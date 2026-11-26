Quem viaja hoje em dia por Cascais e Estoril na Riviera Portuguesa talvez não saiba o que se passou nestas belíssimas cidades a beira mar em Portugal durante os anos 40 enquanto acontecia a 2ª guerra mundial em toda a Europa.
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Vamos ao cenário: Em 1939 o governo de Antônio Salazar declarou que Portugal se manteria neutro em relação ao conflito mundial. Somado a este fato, a localização geográfica estratégica do país tornou Portugal uma das pouquíssimas portas abertas entre a Europa e outros países.
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A charmosa Riviera Portuguesa possuía o cenário e ambiente perfeitos para receber príncipes e reis destronados, artistas, diplomatas, milionários, escritores, e claro agentes secretos que chegavam de várias partes da Europa.
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E o que eles encontravam? Palacetes, hotéis luxuosos, cassinos, restaurantes elegantes combinados com uma atmosfera praiana charmosa, discrição e tranquilidade. A Riviera Portuguesa já era conhecida como um destino elegante da aristocracia europeia. O cassino de Estoril por exemplo havia sido inaugurado em 1931 e com ele chegaram grandes hotéis, calçadões na praia, restaurantes sofisticados, que consolidaram a região como um destino de luxo.
Mas naquele momento não era o turismo que a alta sociedade buscava. Enquanto bombas caiam por toda a Europa pessoas se estabeleciam na Riviera Portuguesa aguardando permissões, vistos, para seguirem para destinos seguros pelo mundo, principalmente Estados Unidos.
E aí entra na história os agentes secretos. Dusko Popov talvez tenha sido o mais famoso, mas eram vários. Circulando entre bares, restaurantes, cassinos, Popov era um agente duplo que trabalhava para os britânicos, mas mantinha também contato com o serviço secreto alemão. Dizem que ele foi a grande inspiração para a criação do personagem James Bond, o agente 007 que se tornou um sucesso nas telas do cinema.
Iam Fleming, criador do personagem 007, era escritor e oficial britânico da inteligência naval. Em 1941 ele era um hóspede do conhecido Hotel Palácio em Estoril e testemunhava a vida cercada de mistérios e sofisticação de Dusko Popov. O 1º romance sobre 007 de 1953 se chama Casino Royale e de alguma forma foi inspirado no Cassino de Estoril.
E toda esta história intrigante e fascinante eu aprendi em 2 momentos na minha viagem a Cascais e Sintra, Portugal em novembro de 2026. Primeiro eu fui conhecer o Museu da Vila que fica no Edifício dos Paços do Concelho, na Praça 5 de Outubro no coração do centro histórico de Cascais. O museu possui fotos, documentos, relatos de como era a dinâmica da cidade em função dos estrangeiros que chegavam fugindo da guerra.
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E após percorrer o museu, eu tive a oportunidade de fazer o incrível Estoril Tour Spy Experience, percorrendo de carro lugares onde os espiões viviam, se hospedavam, em busca de informações secretas. E a cereja do bolo? todo o tour foi feito em um Rolls Royce que de 1954 que pertenceu a Casa de Windsor. O carro foi todo adaptado para a Rainha Mãe e foi um daqueles momentos inacreditáveis que a gente guarda na memória para sempre.
Vou deixar abaixo um roteiro sugestão de Cascais e Sintra para você guardar para uma próxima viagem. Boa leitura e até a próxima!
Cascais e Sintra: um roteiro para descobrir Portugal
Cascais
Museu da Vila
Superbtours Portugal Spy Experience
Cidadela de Cascais
Palácio da Cidadela de Cascais
Marina de Cascais
Restaurante Marisco na Praça
Boca do Inferno
Praia do Guincho
Farol Museu de Santa Marta
Casa de Santa Maria
Centro Histórico
Praça 5 de Outubro
Baía de Cascais
Centro Cultural de Cascais
Cais16 Workshop de Pintura de Azulejos
Food Lab Mercado de Cascais Workshop Petiscos Portugueses
Museu do Mar Rei D. Carlos
Casa Sommer
Fortaleza de Nossa Senhora da Luz
Casa de Histórias Paula Rego
Sorveteria Santini
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Sintra
Parques de Sintra
Palácio Monserrate
Palácio de Queluz
Quinta da Regaleira
Palácio de Sintra
Palacio Seteais
Mosteiro Penha Longa
Penha Longa Resort
Palácio da Pena
Castelo dos Mouros
Quinta de San Michel
Lawrence´s Hotel
Restaurante Café Paris
Visita Vinícola Quinta San Michel
Tour Portugalafora
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