Primeiro hotel de bandeira Tribe no Brasil abre suas portas em BH (Tribe Belo Horizonte Savassi (Foto: Maarten Van Sluys))

O TRIBE BELO HORIZONTE SAVASSI abre suas portas aos hóspedes prometendo ditar uma nova tendência no mercado de hospitalidade da cidade. A cidade de Belo Horizonte foi mapeada como cenário ideal para esse passo inicial no Brasil tendo sido escolhida por reunir características que conversam diretamente com o DNA da marca TRIBE: Uma cidade em ascensão na cena cultural e na vida noturna, com forte espírito cosmopolita.

Situado a apenas uma quadra da Praça da Liberdade, este hotel é liderado por um gestor muito admirado, Guilherme Mendes, com quem tive a grata satisfação de visitar recentemente todas as suas modernas instalações.

O TRIBE promete definir um novo standard de hospedagem não só na região, mas em toda cidade, visto apresentar uma oferta diferenciada de hospedagem. Sua equipe, também composta por Felipe Sander que coordenará os setores de reservas e da recepção, é formada por um grupo notoriamente motivado e orgulhoso em fazer parte deste marco da hotelaria da cidade. A proposta da marca é inédita e traz um hotel de categoria “midscale” (4 estrelas), com foco em design arrojado e moderno focado principalmente em viajantes que valorizam praticidade e experiências autênticas emoldurados por ambientes despojados e funcionais.

Restaurante Trintaeum

Antes mesmo de ser inaugurado, o hotel já contava com o “Restaurante Trintaeum”, comandado pela chef Ana Gabi, aberto em dezembro de 2024, com culinária contemporânea. O hotel vai ganhar ainda a “Drinkeria Coreto” no rooftop, com uma bela vista da cidade além da “Cafeteria Broa”, reforçando a proposta de se tornar um ótimo conjunto de opções gastronômicas.

Restaurante Trintaeum possui um cardápio autoral criativo de gastronomia mineira (Foto: Maarten Van Sluys)

Almocei no Trintaeum e atesto o bom atendimento, qualidade e a criatividade contemporânea da gastronomia mineira autoral de seu cardápio somado a uma carta de vinhos que valoriza rótulos de vinhos produzidos em Minas Gerais. Antes mesmo da inauguração já era possível tomar café da manhã aos sábados e domingos no local.

Bandeira hoteleira Tribe

A bandeira Tribe (pronúncia: Tráibe), nasceu na costa ocidental australiana, mais precisamente na cidade de Perth. Seu nome é de origem aborígene (povo nativo australiano) sendo a bandeira hoteleira criada para demonstrar a tendência de escolha por viajantes, em especial jovens por hotéis que oferecem tarifas acessíveis em localizações premium. Elementos que definem como as pessoas hoje desejam não só morar, mas também se hospedar. A marca foca naquilo que realmente importa: Funcionalidade, tecnologia e design, entregando tudo que eles precisam e nada que eles não necessitam.

O conceito inovador da marca motivou a Accor a incorporá-la ao seu portfólio global em 2018. Desde então, TRIBE vem ganhando espaço em destinos estratégicos da Europa, Ásia e América Latina, se posicionando como uma bandeira voltada ao viajante, conectado, cosmopolita e exigente. Em 2023, atingiu 10 hotéis em operação no mundo, e, no ano seguinte, dobrou esse número, incluindo a estreia nas Américas com o TRIBE Medellín na Colômbia.

Histórico do projeto

O imóvel de doze andares situado na Rua da Bahia 2.200 esquina com a Rua Prof. Antônio Aleixo, bem em frente à entrada social principal do tradicional Minas Tênis Clube, foi arrematado em leilão em 2021 por R$50 milhões no estado que se encontrava. Ele pertencia ao patrimônio do Estado de Minas Gerais e estava desativado a vários anos.

