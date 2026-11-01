Eu faço fé na gastronomia brasileira: Aos 20 anos do restaurante Amado, chef Edinho Engel reflete sobre tradição familiar, diversidade e legado - (crédito: Uai Turismo)

Eu faço fé na gastronomia brasileira: Aos 20 anos do restaurante Amado, chef Edinho Engel reflete sobre tradição familiar, diversidade e legado (O chef mineiro Edinho Engel fala sobre a gastronomia baiana, diversidade, memória afetiva, Parkinson e o legado construído na cozinha brasileira. (Foto: @paespelomundo))

Em bate-papo, o mineiro radicado em Salvador relembra a trajetória do restaurante que virou referência na capital, reflete com franqueza sobre a vida e a saúde, e defende a comida que acolhe sem ceder a modismos.

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Chef Edinho Engel no restaurante Amado. (Foto: @paespelomundo)

No restaurante que se tornou referência do turismo gastronômico de Salvador, o chef Edinho Engel, comemora 20 anos do AMADO com chefs, clientes, amigos que fazem parte dessa trajetória do mineiro na capital baiana.

Nesta semana, o Amado recebeu Roberta Sudbrack e Rodrigo Oliveira para um jantar com muitos temperos e cores que remetem ao imaginário gastronômico baiano. Pimentas, manteigas temperadas com lambreta (Amêijoa ou Sarnambi), picadinho de carne, lagostim, entre outros ingredientes que fizeram parte da penúltima noite de comemoração especial. Dia 2 de dezembro será o último jantar da série e terá como tema Novos e Velhos Baianos com a participação de 11 chefs convidados.

Roberta Sudbrack, Edinho Engel e Rodrigo Oliveira. (Foto: Robson Paixão)

Nessa trajetória de 20 anos, Edinho, e seus sócios, construíram mais que um nome significativo na gastronomia brasileira, abriram espaço para novos talentos, receberam artistas e políticos, e o chef, em especial, foi descobrindo camadas e a diversidade de Salvador além do prato. Nesse bate papo, nos conta um pouco desses anos no Amado, seu amor pela Bahia, a descoberta da doença de Parkinson e o como espera que seu legado seja lembrado.

Jantar collab com chef convidados. (Foto: @paespelomundo)

Thiago Paes: Chef, o que é cozinhar por 20 anos na Bahia para você?

Edinho Engel: Primeiro, a Bahia tem uma luz, tem uma claridade, tem talvez a latitude, o sol. Tem essa coisa do negro, da ancestralidade, que vibra. Eu cheguei profissionalmente em 2005. Depois conhecer por exemplo os mercados, os bares. Você tem desde a coisa muito simples e muito rústica, mas muito autêntica e aí você vai tendo uma coisa um pouco mais internacional, mas com uma simplicidade que cabe no lugar; e você vai descobrindo no meio disso tudo, que essas coisas estão esparramadas no espaço, sabe?

Chefs convidados na cozinha do Amado. (Foto: Robson Paixão)

Se você vai pro Pelourinho você tem um recorte de uma época; se você vai pro Santo Antônio Além do Carmo é um outro público é uma outra moçada, você tem uma outra visão da Bahia. Se você vai pra Cidade Baixa, pro Mercado de São Joaquim você vê a vida um pouco mais dura, um pouco mais suja, mas com uma força total! Se você entra num iate a partir da Marina Bahia e passeia pela Bahia de Todos os Santo você pode estar em qualquer lugar do mundo, sofisticado, elegante. Então você tem nessa mesma cidade, com essa mesma luz, sensações diferentes você tem percepções diferentes. E você tem uma liberdade de ser e de estar em boa parte desses lugares que é incrível.

A sexualidade que você quiser ser ou ter, que você assume, tudo é mais permitido. A Bahia a Bahia te acolhe

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Restaurante Amado. (Foto: Robson Paixão)

Thiago Paes: Como sempre deveria ser?

Edinho: Como sempre deveria ser! Você não sente o preconceito.

Thiago: Então, você abre o restaurante em 2006?

Edinho: Sim, e tem um jeito do baiano, tem o paladar do baiano! Você tem que acertar porque eles não comem coisas com excesso de vibração ou acidez. Quer dizer, tem a pimenta, tem a comida que nossa amiga Teresa Paim chamava de pastosa. Ele (o baiano) gosta dessa coisa molhadinha, pastosa, sabe? O vatapá, a moqueca, o caruru são todas comidas pastosas. Você aprende o que é uma farinha fria uma farinha quente.

Jantar 20 anos Amado. (Foto: Robson Paixão)

Thiago: que momentos aqui no restaurante te remetem a esses 20 anos?

Edinho: Não sei se eu devo falar (risos) Assim, teve situações em que o presidente da República Lula esteve aqui em determinado evento, uma presença marcante. Isso em 2000 e pouco, no início. Tem situações em que opositores políticos chegam no mesmo restaurante e você tem que acomodar bem distante pra não criar clima, pra não dar tapa, pra não dar pega pra capá. Quer dizer a Bahia ao mesmo tempo que é grande é uma província.

