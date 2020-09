Ampla atualização

CB Correio Braziliense

(foto: Dacia/Divulgação)

Uma das principais queixas de compradores do Logan e do Sandero, aparentemente, será sanada. A nova geração dos carros, apresentada pela Dacia, deixa a sensação de que ambos ficarão mais sofisticados e perderão a aparência de simplicidade.

As primeiras imagens dos modelos foram reveladas nesta semana, mas o lançamento oficial, para o mercado europeu, está marcado para o próxima dia 29.

O salto no visual é impressionante. Tanto Logan quanto Sandero terão LEDs diurnos nos faróis em formato de “Y”. De acordo com a marca, o teto será um pouco mais baixo para dar um visual esportivo aos carros.

O Sandero Stepway também foi revelado — versão descolada do hatch com visual off-road. Ela, inclusive, lembra bastante o Volkswagen Nivus. Seria coincidência? Recheado de apliques plásticos na carroceria, o modelo mantém o visual do Sandero, mas com personalidade própria.

Vamos falar do Logan, agora. Apesar de ter somente uma foto revelada, podemos notar que o design caiu muito bem. O sedã tem seus três volumes bem definidos e com uma silhueta semelhante a do Chevrolet Onix Plus.

O Sandero também ficou mais elegante. No caso dele, o formato e o jogo de luzes da lanterna lembram o Volkswagen Polo.

A Dacia não confirmou qualquer informação técnica sobre os carros. Especula-se que a plataforma seja um modelo simplificado da CMF-B, utilizada pela Renault no Clio e Captur fora do Brasil.

Previstos para chegarem à Europa em 2021, os novos Logan e Sandero só devem desembarcar por aqui em 2022. Ah, e com motor SCe turbo.