Sem glúten, mas com borogodó: novo restaurante em Curitiba apresenta receitas saudáveis e repletas de personalidade (Lino Veríssimo, chef investe em cardápio sem glutén mas com personalidade (Foto: Leandro Vidoreto @levidoreto))

Localizado no badalado bairro do Batel, em Curitiba, restaurante Santo apresenta comida 100% sem glúten em receitas que vão da culinária baiana à espanhola, provando que comida boa e saudável cabe em qualquer gastronomia. Provamos absolutamente tudo: acarajé, croqueta de cupim, polvo, raviole de brie! É mesmo um menu interessantíssimo pela escolha das receitas, no sabor, na leveza, na coquetelaria.

A proposta da nova casa gastronômica da cidade é trazer bem-estar por meio de um cardápio variado, saboroso, atrativo não somente para celíacos, mas para todos aqueles que desejam provar algo leve e ao mesmo tempo bonito, bem feito, harmônico. O glúten sempre fica de fora, mas o sabor e a criatividade é digno de uma gastronomia cinco estrelas. Nas mãos do Chef Lino, que já teve passagem por restaurantes do Rio de Janeiro e Curitiba, um cardápio que traz massas, carnes grelhadas, frutos do mar, toques baianos, pitadas espanholas e um ícone japonês, o Ramen.

Massas sem glutén com recheios diversos (Foto: Leandro Vidoreto @levidoreto)

Quem assina a carta de drinks é o Lukas Siqueira, um verdadeiro mago da coquetelaria. O bartender apresentou combinações que mais pareciam ter saído de um filme de Almodovár: coloridas, intensas, provocantes, nababescas, deixando qualquer um “a beira de um ataque de nervos”. Além dos coquetéis, cervejas e vinhos também sem glutén.

A Bahia espanhola do Chef Lino

Aos 41 anos de idade, e 18 de profissão, Lino Veríssimo já tem uma grande experiência com a cozinha sem glúten – apesar de não ser celíaco. O chef morou seis anos na Bahia, atuando em quatro restaurantes. No Madame Champanheria, em Salvador, conquistou sua primeira chefia. Em seguida, trabalhou por dois anos no Rio de Janeiro, nos dois endereços do badalado bar de tapas Venga, onde foi sub-chef e depois chef. De volta a Curitiba, abriu em 2015 o bistrô Sem Culpa, inspirado pelo então sócio celíaco. Em 2018, também viajou para a Espanha, onde estudou culinária local em Madrid.

Bartender Lukas Siqueira (Foto: Leandro Vidoreto @levidoreto)

No menu

O cardápio recebe novidades com frequência e sintetiza a jornada de Lino pelas regiões e cozinhas que passou. No almoço, há opções fixas como os tradicionais pratos feitos, destacando carnes bovinas, de frango ou peixe, e receitas com influências diversas. No jantar, o chef mostra frequentes novidades, que entram como sugestão do dia, e também trabalha com noites temáticas.

Entre os destaques nas entradas do menu, há desde a Croqueta de cupim (R$ 12 a unidade) até um Acarajé com vatapá (R$ 30), além de diversas opções de folheados, como um recheado com costela bovina (R$ 55), até outro ícone espanhol, o Gambas Al Ajilo (camarões salteados no azeite com alho – R$ 64). são diversas alternativas de massas como a Santa Nuvem (ravióli de queijo brie com geleia de laranja Bahia e castanha de caju ao molho branco – R$ 79), e também um Polvo à Murciana (que destaca tentáculos grelhados – R$ 110).

Massa crocante com costela desfiada e queijo (Foto: Leandro Vidoreto @levidoreto)

Aberto para almoço e jantar, o Santo, esse bistrô de receitas baianas e espanholas se prepara para criar um brunch, talvez o primeiro totalmente sem glutén de Curitiba! E promete ser muito mais que uma tendência, de certo, será referência num modelo de consumo que enaltece saúde, bem-estar sem deixar de lado as belezas e sabores de uma boa receita. Vale ficar de olho nessa combinação. Bravo, Lino! Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador no canal de tv Travel Box Brazil e Amazon Prime. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

