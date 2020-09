Multiplataforma

CB Correio Braziliense

(foto: André Calvino/Vrum)

Apesar da crise ter freado a maioria dos setores da economia, o Vrum, pertencente ao grupo Diários Associados, cresce de forma acelerada. Em agosto, o projeto completou seis meses de integração total e com resultados expressivos.

Presente no Correio Braziliense, impresso e site, TV Brasília/Rede TV, no Distrito Federal e Goiás, TV Alterosa/SBT, em todo o estado de Minas Gerais, além da rádio Clube FM Brasil, o Vrum tem despontado, também, no YouTube. Já somamos 315.000 inscritos e mais de 81 milhões de visualizações.

Falando especificamente do caderno impresso, dentro do projeto 360°, são mais de 150 páginas de conteúdo, como lançamentos, avaliações e dicas de manutenção — mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de covid-19.

E o futuro é logo ali. Com equipes em Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Vrum chegará muito mais longe. Agradecemos por acompanharem o nosso trabalho, independentemente da plataforma. Com vocês ao nosso lado, acelerar fica ainda mais legal!