Família apimentada

FP Fabio Perrotta Jr.

(foto: Mercedes/Divulgação)

Motor quatro cilindros mais potente do mundo. É isso que encontramos embaixo do capô das versões mais extremas do Classe A e do CLA, preparadas pela divisão AMG. Os dois lançamentos chegam às concessionárias da marca por R$ 434.900 e R$ 458.900, respectivamente.

Já que o assunto é esportividade, começaremos falando sobre o que realmente importa: o desempenho. O propulsor rende 421cv de potência e 50,9kgfm de torque, distribuídos nas quatro rodas por um câmbio automatizado de dupla embreagem e oito marchas.

Com o mesmo conjunto mecânico e tração integral nas quatro rodas, 4MATIC+, os modelos aceleram de 0 a 100km/h na respeitável casa dos quatro segundos (3,9s, A45, e 4,1s, CLA45). A velocidade máxima é de 270km/h.

Os números são impressionantes. Apenas como parâmetro, uma Ferrari F430, lançada em 2005 e equipada com um motor V8 de 490cv, cumpre a aceleração até os 100km/h no mesmo tempo dos modelos recém-trazidos pela Mercedes.

Para conseguir essa façanha, a Mercedes utiliza as suas melhores criações de engenharia. A pressão da turbina, por exemplo, ultrapassa os 2 bar durante o funcionamento. Além disso, o propulsor tem dois estágios de injeção de combustível e utiliza água, óleo e até mesmo ar para resfriar as turbinas.

Ambos modelos têm seis modos de condução — do “sossegado” ao voltado para pistas. Com o último ativado, os AMGs se tornam máquinas viscerais, extraindo o máximo de potência e, também, a habilidade de que está atrás do volante.

Equipados com o AMG Torque Control, no eixo traseiro, tanto o A45 quanto o CLA45 contam com a função drift. De acordo com a Mercedes, com ela ligada, o motorista tem a sensação de dirigir um veículo puramente com tração traseira.

Visualmente a única diferença entre os modelos “mais baratos e menos potentes” (A35 e CLA35 AMG) é a grade frontal, que na versão 45 é inspirada nos carros da linha AMG de altíssima performance, como o GT. Nesse caso, as barras são verticais e não horizontais.

O Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ e o Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ ainda são equipados com o sistema de infotainment MBUX, que obedece a vários comandos de voz. Sendo assim, eu tenho um pedido: por favor, siga para a minha garagem. Não custa sonhar, né?