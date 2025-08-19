Hotel Actuall Convention reabre suas portas em grande estilo (Hotel Actuall Convention (Foto: Website))

Com classificação 4 estrelas e uma localização estratégica, o Actuall Convention by Summit promete tornar-se um dos principais complexos que unem hospedagem e convenções do país. Seu centro de convenções é o maior de Minas Gerais, com capacidade para receber até 2.500 pessoas, ideal para congressos, feiras, encontros corporativos e religiosos.

Ao longo de sua história, o local já sediou eventos de alto nível, consolidando-se como uma referência na região. O hotel que encerrou suas atividades em 1º de abril de 2020 contará, após a conclusão do retrofit, estimado em R$5 milhões, com a totalidade de suas acomodações original de 150 amplos, confortáveis e bem equipados apartamentos, além de uma estrutura completa para o bem-estar e comodidade de seus hóspedes: Restaurante, bar, piscina, academia, estacionamento e Wi-Fi gratuito.

Distante 53 km do Aeroporto Internacional de Confins, 15 km do centro de Belo Horizonte e apenas 12 km do Expominas (maior espaço de eventos da capital), o Actuall também se destaca pela grande visibilidade e facilidade de acesso às principais vias que ligam Belo Horizonte ao interior do Estado e capitais como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Uma nova fase para o Actuall Convention

A reabertura do Actuall marca o início de uma nova fase. Sob a gestão da Summit Hotels, uma das redes de notável crescimento no Brasil, o empreendimento cuja gerência operacional ficará a cargo de Mariana Suarato, chega ao mercado com ótimo padrão de serviços e foco na excelência em hospitalidade. A rede, fundada em 2018, por seu CEO Rui Uchoa é conhecida por seu compromisso com rentabilidade, qualidade, inovação e eficiência operacional. Atualmente a Summit contabiliza 14 operações, agora em 3 Estados sendo 12 delas no Estado de São Paulo. “Acreditamos muito no formato de arrendamento de hotéis com forte potencial de resultados como é o caso do Actuall, por isso assinamos um contrato de 5 anos onde, seguramente, uma parceria vitoriosa abrirá portas para novos empreendimentos sob nossa gestão em Minas Gerais e outros Estados da Federação”, pontua Rui Uchoa.

LEIA TAMBÉM: Hotex Summit reuniu grandes líderes e apontou tendências da hotelaria

Além do modelo de arrendamento a Summit também oferece aos seus parceiros modelos de administração e franquia o que aumenta o leque de possibilidades para um crescimento da rede. A meta estabelecida pela empresa é chegar a 2030 com 50 hotéis em seu portfólio. Para isso o time tem sido reforçado permanentemente e conta com gestores de reconhecida capacidade como Acácio Pinto, Marcia Castro, Andrea Galletti entre vários outros.

Centro de Convenções

O portentoso Centro de Convenções multiuso que permaneceu em funcionamento logo após o fim da pandemia em 2023 é sem sombra de qualquer dúvida um dos principais espaços de eventos de toda região metropolitana. Com área total de 5.200m², totalmente climatizados, acesso independente e comportando até 8 eventos simultâneos, sua capacidade total atinge cerca de 4.000 pessoas, o salão principal para 2.000 pessoas em auditório conta com um pé direito de 7,4 metros, conferindo uma amplitude magnífica para eventos corporativos e sociais. Além de ampla infraestrutura de apoio para produção de alimentos no local servindo até 2.000 comensais simultaneamente, amplo estacionamento e total acessibilidade. A gestão do Centro de Convenções seguirá a cargo dos proprietários. Para tanto, a parceria com a Summit que operará o hotel anexo que foi arrendado, está bem definida operacionalmente.

Alessandra Aguiar, proprietária do hotel, filha do visionário empreendedor Jair Aguiar Filho, destaca: “Contamos com a tradição, a localização e a importância que o hotel exerce em seu entorno em função do nosso absolutamente único Centro de Convenções”. Alessandra atuou como Diretora Executiva do Actuall desde a aquisição em 2003 até 2020 quando decidiu-se pelo fechamento como consequência das incertezas trazidas pela pandemia. Seu irmão Jair Aguiar Neto, que presidiu brilhantemente o BH Visitors & Convention Bureau, foi Diretor Operacional até 2016 quando então assumiu suas funções naquela entidade. No Hotel Actuall sob a gestão da família Aguiar, passaram ainda outros nomes de destaque da nossa hotelaria como Milton Rodrigues e Eugênio Fiúza que atuavam na área comercial e de eventos.

O Histórico Brasilton Contagem

Cartão Postal do Antigo Brasilton Contagem

O hotel foi adquirido por seu pai em junho de 2003 posteriormente a venda do imóvel pela Hilton Hotels que inaugurou o meio de hospedagem em abril de 1978 sob a chancela de sua marca especialmente criada para o mercado brasileiro: Brasilton. O então Brasilton Contagem foi concebido como apoio logístico para acomodar os executivos e técnicos que instalaram a Fiat Automóveis em Betim distante poucos quilômetros de distância do hotel. Tudo na ocasião remontava à montadora italiana inclusive a cor das portas dos apartamentos, estrategicamente pintadas na cor azul idêntica a da logomarca da Fiat. Grandes executivos passaram por este hotel como o lendário Tom Potter, até hoje no board da empresa, Klaus Ziller, Orlando de Souza entre dezenas de outros executivos e chefs de cozinha importantes da nossa história. A tradicional feijoada de todos os sábados era uma atração em toda região e lotava todas as mesas do restaurante e do entorno da piscina do hotel.

Contagem e Betim

Contagem, cidade com mais de 622 mil habitantes, é um dos polos industriais e logísticos mais importantes de Minas Gerais. Integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o município abriga grandes empresas nacionais e multinacionais, com destaque para os setores automotivo, siderúrgico, alimentício e de distribuição. Com economia forte e localização estratégica, Contagem tem se consolidado também como destino de eventos corporativos, oferecendo infraestrutura urbana, mão de obra qualificada e excelente conexão com as principais rodovias e aeroportos do estado. Em breve, a pujante região contará também com um aeroporto em fase acelerada de construção na cidade vizinha de Betim, com seus 412 mil habitantes. O futuro Aeródromo Inhotim, próximo ao Distrito Industrial contará com uma pista de 1.800 metros e deverá receber os primeiros pousos e decolagens de aeronaves de médio porte a partir de 2027.

Para mais informações sobre o hotel e centro de convenções acesse aqui.

“Os pontos cruciais para a reabertura de um hotel incluem aspectos de formação da nova equipe, manutenção predial, segurança alimentar, plano operacional e de marketing além de estar atento a precificação compatível como novo momento do mercado”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo