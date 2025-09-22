Chega à Bahia a venda facilitada de passagens em lotéricas com o Programa Roda Mais - (crédito: Uai Turismo)

A Bahia se tornou o mais novo estado a receber o Programa Roda Mais, uma iniciativa da fintech Buspay que promete transformar a compra de passagens de ônibus. A novidade permite que casas lotéricas passem a vender bilhetes rodoviários, democratizando o acesso ao transporte e oferecendo uma nova fonte de renda para os lotéricos.

O programa funciona como uma ponte entre os viajantes e as empresas de ônibus, utilizando um terminal POS fornecido gratuitamente às lotéricas cadastradas. A operação é integrada ao sistema existente, garantindo agilidade e segurança na transação. Com uma cobertura que atinge 100% do território nacional, o Roda Mais oferece passagens de viações de todo o Brasil, facilitando o planejamento de viagens de curta e longa distância.

A chegada à Bahia reforça o plano de expansão da Buspay, que lançou o projeto oficialmente no Rio de Janeiro, em junho, com um piloto bem-sucedido na lotérica Trevo da Sorte, na comunidade da Rocinha. A experiência carioca demonstrou o potencial da iniciativa ao conectar grandes centros de população diretamente ao transporte rodoviário de qualidade.

Para o diretor da Buspay, Marco Spinardi, o projeto representa um avanço em termos de conveniência. “Com a nova modalidade, o passageiro pode sair das lotéricas já com sua passagem em mãos, sem a necessidade de ir até a rodoviária. Isso amplia a praticidade, tornando o transporte rodoviário mais acessível a todos”, explica.

Os lotéricos da Bahia interessados em aderir ao programa podem se cadastrar sem custos adicionais por meio do site ou por contato via telefone/WhatsApp (11) 99878-1845. O Roda Mais busca, assim, integrar um novo canal de vendas ao sistema de turismo rodoviário, beneficiando tanto os profissionais do trade quanto os consumidores.

