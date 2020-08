Tamanho família

CB Correio Braziliense

(foto: Caoa Chery/Divulgação)

Investindo fortemente no mercado brasileiro, a Caoa Chery revelou mais um dos seus lançamentos. Trata-se do Tiggo 8, que chega para ocupar o topo da linha de SUVs da marca. Com espaço para sete pessoas, o modelo começou a ser vendido, promocionalmente, por R$ 156.900. Depois, o valor passará para R$ 168.600.

Produzido em Anápolis (GO), o Tiggo 8 concorrerá com o Volkswagen Tiguan R-Line e o Peugeot 5008, ambos com a terceira fileira de bancos. Para garantir boas faixas de torque e potência, mesmo com tanta gente a bordo, o SUV da Caoa Chery adota a mesma receita dos rivais: a tecnolologia turbo.

O Tiggo 8 usa um motor 1.6 T GDI de 187cv e 28kgfm. O câmbio é automatizado de dupla embreagem, banhado a óleo, com 7 marchas. Com esse conjunto, o utilitário acelera de 0 a 100km/h em 9,9 segundos e tem consumo declarado pelo Inmetro de 9,8km/l, em ciclos urbanos, sempre com gasolina.

O Vrum teve um primeiro contato com o modelo, em uma concessionária da marca, em Brasília. O que podemos falar é que ele ficou imponente e bonito. Por dentro, a central multimídia, com forte inspiração nos modelos da BMW, agrada pela qualidade da imagem e pelo design. O sistema ainda conta com câmera 360º, conexão ao Apple CarPlay e Android Auto.

Disponível apenas na versão TXS, o Tiggo 8 tem um pacote de equipamentos bem completo. Iluminação Full Led (faróis e lanternas traseiras), teto solar panorâmico, rodas de 18 polegadas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, 6 airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, além de assistente de partida em rampa, são de série.

O modelo ainda sairá de fábrica com sensores de pontos cegos, carregador sem fio para smartphones, quadro de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado digital com duas zonas e chave presencial. A lista é bem legal, sim, mas sentimos falta do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, e frenagem de emergência.