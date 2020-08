CB Correio Braziliense

(foto: Pedro Danthas/Divulgação)

SUV elétrico Nissan Ariya

Uma das principais responsáveis pelo início da popularização dos carros elétricos, no mundo, a Nissan apresentou o Ariya. O modelo será o primeiro SUV elétrico da marca e está previsto para ser lançado em meados do ano que vem, no Japão. Posteriormente, o Ariya será vendido nos Estados Unidos e na Europa. A Nissan disse que o modelo também chegará ao Brasil, mas só em 2022. Com porte semelhante ao do Jeep Compass, o Ariya poderá sair de fábrica com duas opções de motorização. A primeira, com 217cv e 30,5kgfm de torque, terá autonomia entre 450km e 610km. A versão mais potente carregará um motor em cada eixo. Juntos, rendem 394cv e 61,2kgfm. Essa versão, de acordo com a montadora, será capaz de rodar até 580km com uma recarga.

Silverado no Brasil?

Posicionada em um degrau acima da S10, a Silverado pode vir para o Brasil. Pelo menos é o que disse o vice-presidente de operações da Chevrolet América Latina, Ernesto Ortìz, em entrevista à imprensa especializada da Argentina. A informação foi publicada pelo site BF/MS. De acordo com o executivo, a picape será vendida, primeiro, no país hermano e, depois, no Brasil — mais precisamente em outubro de 2021. Produzida no México, a Silverado pode pegar carona nos acordos comerciais entre os países para viabilizar um preço dentro da realidade.

Segurança em primeiro lugar

Apenas no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou 34 recalls de 18 montadoras. Mais adiante, em julho, tivemos mais nove chamamentos. As manutenções preventivas envolveram de tudo, da barra de direção ao sistema de airbag, segundo um levantamento realizado pelo aplicativo Papa Recall. O sistema, criado aqui no país, ajuda o motorista a saber se o carro dele está na lista de alguma campanha. Gostou da ideia? Basta baixar o APP, disponível na Apple Store e Google Play, cadastrar os dados do veículo e pronto. Em caso de recall, você receberá um alerta automaticamente.