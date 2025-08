Hotex 2025 movimenta o setor hoteleiro com rodadas de negócios e Summit (Hotex 2025 acontece simultaneamente à ABIMAD'40 no São Paulo Expo)

A HOTEX 2025, que inicia hoje, é um evento simultâneo à ABIMAD’40, principal feira de alta decoração da América Latina, organizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. Ela reúne os principais fornecedores, compradores, investidores, líderes setoriais e especialistas da hospitalidade nacional e internacional. A HOTEX assim se consolida como um dos maiores e mais relevantes encontros de negócios e conhecimento do setor no Brasil. Muito além de ser uma vitrine de produtos e serviços, a feira oferece uma plataforma estratégica de relacionamento, geração de negócios, capacitação profissional e atualização de tendências para hotéis, pousadas, resorts, bares, restaurantes, construtoras, incorporadoras e investidores que atuam no turismo, na hospitalidade e na gastronomia.

Mesa redonda – 4ª feira dia 6 de agosto – 10h30 às 18h30

A 2ª edição da Mesa Redonda HOTEX 2025, com transmissão ao vivo pelo YouTube, reunirá especialistas e profissionais que debaterão os principais desafios e oportunidades da hotelaria contemporânea. Dividida em quatro eixos temáticos, a programação abordará questões cruciais, como a qualificação da mão de obra para 2026, os gaps entre formação e prática e as principais iniciativas de atração, retenção e capacitação de talentos, com foco em políticas de bem-estar, liderança e redução do turnover; a compatibilidade dos salários na hotelaria com as exigências do mercado atual; e o crescimento acelerado do “short time rental” e seus impactos no setor. Com mediação de Maria José Dantas e Maarten Van Sluys, ambos embaixadores da HOTEX, a Mesa Redonda contará ainda com a participação de grandes nomes da hospitalidade brasileira para discutir esses aspectos em permanente transformação.

Mesa redonda realizada durante a Hotex 2024 (Foto: Maarten Van Sluys)

Na programação da Mesa Redonda HOTEX 2025, o quarto eixo trará o tema “Short Stay: crescimento acelerado e os impactos no setor”, das 16h50 às 18h20. Com a presença de Melina Flomenbaum (Head Culture & People – Charlie). O painel discutirá como o mercado está se estruturando no Brasil, os perfis profissionais mais demandados nesse segmento e as possíveis relações entre o short stay e a hotelaria tradicional — seja como competição, convergência ou complementaridade. Um debate essencial para compreender os novos formatos de hospedagem e suas implicações no cenário da hospitalidade.

Rodadas de negócios

Além do conteúdo de alto impacto, a HOTEX 2025 promove oportunidades concretas de geração de negócios com suas rodadas de negócios, ideais para quem busca novos parceiros, fornecedores ou clientes:

Rodadas de negócios Hotex – 3ª feira dia 6 de agosto

1ª Rodada de Negócios — 14h30

2ª Rodada de Negócios — 16h30

Rodadas de negócios Hotex – 5ª feira dia 8 de agosto

1ª Rodada de Negócios — 10h30

2ª Rodada de Negócios — 14h30

Hotex Summit Brasil de Hospitalidade – quarta – feira, 7 de agosto, 10h30 às 18h

O grande destaque da programação é o HOTEX SUMMIT BRASIL que ocorrerá no dia 7 de agosto, a partir das 10h30, reunindo grandes nomes da hotelaria e do turismo para painéis exclusivos que abordarão a evolução do mercado hoteleiro, inovação, sustentabilidade, tendências globais e o futuro da hospitalidade: Grandes nomes do segmento estarão presentes: Chieko Aoki, Maria José Dantas, Paulo Mancio, Maarten Van Sluys, Marco Buonomo, André Bekerman, Amilcar Mielmiczuk, Márcio Lacerda, Karol Garret, Fred Groke, Clovis Nakai, Ana Belizário, Allan Ricardo Dias, Vitor Neves, Renato Simonsen, Adriana Machado e Daniel Salvatore.

