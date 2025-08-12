Hotex Summit reuniu grandes líderes e apontou tendências da hotelaria (Foto: Maria Gabriela Gomes / site HOTEX)

São Paulo foi o principal palco das discussões mais relevantes da hotelaria e do turismo no Brasil na semana passada. Dentro da programação da HOTEX — Feira Brasileira do Turismo, Hotelaria e Gastronomia, o HOTEX Summit Brasil de Hospitalidade 2025 reuniu, no São Paulo Expo, alguns dos mais influentes nomes do setor para debater, com profundidade e visão de futuro, temas que vão desde a ESG até à Inteligência Artificial, passando por indicadores de gestão, design e novos modelos de negócios em voga no mercado.

A abertura do ciclo de palestras ficou a cargo de André Bekerman, Founder e Diretor Geral da Trul Hotéis que discorreu sobre o tema “A Nova Hospitalidade é Sustentável: ESG no Coração da Hotelaria“, destacando como práticas ambientais, sociais e de governança já moldam decisões estratégicas e atraem novos perfis de hóspedes e também investidores.

Na sequência, Amilcar Mielmiczuk, diretor da VerdeGente conduziu a palestra “Crescimento de Short Stay & Long Stay: Conflitos e Convergências para Novos Negócios”, abordando números atuais e os impactos desses formatos no mercado, nas operações e na sua futura rentabilidade.

O conceito de sustentabilidade aplicado ao design foi o foco de Fred Groke, que apresentou “Ecodesign Estratégico: Valor Percebido e Impacto Positivo nos Negócios”, revelando como a estética e a funcionalidade podem caminhar juntas para gerar experiências memoráveis e resultados financeiros sólidos.

O painel “Hospitalidade que se Constrói Diferente: Madeira Engenheirada e a Nova Era da Arquitetura Inteligente” reuniu Clóvis Nakai, Ana Belizário, Allan Ricardo Dias, Vitor Neves, Renato Simonsen, Adriana Machado e Daniel Salvatore, que compartilharam soluções construtivas inovadoras e sustentáveis, capazes de transformar tanto a performance quanto o apelo comercial dos empreendimentos.

A gestão hoteleira foi abordada por Márcio Lacerda e Karol Garrett, respectivamente CEO da Hotelaria Brasil e diretora da Unna Hospitality, que trouxeram o case “Gestão Resiliente e Spin-off Corporativo: O Caso da Unna Hospitality no Setor Hoteleiro Brasileiro”, enfatizando a importância de estratégias adaptativas da “soft brand hoteleira” UNNA como diferencial de resultados em um cenário de rápidas mudanças.

LEIA TAMBÉM: Hotelaria brasileira projeta R$ 10,5 bilhões em investimentos até 2029

Com a palestra “Gestor 5.0 – Liderança Focada na Gestão de Equipes Multifuncionais”, eu e minhas convidadas: Camila Zucoloto (Diretora de Operações e Business Inteligence) e Larissa Vieira (Marketing Specialist), ambas executivas da Best Western Hotels International interagimos sobre a visão prática e futurista a propósito do papel do gestor moderno, unindo tecnologia, inteligência de dados e habilidades humanas para potencializar resultados ante um cenário de escassez de recursos humanos e atratividade laboral.

Foto: Maarten Van Sluys

O encerramento do HOTEX Summit Brasil de Hospitalidade 2025 foi marcado pelo Painel Premium “Crescimento da Hotelaria no Brasil”, que reuniu dois ícones do setor: Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels, e Paulo Mancio, Executive Managing Director da CBRE Brasil e especialista em Business Development, Luxury Hospitality, Estudos de Viabilidade e Hotel Building Design. A mediação ficou a cargo de Jeferson Munhoz, sócio-diretor da Administradora Hoteleira HotelCare e da Escola Para Resultados, cuja vasta experiência em gestão estratégica e inovação agregou ainda mais profundidade ao debate.

