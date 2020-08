Carregado de novidades

CB Correio Braziliense

(foto: DAF/Divulgação)

Quatro anos de trabalho. Esse foi o período utilizado pela DAF para atualizar o XF, seu principal caminhão à venda no país. A partir desta missão de engenharia, liderada pelo Brasil e com o suporte do Centro Tecnológico da companhia na Holanda, a fabricante obteve algumas melhorias interessantes. A principal delas refere-se ao consumo de combustível: o novo XF é até 14% mais econômico do que a sua versão anterior.

Grande parte desse alívio para o bolso está ligada ao novo motor. Chamado de Paccar MX13, ele tem 12,9 litros e foi criado para trabalhar em rotações menores. Os clientes da marca terão duas opções de configuração: 480cv (até 254,9kgfm de torque a partir de 900rpm) e 530cv (até 266,1kgfm de torque a partir de 1.000rpm). A transmissão é automatizada, com 12 velocidades e relações mais longas.

Tecnologia a bordo

O novo XF foi projetado, também, para ajudar a vida de quem está atrás do volante. O primeiro equipamento é o Assistente de Performance do Condutor. Ele monitora a direção, desde a partida, para dar dicas e notas ao motorista.

Já o Controle de Cruzeiro Preditivo é um piloto automático para ajustar a velocidade e a troca das marchas de acordo com o relevo. Desta maneira, há um consumo mais inteligente de combustível.

O modelo é equipado com sensores de pressão dos pneus, monitor de nível de energia da bateria, sistema de frenagem de emergência autônoma, controle de estabilidade, sistema de aviso de saída da faixa e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Disponível em duas opções de cabine, a Space e a Super Space, sendo a última com 2,10 metros de altura interna, o novo XF ganhou um design mais funcional com diversas áreas para melhorar a aerodinâmica.

O parasol é novo, assim como a logomarca, que adotou o novo padrão da empresa. O faróis estão maiores e usam lentes de Lexan®, mesmo material utilizado em janelas de aviões. Em contrapartida, as lâmpadas de LED são opcionais.

No interior, o painel pode ter acabamento em tons de areia, em uma composição com peças pretas ou detalhes em alumínio escovado. Outra opção é o pacote Exclusive com tons conhaque, além de partes em alumínio escovado.

Com todas essas tecnologias, o Novo XF está disponível nas configurações de tração 6x4, 6x2 e 4x2 — todas voltadas ao transporte rodoviário de cargas de longa distância.