Garbo e elegância

JF João Fusquine

(foto: João Fusquine/Vrum)

O Memorial JK, em Brasília, ficou ainda mais charmoso na última segunda-feira, dia 7 de Setembro. Em comemoração à Independência do Brasil, o Clube do Fordinho reuniu-se para uma carreata a bordo de um dos modelos mais charmosos da indústria automotiva mundial.

"Nós tivemos a felicidade de, nessa data, juntar vários clubes de carros antigos. Nós vamos passar pelo Parque da Cidade, Esplanada dos Ministérios até o Setor Militar Urbano", conta o Presidente do Clube do Fordinho, Leimar Leitão.

O Ford A Phaeton, chamado carinhosamente de Fordinho, foi lançado em 1927 e produzido até 1931. Ao todo, foram vendidas mais de cinco milhões de unidades. O conversível embarcava um motor L-4 de até 40cv. Já o câmbio era manual de três marchas.

Luiz Cláudio Nasser, advogado e dono de um Ford Tudor 1929, conta que "as pessoas sempre interagem buzinando e fotografando. É impressionante o fascínio que um carro antigo produz na sociedade em geral. Todo mundo tem uma história com algum modelo. E isso faz a pessoa voltar no tempo”.

Em total harmonia, alguns modelos modificados também participaram do evento, como o Ford 1931 do Alenir Barros da Silva. “Coloquei um motor V8, substituindo o quatro cilindros e adicionei um carburador importado pra fazer um barulho bacana. O interior, também, eu troquei por um mais moderno, no estilo “Hot Rod”, que são os modificados com as rodas mais largas", finaliza o aposentado.

Como não tivemos o tradicional desfile de 7 de Setembro, este ano, por causa da pandemia, a carreata coloriu a Esplanada e, ao mesmo tempo, ajudou a tirar a poeira dos veículos.