Tem momentos incríveis quando você vê pessoas pretas entrando e consumindo no seu restaurante e com naturalidade eu vi uma mudança era muito mais branco e hoje é muito mais democrático. É demais, é bonito ver isso assim, que não é um reduto exclusivamente de um público. E festas! Aqui é um lugar que todo mundo fez festas. As festas são maravilhosas!

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Rômulo Corsi, Eduardo Luiz Ferreira, ambos Hotel Fasano Salvador com os chefs. (Foto: Robson Paixão)

Thiago: O que você mudaria nesses 20 anos?

Edinho: O que eu mudaria? pouca coisa pouca coisa porque eu vim com esse espírito de acolher, de receber, eu sou paciente, então assim as pessoas dizem: – ah isso não vai dar certo, daqui em dois anos ele vai fechar! Toma 20. Sabe? Sou insistente, vou achando o caminho, vou me cercando de gente competente, de gente habilidosa que sabe lidar com as várias situações.

Flávio Bandeira, Edinho Engel e Flávio Machado. (Foto: @paespelomundo)

Thiago: Você tem dois sócios. Dois Flávios. Como é a relação com os sócios e o que eles trouxeram para o Amado?

Edinho: O primeiro Flávio, o Machado, foi quem me trouxe pra Bahia. Então eu tenho uma dívida de gratidão com ele porque me trouxe pra um lugar que é maravilhoso e a gente fez um sucesso. É uma relação super respeitosa e construtiva. Ele é o homem do macro, que entende do macroeconômico.

O Flávio Bandeira veio pra ser gestão do restaurante. É o homem do método, da organização, do processo, é o chato que cria processos. Eu sempre fui o criativo, eu tô no melhor dos mundos.

Thiago: Você diria que mesmo criativo, mudando, você não é muito adepto aos modismos?

Edinho: Quando eu comecei a trabalhar, a montar restaurante, existiam os modismos de quando eu era jovem, claro, todo jovem é adepto aos modismos de sua época. Ele te forma de alguma forma, depois você vê o modismo passar, vai passando, vai passando tem coisas que eu acho que isso é só modismo imbecil, tem coisas que vieram e vão mudar; e a vida muda e as coisas mudam e a gente tem que saber se se adaptar mesmo à mudança. Mas tem que preservar o espírito essencial de um restaurante comida é pra ser comida.

Então, adianta ter um prato lindo e horroroso no gosto, no cheiro? não. Então tem que ter cuidado. Bom senso e sopa de galinha não faz mal pra ninguém!

Ricardo Preto, Renata Araújo Castello Branco e Thiago Paes com os chefs. (Foto: Robson Paixão)

Thiago: Você fala muito abertamente sobre sua saúde, com muita generosidade e naturalidade sobre o Parkinson. Como é relacionar a vida pessoal e profissional?

Edinho: Misturo tudo! É tudo um prato só! Claro tem uma coisa de vida pessoal que é sua não interessa a ninguém, né? Agora você tá um tempo inteiro lidando com pessoas. E por que eu vou criar pose, circunstâncias e isso pode, isso não pode? Eu gosto da verdade, eu gosto dessa interação franca.

Thiago: Foi assim que você abriu essa questão pra os clientes, seus amigos?

Você vai ver, eu tô lá e começo a tremer normal eu tô falando, fazendo um discurso e tal enfio a mão no bolso, eu seguro a mão um pouco, mas se ela vai tremer, as pessoas vão reparar eu não quero constranger as pessoas de perceberem, então eu falo: – ó eu tenho Parkinson, me cuido e tá tudo certo! Não se preocupe.

Aí você segue falando o que importa, porque a minha doença não importa pra ninguém.

(Foto: @paespelomundo)

Thiago: Qual a mensagem você gostaria deixar para o futuro uma vez que você conseguiu conquistar um espaço tão interessante na gastronomia brasileira?

Edinho: Olha, eu disse uma vez num evento em São Paulo que eu faço fé na gastronomia brasileira e fazer fé é acreditar, eu acredito.

A gente tem tantas cozinhas regionais, com diferentes aspectos, tem algumas coisas que nos une, alguns ingredientes, algumas técnicas. Mas é o seguinte a comida que a tua mãe fazia, que a tua avó fazia, sempre será pra você talvez melhor comida que você comeu, né? Comida boa é comida que te traz boa referência, que te traz acolhimento, te traz felicidade.

Jantar comemorativo 20 anos restaurante AMADO. (Foto: Robson Paixão)

Thiago: Bom, você tem 20 anos de história na Bahia, 20 anos de história nesse restaurante lindo. O que você gostaria de deixar de legado? Como você gostaria que o Amado fosse lembrado?

Edinho: Eu gostaria que o amado fosse lembrado como um espaço que foi inovador, que chegou, que aprendeu, que respeitou a cidade primeiro. Que nunca disse ou contestou o jeito baiano. O Amado hoje virou, não é pretensão minha dizer, mas virou uma como é que eu falo?

Thiago: um patrimônio.

Edinho: Um patrimônio da cidade, as pessoas gostam, têm uma relação afetiva, carinhosa.

Thiago: E você? Como você gostaria de ser lembrado?

Edinho: Eu quero ser feliz e que as pessoas sejam felizes também.

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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