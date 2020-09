CB Correio Braziliense

(foto: Volkswagen/Divulgação)

Volkswagen divulga primeiro teaser do SUV Tarek

Especialista em fazer mistério em seus lançamentos, a Volks divulgou a primeira imagem do SUV Tarek, a próxima novidade da montadora. O que deu para ver, apenas, foram os faróis e a silhueta frontal. O único fato concreto é que o modelo chegará ao Brasil no ano que vem importado da Argentina. O seu principal concorrente será o líder de vendas, Jeep Compass. O Tarek ficará posicionado abaixo do Tiguan, também importado, e acima do T-Cross e do novato Nivus.

Enquanto isso, Hyundai aposta fichas no Tucson 2021

O principal lançamento mundial da Hyundai para 2020, sem dúvidas, é nova geração do Tucson. Em anúncio oficial, a marca revelou os primeiros detalhes do SUV. As linhas futuristas são inspiradas no conceito Vision T, mostrado no ano passado pela marca. Chama a atenção o design com vincos marcantes e o interior minimalista, além de toda a tecnologia. O Tucson também surpreende pela iluminação. Na frente, os LEDs parecem fazer parte da grade, assim como no novo sedã Azera. Na traseira, as lanternas unem-se pela tampa do porta- malas, dando um ar mais moderno. As rodas são de 19 polegadas. O novo Tucson, com estreia mundial prevista para o dia 15 de setembro, terá uma versão com distância entre-eixos maior para os Estados Unidos, China e Coreia do Sul, e outra mais curta para os consumidores europeus. Para o Brasil, pelo menos por enquanto, não há previsão do bonitão tomar o lugar do atual Tucson — produzido em Anápolis (GO).