A localização estratégica da capital mundial das casas de férias. Descubra Kissimmee na Flórida (Com localização estratégica, milhares de imóveis para temporada e atrações que vão além dos parques temáticos, destino oferece uma experiência de hospedagem que também faz parte das férias em família. (Foto: @viajandocomhistoria))

O universo das casas de férias transformou Kissimmee em uma referência internacional no segmento. No coração da Flórida Central, a história da cidade começou bem antes, com um pequeno povoado. Já nos anos 1800 a economia local se desenvolveu em torno de agricultura, pecuária, e transporte ferroviário e fluvial.

Mas a grande virada chegou nos anos 70. A inauguração do Walt Disney World em 1971 e a proximidade de Kissimmee estabeleceu uma nova vocação para cidade: o turismo. Na esteira veio tanto o crescimento populacional quanto o desenvolvimento imobiliário.

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Hoje são mais de 20 mil casas que recebem milhares de visitantes que escolhem passar suas férias nos parques temáticos mais conhecidos do mundo. E eu fui viver por 4 dias a experiência de me hospedar em uma casa completa, com 4 quartos, piscina, churrasqueira, toda equipada, com muita infraestrutura, quartos temáticos do Mickey a Harry Potter, além de espaço e conforto de sobra. E sem dúvida a casa de férias vai muito além de uma hospedagem tradicional. Ela passa a fazer parte do destino e da experiência.

E aí vai uma opinião pessoal. A possibilidade da convivência com a família ou com um grupo de amigos em um espaço pensado para oferecer justamente esta integração e conforto é um dos grandes diferenciais. E cada etapa do dia passar a fazer parte das memórias de férias que são criadas. Desde preparar o café da manhã juntos, escolher em qual quarto temático cada um vai dormir, ou voltar a noite cansado e repassar no jantar cada atração preferida do dia. Sem dúvida são estes momentos que deixam as férias mais especiais.

(Foto: @viajandocomhistoria)

Mas Kissimmee oferece mais do que só a proximidade dos parques temáticos. Eu fui conhecer um lugar fora do óbvio e que é literalmente é uma viagem no tempo. O lugar se chama Pioneer Village e a história começa nos anos 1800 quando famílias pioneiras chegavam à região que era bem rural, construíam suas próprias casas de madeira, e produziam boa parte dos seus alimentos.

Agora imagina você pode ver e entender como era a dinâmica da vida nesta época com escola, armazém, igreja, celeiro, ferraria, casa de embalagem e como tudo funcionava. Com casas originais e réplicas de construções, a Pioneer Village é um verdadeiro museu a céu aberto, um passeio especial para quem gosta de natureza, e muita história.

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No mesmo dia dirigimos até o centro da cidade para experimentar um brunch no local que é reconhecido como o melhor café da manhã de Orlando em 2024 e 2025. O Susana´s Café é um restaurante simpático com muitas mesas ao ar livre debaixo das árvores e com um ótimo café da manhã reforçado.

E se estamos falando de localização estratégica das casas de férias vamos as distâncias de carro dos principais pontos de interesse. Partindo da minha hospedagem Formosa Valley Place da UneHomes, levamos em torno de 15 minutos até o Epcot Center, 20 minutos até o Magic Kingdom, 15 minutos até o Hollywood Studios, 5 minutos até o WallMart Supercenter, 30 minutos até Universal Orlando Resort, 25 minutos até Sea World Orlando, 25 minutos até o Orlando Vineland Premium Outlet, 35 minutos até o Mall at Millenia e 35 minutos até o aeroporto. São infinitas atrações e muitas possibilidades ao redor de Kissimmee, então uma dica é alugue um carro para facilitar todo o deslocamento. Com uma oferta completa de todos os tipos e tamanhos de casas, das mais econômicas as mais luxuosas, com opções temáticas, para crianças, para adultos, existe um denominador comum entre elas. As casas de férias em Kissimmee fazem parte das memórias criadas dos viajantes durante a viagem a Florida. Boa leitura e até a próxima!

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