Peso pesado

FP Fabio Perotta Jr.

(foto: Volkswagen/Divulgação)

Cercado de muita expectativa, a Volkswagen Caminhões lançou, nesta semana, o Meteor. O caminhão extra-pesado é o maior da história da marca a ser produzido no Brasil.

Assim como nos automóveis, a Volkswagen utilizou uma plataforma existente em uma das marcas do seu grupo para dar vida ao modelo. O Meteor usa como base o MAN TGX e chega para substituir a linha Constellation.

O motor MAN D26 seis-cilindros em linha, turbodiesel, 13.0, foi nacionalizado e pode render 460cv e 234,5kgfm ou 520cv e 254,9kgfm. A diferença de potência e torque se dá por reprogramação eletrônica. O câmbio é automatizado com 12 ou 16 marchas.

O Meteor, disponível nas configurações 6x2 e 6x4, herdou a nova identidade visual da Volkswagen caminhões. Sua grade lembra a do modelo Delivery, obviamente com muito mais testosterona.

O modelo traz de série ar-condicionado digital, computador de bordo com tela colorida, assistente de partida em rampa, faróis com luzes diurnas (DRL) e lanternas em Led. Na lista de opcionais estão uma central multimídia de sete polegadas, geladeira e tanques de combustível com capacidade entre 640 e 960 litros.

A garantia para o Meteor, testado por mais de 5 milhões de quilômetros, é de dois anos e com planos de manutenção VW Trend. Já o sistema RIO de monitoramento será grátis para as primeiras 300 unidades.

Os preços vão de R$ 550 mil a R$ 590 mil, sem considerar os opcionais. Vale destacar que o modelo não será um concorrente direto do Man TGX, que continuará com uma pegada mais premium, enquanto o Meteor se posicionará entre os modelos de entrada.