Paes entrevista o chef Rodrigo Oliveira: Todo destino gastronômico se vale das suas regionalidades para se mostrar grande.” (Chef Rodrigo Oliveira (Foto: @paespelomundo))

Com os pés na periferia e o olhar no futuro do país, o chef conta como transformou a herança nordestina de sua família em ferramenta de inclusão social e resistência.

Em nosso bate-papo da semana, Rodrigo Oliveira, chef de cozinha que transformou o Mocotó originalmente um modesto botequim aberto por seu pai há mais de cinco décadas na periferia da Zona Norte de São Paulo, em uma das maiores referências culinária sertaneja e contemporânea. Ao unir tradição, pesquisa de ingredientes e compromisso social, o chef projetou a gastronomia nordestina para o cenário internacional sem perder o vínculo com o seu entorno. Além do reconhecimento em grandes listas e prêmios gastronômicos, destaca-se por sua forte atuação política por meio da comida, liderando iniciativas de combate à fome e valorização da cadeia produtiva local, como o premiado projeto Quebrada Alimentada, consolidando a visão de que a prosperidade de um restaurante é indissociável do bem-estar da sua comunidade.

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Thiago Paes: Quais são os compromissos que o Mocotó tem com a biodiversidade, com a latinidade, com a comunidade? Ou não é um compromisso.

Rodrigo Oliveira: O Mocotó tem 53 anos, mas essa história ou essa consciência da história e da capacidade do restaurante de… enfim, gerar impacto e transformação é muito mais recente. O Mocotó começa como um botequim muito acanhado e meu pai começa uma transformação que vai… é… enfim, seguindo quase que espontaneamente, não tinha planejamento, não tinha data e não tinha uma causa.

A gente não estava lá defendendo a cultura nordestina, a gente não estava lá defendendo a tradição, a gente estava sobrevivendo, fazendo o melhor possível. E daí a gente foi entendendo melhor, inclusive com a ajuda da Dri (em referência a sua esposa, Adriana Salay, historiadora, pesquisadora, escritora, especialista na história da alimentação e no estudo da fome no Brasil ela atua ao lado do chef na gestão de impacto social dos negócios e é cofundadora do projeto Quebrada Alimentada, iniciativa de combate à insegurança alimentar na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo), o quão transformador pode ser um negócio qualquer, mas um restaurante, que acho que são poucos negócios desse porte que têm uma cadeia tão ramificada.

Por exemplo, o Mocotó… Aqui entre nós e todos os seus leitores, a gente não compra cegamente esse discurso do pequeno produtor, né? Para mim, o recorte é o compromisso com a excelência e a responsabilidade com um futuro possível.

Thiago Paes: Não é o pequeno, é o bom produtor

Rodrigo Oliveira: É o bom produtor… E a gente sabe que o primeiro compromisso de um pequeno negócio é sobreviver. Por exemplo, o Mocotó hoje ele dialoga com pequenos produtores orgânicos, com gente que está no nosso entorno, nas beiradas da cidade, com fornecedores e prestadores de serviço que a gente formou, que não tinham estrutura e que a gente ajudou a comprar carro, a comprar maquinário, a comprar coisas.

Thiago Paes: A formar como produtor profissional. Talvez nem ele se reconhecia como um produtor antes?

Rodrigo Oliveira: Sim tinha vontade, tinha conhecimento, mas não tinha recursos, não tinha estrutura. E é esse balanço que faz um negócio como o Mocotó possível. Eu acho que um jeito de definir o que a gente faz é pelas dualidades que tem o Mocotó. Então, é um restaurante de cozinha sertaneja na periferia da maior cidade do país, é um restaurante de cozinha tradicional, mas que tem sempre um olhar inovador para questionar o porquê de as coisas serem feitas, o como serem feitas. E também tem esse confronto da excelência e da inclusividade. Então, como que a gente alia a excelência, que tem seus custos, com um ambiente e uma experiência que sejam verdadeiramente inclusivos?

Thiago Paes: O Mocotó sempre foi criticado por onde está geograficamente. Por estar num bairro longe do que seria o perto para alguém. Assim como a comida regional nordestina é estigmatizada por não ser do eixo Rio-São Paulo, da mesma forma que as coisas da América Latina serem criticadas por não estarem na Europa. De onde vem essa necessidade de eurocentrismo ainda? De onde vem essa necessidade de estar nos grandes centros urbanos? De ser mais do mesmo, de todo mundo ter que estar no mesmo lugar?

Rodrigo Oliveira: Vem da nossa formação! Dessa formação colonialista onde o que é da terra é inferior e o que é bom vem de fora, vem da coroa. E leva tempo para desconstruir um pensamento tão enraizado como esse. Hoje a gente começa a ver o grau de sofisticação que havia nas organizações sociais indígenas. O quão avançados eles eram nessa relação simbiótica com o seu ambiente, com o seu contexto. Eles não estavam discutindo ali, perguntando um para o outro: “Ah, como a gente vai defender o nosso sistema ecológico, a biodiversidade, o compromisso?”. Não, pô. Eles eram tão sofisticados que superaram essa conversa. Agora a gente está hoje aqui vivendo de uma maneira que coloca a nossa própria existência, nossa própria qualidade de vida em xeque. Então, hoje é muito mais fácil questionar quem tinha um olhar mais avançado. Uma cosmovisão mais bem construída. E, para mim, a resposta está cada vez mais clara que não era o Velho Mundo.