Sua reforma e adaptação para ser convertido em um hotel exigiu a superação de inúmeros desafios de projeto, que ficou a cargo da Ennismore, que demandou ainda adequações de reforço estrutural. A obra ficou por conta da BBM Construções. Ao longo destes 4 anos foram investidos outros cerca de 40 milhões de Reais para transformar uma edificação abandonada em um portentoso e bem equipado hotel de 79 apartamentos de diferentes categorias, 2 restaurantes, estacionamento, áreas de convivência, salas de reunião e um moderno fitness room.

A arquiteta de interiores escolhida foi a mineira Beth Nejm que assina diversos outros projetos no Brasil e no exterior. A curadoria do projeto é da equipe de design da Accor comandada por Lara Teixeira. No novo empreendimento, utiliza-se o conceito “High & Low”, combinando acabamentos sofisticados e peças funcionais com uma cuidadosa seleção de materiais que cria, uma identidade visual e sensorial única, presente na decoração, no artesanato e no mobiliário.

O projeto valoriza arte, inovação e experiências culturais, alinhando-se à identidade da marca. Em todos os apartamentos e áreas comuns há fotografias estilizadas de autoria do fotógrafo Berlemes que desde a aquisição do prédio fotografou detalhes do interior em obras e do entorno a partir dele.

Investidores do hotel

Seu acionista principal é o visionário empresário Ofli Guimarães, mineiro de Belo Horizonte, fundador da I4 Capital Group que hoje reside na cidade Windermere na Flórida. Criador da Méliuz em 2011, empresa de tecnologia brasileira pioneira em cashbacks no Brasil, ele posteriormente decidiu investir no mercado imobiliário diversificando seus investimentos no conceito de hospedagem lifestyle direcionadas as gerações X, Y e Z. Junto com Ofli na empreitada estão os seus sócios investidores, também mineiros do Grupo OR3, especializado na aquisição de imóveis de alto potencial de rentabilidade transformando-os em negócios de alto valor agregado. Em minha visita durante a fase final de montagem do TRIBE conversei com um dos dois sócios da OR3 Hotel e Turismo BH (razão social do hotel) que se demonstrou extremamente otimista com as perspectivas de seu mais novo empreendimento.

Expectativas do mercado e dos demais investidores em Belo Horizonte

O mercado aguarda com grande expectativa o posicionamento do mais novo hotel da capital. Com a inauguração do TRIBE a Accor passa a operar 12 hotéis na Grande BH sendo metade deles no segmento midscale. No total a rede francesa passa a ter um inventário de quase 2.300 quartos na região sendo 1.000 deles posicionados na categoria 4 estrelas.

Investidores dos demais hotéis próximos, Novotel e Mercure Lourdes, este segundo em especial que mantém uma ação judicial desde 2021 onde, entre outras questões pontua no bojo da ação uma possível concorrência desleal entre empreendimentos, alguns mais antigos x outros abertos em anos mais recentes sob a chancela da mesma administradora.

Considerando a análise tarifária deste novo mapa a partir da entrada em cena do Tribe depreende-se que esta discussão poderá atingir mais um capítulo na argumentação dos proprietários de unidades dos outros hotéis operados pela Accor na cidade. O TRIBE terá tarifa de abertura de R$ 648,90 para clientes cadastrados em seu programa de fidelidade ALL para seu apartamento duplo de categoria Tribe Essential. Já o Mercure Lourdes na mesma data apresenta diária similar, R$ 624,00 em duplo igualmente para clientes ALL. O Novotel Savassi, por sua vez, exibe diária de R$ 696,60 para associados ao ALL em hospedagem dupla na mesma data, pesquisada através do intuitivo, porém, lento site de reservas: all.accor.com. Como de praxe todos os valores de diárias podem flutuar conforme a demanda por hospedagens do referido hotel.

“Estamos emocionados em anunciar a chegada do primeiro hotel da bandeira TRIBE ao país, estabelece-se assim uma nova etapa na expansão global da marca” (Lara Teixeira, SVP Design, Technical & Services PME Americas da Accor Hotels)

