Cúmulo do luxo

CB Correio Braziliense

(foto: Jeep/Divulgação)

Se você é vidrado em séries possivelmente já deu de cara com um Jeep Wagoneer nas telinhas. O modelo topo de linha da marca está fora do mercado há algum tempo, mas tem grandes chances de voltar com tudo.

Apresentado na semana passada, o chefe da família Jeep usa e abusa da tecnologia e do design para voltar a ser referência no segmento de SUVs grandes premium nos Estados Unidos.

Previsto para estrear oficialmente em 2021, o utilitário tem nada menos do que sete telas no interior — e com madeira de iate nos acabamentos. Anote aí: painel de instrumentos digital (12,3”), central multimídia (12,1”), controle do sistema de climatização (10,25”), tela para o passageiro da frente (10,25”), duas telas para os passageiros da segunda fileira de assentos (de 10,1”), e, por fim, outra localizada entre os bancos (10,1”) para o ajuste da temperatura do ar-condicionado.

O sistema de som também impressiona. São 23 alto-falantes, feitos sob medida, ligados a um amplificador de 24 canais. Tudo da renomada McIntosh, comumente encontrada em residências de alto padrão nos EUA.

Visualmente, o Grand Wagoneer tem um desenho quadradão. Ele remete aos modelos mais antigos da marca e, também, aos conceitos mais futuristas. Os faróis são integrados à grade dianteira — característica da Jeep — com um LED diurno interligando uma ponta à outra.

As rodas são de gigantes 24 polegadas. Imagine, agora, o preço dos pneus. Vale frisar, ainda, que o Grand Wagoneer tem espaço para sete pessoas.

Por tratar-se de um conceito, a Jeep não revelou os motores. Eles serão anunciados, somente, no lançamento oficial, previsto para 2021. O que sabemos é que o classudo grandalhão, posicionado no topo da cadeia alimentar dos SUVs, terá sistemas híbridos e tração nas quatro rodas.