Salto em design e tecnologia

FP Fabio Perrotta Jr.

Um dos lançamentos mais aguardados da Peugeot, nos últimos anos, o Novo 208, enfim, está entre nós. O hatch da marca francesa começou a ser vendido em todo o país a partir de R$ 74.990.

Sob bastante expectativa, o carro chega em quatro versões para concorrer, principalmente, com Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Hyundai HB20, Toyota Yaris e Honda Fit.

O trem de força é o mesmo em todas as confirações flex. Trata-se do conhecido motor 1.6 16V de até 118cv e 16,1kgfm de torque. O esperado 1.2 turbo, pelo jeito, ficará para outro momento. A transmissão é sempre automática de seis marchas.

Por outro lado, o Novo 208 ostenta um belo design, premiado na Europa, e bastante tecnologia embarcada. A versão Griffe, topo de linha, conta com faróis Full Led, bancos com revestimento em couro e Alcântara, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa com correção do volante, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de estacionamento com visão de 180º, partida por botão, chave presencial, entre outros mimos.

O Peugeot i-Cockpit 3D, painel de instrumentos 100% digital, vem de fábrica a partir da configuração intermediária, Allure. O sistema conta com uma tela de alta definição e projeção holográfica para facilitar a leitura de algumas informações, como a velocidade. O volante pequeno e com posição mais baixa complementa o visual e a boa sensação de guiar ao modelo.

O hatch completão, tabelado em R$ 94.490, também é equipado com ar-condicionado automático e 6 airbags. No caso das opções mais básicas, são quatro bolsas de proteção de série, bem como os controles de tração e estabilidade. Além do básico essencial, como ar-condicionado digital, vidros/retrovisores/travas/direção elétricas e rodas aro 16, a versão Active Pack adiciona o teto-solar panorâmico e a câmera de ré para auxílio em manobras — os itens mais desejados pelos compradores. A tática é a mesma utilizada no antigo 208, que sairá de linha.

Com garantia de três anos sem limite de quilometragem e plano de revisões com preços fixos, o 208 tem chance de beliscar uma fatia importante do segmento de hatchs com uma pegada premium. O seu único calcanhar de aquiles fica para a motorização 1.6. Conclusão: se o carro perfeito existisse, seria o Novo 208 equipado com o motor 1.2 turbo.

Elétrico e esportivo

A resposta da Peugeot para quem torceu o nariz para o motor 1.6 flex é a versão elétrica, e-208. Com pré-venda aberta e entrega prevista para o começo de 2021, o carro passa a contar com motor de 26,5kgfm de torque, 136 cavalos de potência e autonomia de 340 quilômetros. 80% da recarga das baterias, de acordo com os engenheiros, podem ser feitos em apenas 30 minutos. Com aceleração instantânea, o hatch vai de 0 a 100km/h em apenas 8,1 segundos. Bons números, resta saber, agora, o valor.