CB Correio Braziliense

(foto: Mercedes/Divulgação)

Mercedes elétrico no Brasil

Em pré-venda desde fevereiro, o Mercedes-Benz EQC, finalmente, chegou às concesionárias da marca. Por R$ 575 mil, R$ 100 mil a mais do que o anunciado no começo do ano, o primeiro utilitário 100% elétrico da montadora chega importado da Alemanha. O EQC usa dois motores elétricos, um em cada eixo, para oferecer 408cv e 77,5kgfm de torque. Com esse conjunto, o modelo vai de 0 a 100km/h em apenas 5,1 segundos, apesar das mais de 2 toneladas de peso. A autonomia também agrada: 417km com uma carga na bateria. O EQC tem como rivais o Audi e-Tron e o Jaguar I-Pace.

Kart Lamborghini

crédito: Xiaomi/Divulgação

Mundialmente famosa pelos aparelhos eletrônicos, a Xiaomi acaba de lançar um kart elétrico. O Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition é uma edição especial em comemoração aos 10 anos da empresa. Com autonomia de até 24 quilômetros e velocidade máxima superior aos 40km/h, o kart vem pintado no mesmo tom amarelo característico dos carros da Lamborghini. Além disso, tem um sistema que simula o som dos motores V10 e V12 de Huracán e Aventador, respectivamente. Tabelado em US$ 1.500, na China, cerca de R$ 8.200, o “brinquedo” já se tornou sonho de consumo da nossa equipe. E você, também gostou?