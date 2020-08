Outro patamar de brutalidade

FP Fabio Perrotta Jr.

(foto: FCA US LLC/Divulgação)

O mundo das caminhonetes tem uma nova rainha. Trata-se da Ram 1500 TRX. Equipada com o mesmo motor do Dodge Challenger Hellcat, a versão topo de linha da Ram 1500 ostenta 712cv de potência e 89,8kgfm de torque. O câmbio possui oito marchas e a tração, claro, é nas quatro rodas.

O conjunto é tão insano que tornou a TRX a picape mais potente do mundo. Ela vai de 0 a 100km/h em apenas 4,5 segundos e tem velocidade máxima limitada em 190km/h para evitar um possível voo.

O conjunto mecânico impulsionou diretamente as vendas. Limitada a 702 unidades, a versão Launch Edition esgotou-se em apenas três horas. Cada brinquedo foi vendido por US$ 92.010 (algo em torno dos R$ 511 mil). O preço é alto até para o padrão norte-americano. É quase o mesmo valor de um Porsche Boxster, na sua versão topo de linha GTS, que custa perto do US$ 95 mil.

Além do motorzão, a TRX recebeu uma suspensão sob medida. Os amortecedores, adaptativos, ficam mais rígidos conforme a velocidade. Os pneus também são enormes. Com 35 polegadas, eles ajudam o modelo enfrentar até o apocalipse, se for necessário.

Diante de tanta brutalidade, a tecnologia ficou para a última parte do nosso texto. Na lista de itens de série, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, bancos dianteiros e traseiros com aquecimento e ventilação, além de retrovisor digital. A central multimídia, de 12 polegadas, é outro destaque do interior. Para o seu conforto, acabamento em couro e camurça. Ainda há um compartimento sob o banco traseiro para guardar as tranqueiras.

Prevista para chegar às concessionárias norte-americanas no começo de 2021, a TRX custará US$ 69.990 (R$ 384 mil), apenas na configuração de cabine dupla e caçamba curta. Infelizmente, não há planos dela vir para o Brasil de forma oficial.

No entanto, a sua principal concorrente, a Ford F-150 Raptor, costuma chegar ao país via importação independente. É uma possibilidade. Vai encarar?