E na cozinha talvez a gente possa aplicar uma lógica parecida, mas ignorar o lugar em que a gente está também é inútil. Então, o que eu sempre falo para os nossos meninos é que a gente tem que olhar para o nosso quintal, mas sem dar as costas para o mundo.

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A gente tem uma herança que já é indissociável da nossa cultura. Então, é clara a influência europeia. Agora, o fato de o Brasil, pelo menos gastronomicamente, não se considerar latino, né, além desse eurocentrismo, tem a ver com comunicação, para mim, um bloqueio linguístico, porque você vê nos grandes eventos, nas celebrações da cozinha latina, o 50 Best, por exemplo, você tem sempre a patotinha dos latinos de verdade e a patotinha dos brasileiros que estão sempre ali: “Pero no mucho”, né? Mas falando de cozinha, não de cultura em geral que é muito amplo, a gente vê que tem muito mais em comum do que diferenças. E boa parte da projeção do Brasil no mundo se deve à carona…

Thiago Paes: do restante da América Latina?

Rodrigo Oliveira: …de a gente embarcar nesse movimento latino que não foi capitaneado pelo Brasil. Então, pode soar meio oportunista, mas eu acho que é muito justo reconhecer…

Thiago Paes: É, mas também é natural um acabar levando o outro. Você acredita que nós temos esse movimento minimamente organizado no Brasil: dos grandes chefs que já têm uma trajetória na gastronomia brasileira a dizer assim: “Temos uma identidade para mostrar”? Porque eu vejo muitas vezes a comida paraense, a comida nordestina, a comida sulista, ser tudo tratado como regional. Parece que diminui ou eu estou enganado quando falam assim: “Ah, isso aqui é comida regional, ah, isso aqui é…”?

Rodrigo Oliveira: Eu penso justamente o contrário, que diversidade é o grande trunfo do Brasil. E todo grande destino gastronômico, qualquer um: França, Japão, qualquer um, Espanha, Portugal, eles se valem das suas regionalidades para se mostrarem grandes, e assim, com um orgulho imenso.

Você vai para a Itália, você não está falando nem de microrregiões: o que se come nessa vila não se come naquela outra e esse povo fala: “Meu, esse é o melhor molho de tomate, esse é o melhor…” Então são ultrarregionais. É talvez o que falta para o Brasil, porque claramente a gente não é protagonista desse movimento das cozinhas latinas ganhando o mundo. Quem é o protagonista? Se é o Peru, se é o México, se é… Mas eles estão sem dúvida na nossa frente em codificar suas cozinhas, entender como apresentá-las… Acho que há um termo que engloba muito disso que é gastrodiplomacia.

Por exemplo, por que a gente tem cozinha japonesa no mundo todo? Não é só porque é gostoso. É que foi um puta esforço diplomático, comercial, de levar chefs japoneses, produtos japoneses para o mundo todo. Não é que chegou um cara aqui que pegou sua mochilinha e foi, não. Foi um esforço coordenado para que essa cozinha tivesse presença e para que essa cultura fosse a reboque.

Thiago Paes: Público e privado?

Rodrigo Oliveira: Então… exatamente.

Thiago Paes: Como o que Embratur faz com o turismo. De promover o Brasil no exterior. Outro tema de projeção mundial é a Fome nos países periféricos. Você tem uma relação muito forte, emblemática e protagonista com a fome no Brasil, né? Você e sua esposa, vocês na pandemia surgiram e foram inclusive premiados pós isso com o projeto…

Rodrigo Oliveira: O Quebrada Alimentada.

Thiago Paes: …que mobilizou toda a região ali em torno do restaurante. Mas o Brasil vive nessa gangorra de entra e sai do Mapa da Fome dependendo do governo que está. Como é que você vê a responsabilidade de um restaurante ou um chef com a fome no Brasil?

Rodrigo Oliveira: Bem, a fome é um problema estrutural. O trabalho que a gente faz é numa escala muito pequena e talvez por isso, justamente por isso, que tenha sido notado, porque tem grandes ações contra a fome no Brasil, de iniciativa pública, do terceiro setor, através de organizações também da sociedade civil mas acho que a notoriedade do que a gente fez vem justamente do fato de a gente não ter grandes recursos, de a gente não ter grande experiência, de a gente não estar tentando resolver o problema da cidade ou do país, mas olhando para uma comunidade e já ter servido meio milhão de refeições, de ter atuado do dia zero, quando a gente decidiu fechar o restaurante antes do decreto (de fechamento dos estabelecimentos na pandemia), a gente decidiu fechar e, no dia em que fechou, começou a servir comida.

