FC Fernando Calmon

MERCADO CAI EM AGOSTO MENOS DO QUE O ESPERADO

Ao contrário de previsões catastróficas de queda de vendas de veículos em 2020, em razão da pandemia e do isolamento social, o cenário do mercado brasileiro, no mês passado, apontou um quadro menos ruim do que o esperado. Pelo critério mais preciso de vendas diárias, que ameniza distorções sazonais como dias úteis, agosto deste ano apresentou redução de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação que considera o mês corrido a queda foi de 24,8%. Nos oito primeiros meses de 2020 e 2019, as vendas encolheram 35,7%, 10 pontos percentuais abaixo do que muitos pensavam.

Não se trata, aqui, de “comemorar” uma possível queda de 20% de 2020 sobre 2019, no final do ano, mas, sim que em 2021 há grande possibilidade de se repetirem os números do ano passado. Os presidentes da BMW, Aksel Krieger, e da Nissan, Marco Silva, admitiram serem estas as suas previsões para as respectivas marcas, durante o evento on-line #ABPlanOn, organizado pela Automotive Business na semana passada. Os pessimistas achavam que só em 2025 poderíamos voltar ao patamar de 2019, o que sempre achei um exagero e um cenário bastante improvável.

Os 10 modelos mais emplacados no mês passado foram, de acordo com a Fenabrave, Onix hatch, HB20 hatch, Ka hatch, Strada, T-Cross, Gol, Argo, Renegade, Kwid e Toro. Acompanhar o vai e vem dos números de curto prazo é como mirar a árvore e não a floresta, em momentos de volatilidade como os atuais. Muitas vendas ficaram represadas, fábricas voltaram a operar de forma lenta e em ritmos diferentes dependendo da região do país. Só em meados deste semestre, o desempenho de cada modelo tende a se consolidar, considerando lançamentos recentes e os próximos. O Volkswagen Nivus, por exemplo, ainda está em fase de aceleração de produção como acontece com todo modelo novo.

O que vem influenciando o mercado é um movimento defensivo e de antecipação de compras por parte das pessoas em relação à alta do dólar frente ao real. Óbvio que isso aconteceria com modelos importados e até os nacionais porque nenhum veículo fabricado aqui tem 100% de peças locais. Os carros usados estão dando sustentação à esta queda menor do que o esperado. Outro indicador positivo: percentual de 70% de fichas de crédito aprovadas retoma os níveis de janeiro, de pré-pandemia.

Em agosto, a VW voltou a liderar o segmento de automóveis e comerciais leves, seguida de perto pela Fiat, que também ultrapassou a GM. No acumulado dos oito primeiros meses de 2020, a empresa americana ainda está à frente, porém tecnicamente empatada com a alemã: 17,4% contra 17,3%. A italiana vem em terceiro, com 15%.