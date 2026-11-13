O bem-estar do luxo esportivo e gastronômico: Fortim possui dois hotéis no Guia Michelin em apenas 15km de praia no Ceará - (crédito: Uai Turismo)

O bem-estar do luxo esportivo e gastronômico: Fortim possui dois hotéis no Guia Michelin em apenas 15km de praia no Ceará ((Foto: @paespelomundo))

A chegada de atletas e praticantes amadores do kitesurfe nas praias do Ceará tem transformado a região numa referência mundial no turismo de alto padrão. No litoral leste do estado, a 135km de Fortaleza, a cidade de Fortim vem chamando atenção pelos mares, ventos e hotelaria com foco no bem-estar do luxo esportivo.

E isso tem um motivo bem específico: o legado de um viajante que busca além dos ventos fortes e diferentes mares do Ceará, o conforto, a calmaria, e a gastronomia saudável da região. Portanto, nada de noites barulhentas, festas até madrugada, biritas nas calcadas e muita gente nas pequenas ruas, como cresceram muitas praias do próprio estado.

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Jaguaríndia e Vila Selvagem investem em bem-estar no esporte e na gastronomia e atrai recomendações internacionais.

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Saladas com frutos do mar (Foto: @paespelomundo)

A música ambiente nos restaurantes dos hotéis e espaços de convivência criados especialmente para o estilo desse turista mostra que estamos em um lugar que foge ao turismo de massa. Computadores e fones de ouvidos espalhados parecem transformar poltronas de praia em um verdadeiro escritório descolado e sofisticado pé na areia. Água de coco e açaí dominam o cardápio, além de peixes frescos e das tapiocas entre outras receitas da região.

Esses bons ventos atraem principalmente franceses, alemães, escandinavos entre outros viajantes europeus, por pelo menos 6 meses, geralmente entre julho e dezembro. Depois que os ventos mudam de rumo, esse turista deixa a região, mas a essência da hospitalidade do Nordeste continua e vem crescendo nesse seguimento de bem-estar em total harmonia com os meses do turismo do kite.

Chef Léo Joseh do Jaguaríndia Village (Foto:@paespelomundo)

De olho nas mudanças do turismo no estado do Ceará, o Guia Michelin, que vem recomendando e premiando hotéis no mundo todo, reconheceu 2 (dois) hotéis de Fortim: o Jaguaríndia Village e o Vila Selvagem. E isso chama atenção, pois o Ceará possui aproximadamente 600km de litoral em 20 municípios.

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Hot tubes privativas com serviço de bar (Foto: @paespelomundo)

O Hotel Jaguaríndia é daqueles resorts de luxo voltados ao bem-estar esportivo que inclui um amplo restaurante com ambiente integrado à piscina e acesso ao mar; onde o chef Léo Joseh serve um menu que valoriza ingredientes da região, técnicas internacionais e vocação amazônica. Paraense, o chef Léo tem a gastronomia cearense tradicional como inspiração para produzir receitas de alto padrão e agradar a clientes exigentes, repletos de referências. Outro destaque do Jaguaríndia é o SPA, com hot tubes individualizadas, salas de massagens com ventilação natural, e ambiente com piscina que se integra à sauna. Um espetáculo! Tão fascinante quanto a piscina principal, cartão-postal do hotel.

Jaguaríndia Hotel (Foto: @paespelomundo)

As acomodações do Jaguaríndia, onde nos hospedamos, são verdadeiras casas amplas, com dois quartos. Cozinha completa. E muito interessante estar inserida num amplo ambiente externo, com jardinagem impecável, que nos lembra um condomínio de luxo. É um hotel que preza pelo astral discreto, pelos detalhes sofisticados também na decoração, pelo estilo de vida de veraneio sem exageros ou ostentações.

Hotel Vila Selvagem (Foto: @paespelomundo)

O Outro hotel recomendado pelo Guia Michelin em Fortim, é o Vila Selvagem, o qual visitamos. Um lindo e aconchegante hotel na principal praia da cidade, mais descontraído e que também investe no bem-estar. O SPA é lindíssimo e conta com várias salas de massagens, num ambiente exclusivo. Na gastronomia, as receitas regionais que estão no imaginário da culinária cearense e que conquista o turista, nacional e internacional, como o baião de dois, a carne seca, a banana da terra.

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Experiência de turismo gastronômico na comunidade de Coqueirinho em Fortim (Foto: @paespelomundo)

Outra experiência interessante em Fortim é a visita à comunidade de Coqueirinho, onde fica a Rota do Caju. Numa pequena chácara, colhemos caju, assamos castanhas de forma rudimentar com fogo de chão e brasa, tomamos melado da fruta e comemos tapioca fresquinha com o doce. Uma tarde encantadora sob o sol e verde dos cajueiros da cidade.

A curadoria de prêmios como o Guia Michelin chega para chancelar algo que já existe, para mostrar ao mundo um novo turismo que ascende no Ceará e no Brasil. Hotelaria confortável, ambientes que se integram e valorizam a natureza, a gastronomia local, e a prática de esportes como um elo, um estilo de vida, que vai além do mar, dos ventos, que se integra ao cotidiano das cidades. E isso tem brasilidade, tem borogodó! Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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