Atualização certeira

(foto: Mitsubishi/Divulgação)

O agitado mercado de picapes ganhará mais um lançamento. Trata-se da nova L200 Triton Sport. A picape da Mitsubishi chega com visual alinhado à atual identidade mundial da marca — adotada em outros modelos como Outlander Sport e Eclipse Cross.

De cara, a L200 2021 está mais moderna e agressiva. Os faróis afilados foram incorporados à grade dianteira, recheada de acabamentos cromados. O farol auxiliar fica destacado, logo abaixo do farol principal. O novo desenho do para-choque dianteiro aumentou o ângulo de ataque, melhorando a performance em trechos off-road.

A silhueta da L200, no entanto, permanece a mesma. As únicas diferenças ficam por conta do estribo lateral e, também, das rodas de 17 polegadas. Na traseira, as lanternas ficaram quadradas com mudanças na lente, no layout de luzes e nos LEDs em todas as posições.

Mecanicamente, a principal notícia é o câmbio automático, que passa a ter seis velocidades, contra cinco do modelo anterior. O motor segue o 2.4 turbodiesel de 190cv e 43,9kgfm de torque.

A tração, claro, é 4x4 com sistema Super Select. A Mitsubishi não confirma, no entanto, há grandes chances da picape, finalmente, ganhar sistemas de assistência à condução, como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência.

Disponível em três versões, a nova Triton Sport será lançada nesta quinta-feira. Para saber mais detalhes, como preços e equipamentos, acelere para o nosso site (correiobraziliense.com.br/vrum) ou aponte a camera do seu celular para o QR Code.