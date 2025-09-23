Belo Horizonte já começa a pular carnaval: bloco Beiço do Wando comemora 10 anos ((Foto: Phillipe Guimarães/PhillsBr))

O Bloco do Beiço do Wando, um dos mais queridos do Carnaval de Belo Horizonte, celebra 10 anos de história no próximo dia 27 de setembro. A comemoração acontece na Praça JK, a partir das 14h, com entrada gratuita até as 15h30. Serão mais de duas horas de show onde cada grande momento dessa trajetória será revivido.

LEIA TAMBÉM: Por que a cama de hotel é tão boa?

Criado em outubro de 2015, o bloco se tornou um ícone na capital mineira por resgatar a música “brega” e o cancioneiro popular, em um momento em que o axé era predominante nos desfiles. O Beiço do Wando surge como uma homenagem a um dos maiores nomes do gênero, Wando, conhecido por suas composições românticas e eróticas que conquistaram gerações.

O repertório do bloco evoca a memória afetiva do público com clássicos do brega e do romantismo, apresentando canções de artistas como Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Gretchen, Roberto Carlos e muitos outros. São sucessos bastante conhecidos do público e que fazem parte da memória afetiva das pessoas, lembrando momentos e pessoas que foram marcantes.

A celebração de uma década de sucesso contará com um show de mais de duas horas, revivendo os melhores momentos da trajetória do bloco. A festa também terá a presença de Gustavo Maguá, com sua brasilidade, o Grupo do Bigode, com o melhor do pagode, e o DJ DH, animando o público nos intervalos. O evento reforça a importância de valorizar a cultura popular, que, apesar de fazer parte da história do país, ainda não recebe o devido reconhecimento.

LEIA TAMBÉM: 7 destinos para quem quer explorar o melhor do turismo cervejeiro nacional

Atualmente, o Beiço do Wando conta com uma bateria de 170 integrantes e uma banda de oito músicos profissionais, que ensaiam frequentemente para os desfiles, mantendo viva a tradição e o encanto do Carnaval de Belo Horizonte.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