Juntos, os participantes analisaram as perspectivas de crescimento, investimentos e inovação que devem marcar a próxima década do setor no país, em um painel considerado um dos momentos mais aguardados do evento.

Reconhecimento e premiações

Encerrando a programação do dia, o Prêmio HOTEX Summit Brasil de Hospitalidade homenageou líderes e empresas que têm transformado o cenário hoteleiro brasileiro. O prêmio contou com o patrocínio especial da Cristais Labone, referência em excelência e sofisticação. A pinha confeccionada em cristal Murano, símbolo exclusivo criado para a premiação, representa prosperidade, acolhimento e renovação — valores que inspiram a hospitalidade e o compromisso dos homenageados com o futuro do setor. Os agraciados indicados por nós Embaixadores da HOTEX, foram criteriosamente avaliados nas diferentes categorias conforme seus valorosos préstimos dedicados a nossa hospitalidade. Foram premiados:

Chieko Aoki (Blue Tree Hotels) — Pioneira da Liderança Feminina na Hotelaria

(Blue Tree Hotels) — Pioneira da Liderança Feminina na Hotelaria Maria José Dantas (ABG) — Visão Inovadora na Valorização de Pessoas

(ABG) — Visão Inovadora na Valorização de Pessoas Márcio Lacerda (Hotelaria Brasil) — Melhor Rede Multimarcas Internacionais

(Hotelaria Brasil) — Melhor Rede Multimarcas Internacionais Orlando Souza (FOHB) — Liderança Associativa Hoteleira

(FOHB) — Liderança Associativa Hoteleira André Bekerman (Trul Hotéis) — Melhor Conversão Hoteleira (Wyndham Hotels)

(Trul Hotéis) — Melhor Conversão Hoteleira (Wyndham Hotels) Paulo Mancio (CBRE) — Business Development & Luxury Hotels

(CBRE) — Business Development & Luxury Hotels Alexandre Zubaran (Enjoy Hotéis e Resorts) — Melhor Projeto de Expansão em Multipropriedades

A premiação reforçou a proposta do Summit de não apenas discutir tendências, mas também valorizar profissionais e empresas que estão construindo o futuro da hospitalidade no Brasil.

Com plateia composta por hoteleiros, investidores, fornecedores, construtoras e profissionais da cadeia de turismo e gastronomia, o HOTEX Summit Brasil de Hospitalidade 2025 firmou seu papel como palco de debates estratégicos, networking e geração de negócios. Mais do que apresentar tendências, mostrou que a hospitalidade do futuro será moldada pela sustentabilidade, pela colaboração, pelo uso inteligente da tecnologia e, acima de tudo, por muita humanidade.

LEIA TAMBÉM: Desafios atuais do gestor comercial na hotelaria

A próxima edição da HOTEX já tem data marcada: será realizada de 03 a 06 de agosto de 2026 (segunda a quinta-feira), juntamente com a ABIMAD’42, novamente no São Paulo Expo. O evento manterá sua proposta de unir hotelaria, turismo, gastronomia e design em um único espaço de negócios e networking, e trará novamente o HOTEX Summit Brasil de Hospitalidade, reunindo líderes e especialistas para debater as tendências e inovações que irão moldar o futuro do setor.

HOTEX — Feira Brasileira do Turismo, Hotelaria e Gastronomia 2026

???? 03 a 06 de agosto de 2026 — Segunda a quinta-feira

???? São Paulo Expo — Rod. dos Imigrantes, km 1,5 — São Paulo/SP

???? www.hotexbrasil.com.br

“Tanto a Mesa Redonda que discutiu a segurança na hotelaria, retenção e atratividade laboral e aspectos do short term rental no Brasil e no mundo, bem como o Summit foram oportunidades realmente únicas e enriquecedoras para todos os participantes tanto virtual- como presencialmente durante a HOTEX”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo