serenada com cuscuz e entradas surpreendentes, como guioza de sarapatel. O Mandacaru carrega a essência de uma mulher nordestina, guerreira, que conquistou uma bolsa no Senac, foi indicada para o Cordon Bleu e nunca perdeu sua simplicidade nem o desejo de aprender. Tudo isso com o propósito de servir, em Belo Horizonte, o melhor da culinária brasileira.

Endereço: Rua Adriano Chaves e Matos, 447 – Olhos D’Água, Belo Horizonte

