Colunista de gastronomia do Portal Uai Turismo é finalista do Prêmio Europa de Comunicação ((Fotos: @paespelomundo))

O colunista de gastronomia do Portal Uai Turismo, Thiago Paes, foi anunciado como finalista do Prêmio Europa de Comunicação, reconhecimento que valoriza trabalhos jornalísticos e iniciativas de conteúdo que aproximam o público brasileiro do continente europeu por meio de reportagens, narrativas e projetos de alta qualidade editorial.

O texto indicado, publicado na coluna de gastronomia do Portal Uai Turismo, conquistou a vaga entre os finalistas pela forma como combina turismo, cultura e experiências culinárias em um retrato sensorial do verão suíço. A matéria completa pode ser lida aqui: Dos lagos aos Alpes: a Suíça é um dos destinos mais interessantes do verão europeu

O Prêmio Europa de Comunicação destaca profissionais e veículos que promovem o diálogo entre Brasil e Europa, reconhecendo conteúdos relevantes e originais sobre destinos, cultura, negócios e sociedade, com foco em impacto junto ao público e excelência narrativa. Segundo informações apresentadas em seu site oficial, a premiação busca incentivar produções que ampliem o conhecimento sobre a Europa no Brasil e reforcem pontes culturais, valorizando abordagens criativas, consistentes e de forte apelo informativo.

Na reportagem finalista, Thiago Paes conduz o leitor por uma viagem que percorre paisagens e sabores, do calor à beira dos lagos à brisa fria dos glaciares, em um mosaico de contrastes que define o verão na Suíça. A narrativa privilegia o olhar contemplativo do viajante — atento, discreto e sensível —, sem abrir mão da latinidade que pulsa nos encontros, nos mercados e à mesa. Entre trilhas, passeios de barco e vilarejos alpinos, o texto sublinha a diversidade gastronômica do país, que vai de clássicos de tradição às criações contemporâneas, sempre guiadas pela sazonalidade, pela precisão técnica e pelo respeito ao produtor local. Essa abordagem entrelaça turismo e gastronomia de forma orgânica: cada deslocamento se transforma em descoberta sensorial e cada refeição, em janela para a cultura e o território.

“Estou muito feliz! Ser finalista é um grande prêmio! A matéria fala dos contrastes do verão suíço, mas também fala de tempo a contemplação, de latinidade, do viajante observador, discreto, da diversidade gastronômica. Foi minha segunda vez na Suíça e encontrei um país surpreendente. Escrevi sobre o que sentia em cada esquina, em cada passeio que nos levava do calor nos lagos à brisa gelada dos glaciares. Foi lindo!” Afima Paes.

A presença de Thiago Paes entre os finalistas do Prêmio Europa de Comunicação consolida o Portal Uai Turismo como referência em conteúdo de turismo e gastronomia, corroborando a relevância de narrativas bem apuradas e visualmente evocativas para orientar escolhas de viagem e ampliar repertórios culturais.

