Portfólios artísticos guardam a memória viva da carreira cultural (Foto: Albrecht Fietz/ Pixabay)

A produção cultural e o fazer artístico, não é um ambiente para aventureiros. Talento, competência profissional, determinação, foco e assertividade, são insumos fundamentais para que os artistas, em todas as esferas da produção cultural alcancem o reconhecimento, tenham oportunidades de fomento em suas carreiras e consigam garantir a permanência no mercado cultural, nacionalmente diverso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

É fato, o universo artístico no Brasil se faz com um ambiente de mercado bastante competitivo e com uma gama enorme de vertentes artísticas, modalidades das mais variadas manifestações, mas sempre amparadas por muito talento, criatividade e expressão da arte, no entanto, nem sempre os artistas são agraciados com o reconhecimento do seu trabalho, apesar das entregas artísticas beirando a perfeição.

Basta um descuido, ingênuo dos artistas e eles ficam esquecidos em seus rincões. O problema é que isso dificulta o acesso a ferramentas de fomento, como as Leis de Incentivo à Cultura, uma vez que em todos os âmbitos, seja federal, estadual ou municipal, o portfólio artístico para comprovação de atuação no setor cultural é uma condição sine qua non!

Para quem estranha a palavra, um portfólio, é como um dossiê. É ali que organizamos nossa coleção de trabalhos, projetos ou amostras que destacando as nossas habilidades, experiências e realizações de nosso fazer artístico.

Cada vez mais percebo, que os artistas e produtores culturais, se preocupam demais com os resultados dos produtos artísticos, e não estão errados, mas se esquecem de construir uma carreira organizada, rentável, bem divulgada e amparada por notícias, publicações, citações, registros em áudio e vídeo, que possam futuramente ilustrar esta ferramenta de comprovação de atuação, que deve acompanhar qualquer carreira artística.

LEIA TAMBÉM: Um repertório de memórias

É por meio de um portfólio bem estruturado, que os fazedores de cultura evidenciam a sua militância no setor cultural. Faz bem para o ego, a dedicação a essa construção e registro, até pela importância de uma carreira artística bem pensada, planejada em detalhes e cercada de cuidados técnicos e profissionais, por mais simples que seja a entrega ou o produto cultural gerado em cada caso, ou em cada manifestação artística.

O portfólio artístico, se assemelha a um inventário da oferta, onde o tempo todo a atualização se faz necessária.

A importância de planejar a carreira artística

O ambiente artístico brasileiro pulsa em diversidade, talento e criatividade, esse atributo é inegável no Brasil. São múltiplas as manifestações, sejam na música, no teatro, na dança, nas artes visuais, mas nem sempre as carreiras são acompanhadas de um planejamento sólido.

Volto a dizer, os artistas concentram sua energia na produção de obras e deixam de lado a estruturação de uma carreira organizada e bem documentada. Esse descuido, pode custar caro.

Já sabemos que viver de arte no Brasil não é nada fácil, além de artista, é preciso reservar talento também, para a condução administrativa de sua carreira e se isso não acontece a mídia não te enxerga, sua visibilidade artística fica prejudicada e tudo isso dificulta o seu acesso a políticas públicas e ferramentas de fomento.

Não tenha dúvida, um bom portfólio artístico é sim uma ferramenta estratégica

No campo cultural, o portfólio não é apenas um repositório de trabalhos; é um instrumento de comprovação de trajetória, militância e engajamento. É por meio dele que o artista ou produtor cultural consegue apresentar sua atuação de forma profissional, seja para editais, patrocínios, convênios, festivais ou oportunidades de mercado.

Não se acanhe e nem diminua o seu talento. Seja qual for a sua área de atuação e de conhecimento, comece desde já a montagem do seu portfólio artístico, que deve conter o seu currículo resumido, destacando as experiências relevantes, deve conter fotos, links de acesso, se possível vídeos e gravações que registrem suas obras.

Hoje em dia, com o advento das redes sociais, toda a classe artística tem acesso e condições de promover notícias em todos de suas aparições em público, gerar reportagens e citações na mídia e para isso, uma assessoria de imprensa, ajuda bem!

Arquivar cartazes, folders, catálogos, peças gráficas dos eventos e apresentações que participa, digitalizar documentos importantes como prêmios, certificados e até os reconhecimentos oficiais que eventualmente nos são concedidos, da mesma forma, que depoimentos e menções institucionais, que reforcem e validem a nossa contribuição às artes.

Então, não é assim, tão complicado. Exige é cuidado na seleção do conteúdo e dedicação com a elaboração do portfólio.

Já foi dito, mas vou reforçar, um portfólio não é estático, entenda isto! Sua carreira é dinâmica e próspera, pelo menos é para isso que trabalhamos, por isso, nosso portfólio é uma peça, que precisa ser alimentada de forma contínua. Como fazer? Cada show, cada exposição, oficina ou palestra, que você participar, deve ser registrada e incorporada ao documento.

Esse cuidado constante funciona como uma linha do tempo, mostrando evolução, consistência e relevância da carreira artística. Além de valorizar o profissional, torna-se uma poderosa ferramenta de marketing pessoal, fortalecendo a presença do artista no mercado.

Profissionalismo em cada detalhe

Planejar uma carreira artística é tão importante quanto criar, entenda isso também! A organização e o cuidado técnico não diminuem a espontaneidade da arte, mas dão a ela maior alcance e sustentabilidade.

A simplicidade de uma apresentação não exclui a necessidade de registros bem-produzidos e documentados, por tanto, lembre-se que sua carreira é bonita e de fácil compreensão, assim também, deverá ser o seu portfólio, que é o espelho da sua trajetória.

E acredite, mesmo iniciativas menores podem ganhar proporção e reconhecimento quando corretamente registradas.

LEIA TAMBÉM: Janelas de prospecção revelam a história oculta da Estação Ferroviária de Moeda

Concluindo este conteúdo, o portfólio artístico vai além de um simples registro, ele se configura como uma ferramenta estratégica para a consolidação de uma carreira cultural sólida, organizada e sustentável. Todo artista merece o reconhecimento e o benefício de uma carreira rentável.

É no portfólio que se constrói a prova viva da trajetória, da dedicação e da relevância dos artistas no cenário cultural, servindo não apenas para editais ou patrocínios, mas como um reflexo legítimo da sua caminhada. Chega de “dormir no ponto”, acredite na sua carreira e invista em seu talento.

Um portfólio bem estruturado, te aproxima das oportunidades que impulsionam sua permanência e crescimento no mercado. Não tenha medo disso!

Todos os artistas devem enxergar seu portfólio como parte indissociável do próprio fazer cultural. Cuidar da arte é também cuidar da forma como ela é apresentada ao mundo. Seja em projetos grandiosos ou em iniciativas simples, o registro é o que eterniza a contribuição artística e garante que ela não se perca no tempo.

Nesse sentido, investir na organização da carreira e na construção contínua de um portfólio é investir em reconhecimento e em sua visibilidade e legado artístico.

Coragem, assegure que o seu talento se transforme em marca coletiva de valorização cultural. Você artista, só tem a ganhar.

Mãos a obra e até a próxima.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo