CB Correio Braziliense

(foto: Hongqi/Divulgação)

China a 400km/h

Uma potência no mercado dos automóveis convencionais, a China tem se interessado, cada vez mais, pelos supercarros. Prova disso é o Hongqi S9. Por US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões, aproximadamente), o modelo híbrido usa um V8 turbo, juntamente com dois motores elétricos, para chegar aos 1.400cv. Com essa potência, o modelo vai de 0 a 100km/h em apenas 1,9 segundo e tem velocidade máxima de 400km/h. O S9, com nome de smartphone, terá apenas 70 unidades produzidas. Caso tenha gostado, já dá para fazer a sua reserva no site da montadora. Quem diria que a China chegaria tão longe no universo dos carros ... e tão rápido?

De volta

crédito: Fiat/Divulgação

O Fiat Doblò Cargo retornou ao portfólio da Fiat no Brasil. Quatro anos após ser descontinuado, o utilitário está à venda por R$ 89.990 com novidades. O modelo passa a contar com motor 1.8 de até 139cv e 19,3kgfm de torque. Antes o propulsor era 1.4 com baixo desempenho, principalmente com o veículo carregado. O câmbio é manual de cinco velocidades. O Doblò Cargo vem de série com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos com função one touch, para o motorista e o passageiro, travas elétricas, volante com ajuste de altura, computador de bordo e ganchos para amarração de carga. Entre seus opcionais estão porta lateral corrediça extra, janelas e sensor de estacionamento traseiro, além de rádio com bluetooth. Partiu trabalho!