LEIA TAMBÉM: Hotéis e pousadas de Paraty prontas para a Flip 2025

Prêmio Maiores Nomes da Hospitalidade – Hotex 2025 – quarta – feira, 7 de agosto, às 17h

Ainda no dia 7, durante o SUMMIT, será realizada a PREMIAÇÃO HOTEX 2025, que reconhecerá grandes personalidades e empresas hoteleiras por suas valiosas contribuições para o crescimento, a inovação e valorização do setor no Brasil. Os prêmios serão concedidos nas seguintes categorias:

– Pioneirismo da Liderança Feminina na Hotelaria

– Visão Inovadora na Valorização de Pessoas

– Melhor Rede Multimarcas Internacionais

– Liderança Associativa na Hotelaria

– Melhor Conversão Hoteleira 2024

– Desenvolvimento de Negócios e Hotelaria de Luxo

– Melhor Projeto de Expansão em Multipropriedades

Patrocinadores

A HOTEX 2025 conta com o apoio fundamental de marcas que acreditam na força da hospitalidade brasileira. Entre os patrocinadores Ouro, destaca-se a Vivenso, marca da multinacional alemã Pro-Aqua, reconhecida por sua proposta de inovação, sustentabilidade e bem-estar. Já entre os patrocinadores Prata, a Rudnick leva à feira seu legado em mobiliário de alto padrão com foco no mercado hoteleiro. No grupo de patrocinadores Bronze, estão a I’M IN, com seu design acessível de identidade brasileira, e a Cristais?Labone, fabricante artesanal de cristais Murano produzidos no Brasil, referência em peças exclusivas, trabalhadas à mão através de métodos tradicionais que garantem qualidade, brilho e versatilidade, e a MB Home, apoiadora do evento com suas garrafas térmicas belíssimas, que tornam os cafés da manhã servidos em hotéis e restaurantes ainda mais sofisticados, funcionais e charmosos.

Expositores e parceiros

Grandes marcas do setor confirmaram presença como expositoras da HOTEX 2025, reforçando o compromisso do evento com qualidade, inovação e soluções completas para a hospitalidade. A Finger Móveis Planejados levará à feira seu design contemporâneo com DNA alemão, aliado à personalização e à alta tecnologia na marcenaria sob medida — ideal para o setor hoteleiro que busca sofisticação e funcionalidade. A Montri é referência em mesas de jogos e bilhar com design moderno e funcional, trazendo entretenimento e elegância para ambientes de lazer em hotéis e resorts. A renomada Sealy Colchões trará ao evento suas soluções em colchões de alta performance, garantindo conforto e qualidade para o descanso dos hóspedes. A Vivenso, marca da multinacional alemã Pro-Aqua, destacará sua linha voltada à inovação, sustentabilidade e bem-estar. A Tiny Teke apresentará seus projetos de construção modular sustentável, oferecendo soluções práticas, rápidas e ecológicas para a expansão e modernização da infraestrutura hoteleira. Já a Unifila é pioneira na América Latina e líder de mercado na fabricação de organizadores de fila e soluções para fluxo de pessoas, essenciais para a segurança e o conforto em ambientes de alto tráfego.

???? HOTEX 2025 – FEIRA BRASILEIRA DO TURISMO, HOTELARIA E GASTRONOMIA

???? 5 a 8 de agosto de 2025

???? Terça a Quinta das 10h às 19h e Sexta das 10h às 17h

???? São Paulo Expo ????? Entrada gratuita

???? Acompanhe as atualizações em: @hotexbrasil

“A HOTEX reúne marcas que oferecem soluções completas para o mercado hoteleiro, incluindo construções sustentáveis, móveis planejados, decoração, tecnologia, amenities, têxteis e serviços que valorizam a experiência do hóspede e impulsionam a excelência na hotelaria”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo