Bugatti domina lista dos 10 mais potentes

FC Fernando Calmon

(foto: Bugatti/Divulgação)

A corrida por potência e velocidade praticamente nasceu com os automóveis. Sem contar os de competição pura ou versões de rua destes, a escalada dos chamados supercarros começou para valer neste século. Trinta anos atrás, um Ferrari F-40 ou um Lamborghini Diablo não alcançavam os 500cv. Isso mudaria após a estreia do Bugatti EB110, que “chegou, chegando” com motor V-12, quadriturbo, de 561cv. A marca francesa tem uma história fantástica (fundada em 1909 pelo italiano Ettore Bugatti), mas faliu, passou por proprietários aventureiros até ser adquirida pelo Grupo VW, em 1998.

A partir daí, a Bugatti espantou o mundo com o EB 16.4 Veyron, com motor W-16 de exatos 1.001cv. Lançado no Salão de Frankfurt de 2001, a produção só começou em 2005 e previsão de apenas 300 exemplares. Recentemente, o jornalista francês Vincent Desmonts listou os 10 automóveis mais potentes do mundo. Na realidade, são 12 porque houve empates na terceira colocação.

10º: Bugatti Veyron Super Sport — 1.200cv

9º: Rimac Concept One (elétrico) — 1.241cv

8º: Hennessey Venom GT — 1.261cv

7º: SSC Ultimate Aero XT — 1.318cv

6º: Koenigsegg One:1 — 1.360cv

5º: SSC Tuatara — 1.369cv

4º: Rimac Concept S — 1.384cv

3º: Bugatti Chiron — 1.500cv

3º: Bugatti Divo — 1.500cv

3º: Bugatti La Voiture Noire — 1.500cv

2º: Koenigsegg Regera — 1.509cv

1º: Bugatti Centodieci — 1.600cv

Metade dos classificados é Bugatti, produzido na França. Na lista há uma marca croata (Rimac), duas americanas (Hennessey e SSC) e uma sueca (Koenigsegg). Os escolhidos deviam estar em produção (não simplesmente apresentados) e usar gasolina de 98 octanas (RON) ou, eventualmente, eletricidade, opções encontradas em postos de combustível ou recarga.

Ficou de fora da lista o modelo realmente mais potente do mundo com motor térmico por uma razão simples. O Koenigsegg Jesko, apresentado no Salão de Genebra de 2019, tem um V-8 turbo de 5 litros que desenvolve 1.625cv com E85, mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina. Porém, de fato, ainda não teve fabricação iniciada. Outro modelo, anunciado e sem previsão de venda, é o Pininfarina Battista elétrico de 1.903cv.

No Brasil, cerca de 35.000 dos 45.000 postos existentes vendem etanol E100 (puro, sem gasolina). Nos EUA são cerca de 4.000, uns poucos na Suécia e agora também na Tailândia (sempre E85). Se o Jesko fosse calibrado para 100% de etanol, sua potência teoricamente poderia subir uns 5% para nada menos de 1.700cv.