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Isso estimulou outros cozinheiros, isso fez com que parceiros fornecedores falassem: “Pô, eles estão cozinhando. Eu estou com esse monte de coisa parada aqui, vou ver se eles querem servir.” E gerou uma coisa mostra que do nosso lugar a gente tem um poder de ação. E, pô, a gente vai resolver a fome no Brasil? Não. Mas a gente vai mitigar, porque o que a gente fala para uma pessoa que está com fome? “Não, não, paciência, quem sabe no próximo governo, quem sabe daqui a mais uma ou duas gerações…” A gente… A gente que está com fome precisa de uma ação emergencial. Acho que era o Betinho que falava, né: “Quem tem fome tem pressa.”

E, enquanto isso, a gente resolve, tenta resolver a estrutura que causa a fome. Eu não tenho currículo para falar disso, mas eu tenho a sorte de estar ao lado de uma mulher que talvez seja uma das pessoas que melhor estudou esse problema estrutural da fome e estudando um grande autor pernambucano chamado Josué de Castro, que é um cara… foi um cara brilhante que deveria ser mais lembrado. Foi membro fundador da FAO, um dos caras que colocou a palavra “fome” nas discussões políticas e públicas.

E ele faz uma diferença que é bastante clara: a fome epidêmica, que é a que normalmente ganha capa dos jornais e vira assunto, aquela gerada por uma crise: uma guerra, uma seca, uma enchente, da fome endêmica: ligada à desigualdade. Quem tem acesso ao dinheiro come satisfatoriamente e quem não tem não come.

Thiago Paes: A produção em escala dos alimentos está na mão de poucas indústrias. Uma indústria muito monopolizada também?

Rodrigo Oliveira: Sim, e o grande não produz diretamente alimento para as pessoas. O grande produz commodities e, sei lá, se a gente falar soja: “Ah, mas soja vira comida do boi que vira comida da gente…”. Tem tantas outras aplicações. Então não dá para dizer que uma tonelada de soja é uma tonelada de comida.

Thiago Paes: Mas como você colocou no início, Rodrigo, é custoso, essa é uma pauta que tem seu preço. Como sensibilizar esses empreendimentos ou que estão começando a passarem a pensar e trazer esses temas?

Rodrigo Oliveira: Eu acho que é o Ailton Krenak que, agora não lembro em qual dos livros, fala: “Não adianta uma meia dúzia fazendo tudo certo. O que a gente precisa é de todo mundo fazendo todo o possível.” (A frase é da chef e ativista britânica Anne-Marie Bonneau, conhecida como Zero-Waste Chef (Chef Desperdício Zero). A frase nasceu em suas redes sociais e no seu blog por volta de 2019, e depois integrou a filosofia do seu livro. Ailton Krenak é o ativista indígena que em 2023 fez história ao ser eleito o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras – ABL)

Mas “todo o possível” para mim é uma coisa, “todo o possível” para o botecão do João é outra coisa. Que adianta a gente estar hoje discutindo estrelas, listas, prêmios, se a gente abre a janela e metade do mundo está pegando fogo, metade está debaixo d’água, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo na guerra, e a gente vai ficar discutindo quem tem a maior carta de vinhos, quem faz o serviço mais fino e tal?

Será que a gente deveria lutar para ser o melhor restaurante do mundo ou será que a gente devia pensar em ser um restaurante melhor para o mundo? E isso pode se aplicar para qualquer negócio. E a comida tem um peso político: quando a gente escolhe o que vai comer, quando a gente escolhe, como cozinheiro, o que vai servir.

Não sei, será que o impacto desse restaurante é positivo Será que ele realmente contribui para um mundo mais justo, mais próspero, tal? O meu palpite é que sim, mas eu honestamente não tenho condição de afirmar que a gente, enfim, é um restaurante melhor para o mundo.

Thiago Paes: E qual o futuro do Mocotó nesse contexto?

Rodrigo Oliveira: Acho que a primeira grande lição da pandemia foi que o nosso negócio e o bem-estar do nosso negócio e o bem-estar da nossa comunidade são indissociáveis. Não existe prosperidade para o Mocotó se o nosso entorno, se a nossa comunidade não for próspera, e o contrário também. Então, a comunidade do Mocotó, de um restaurante, está da porta para dentro, está no seu entorno, está na cadeia que abastece, está nos seus clientes. Então, o fato de o Quebrada Alimentada estar lá em pé até hoje é a prova do quanto a gente acredita nisso. Acho que foi a grande lição da pandemia, que a gente não seria o que é, a gente não faria o que faz sem a nossa comunidade.

Thiago Paes: e o Futuro?

Rodrigo Oliveira: Eu quero me aposentar.

Thiago Paes: Mas e todos esses temas? o que você diria para a Adriana?

Rodrigo Oliveira: Olha, eu sou um otimista à beira da responsabilidade. Eu vou sempre até o último limite acreditando que vai dar certo. Então eu acredito, eu acredito que não sem dor, mas eu acredito que a gente vai aprender, a gente vai encontrar um balanço. Equilíbrio é um conceito muito fácil de entender, mas é muito difícil de praticar, né? Seja na vida, seja nos negócios, na cozinha. Então, acredito que, mesmo que seja através da dor, a gente vai coletivamente encontrar um jeito de coexistir e sobreviver.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como@paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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